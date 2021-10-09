الفخمة وصلت سيارة كيا سيراتو 2022 اسطورة الدفع الرباعى باحدث موديل بالاسعار والمواصفات

الفخمة وصلت سيارة كيا سيراتو 2022 اسطورة الدفع الرباعى ، وصلت أسعار سيارة كيا سيراتو في جمهورية مصر العربية إلى حوالي 319 ألف جنيه مصري وذلك للنسخة الأولى الخاصة بإصدارات عام 2022، حيث أنه تم إصدار العديد من الفئات الخاصة بموديل العام القادم في الأسواق. وجدير بالذكر أن سعر النسخة الثانية من سيارات كيا سيراتو قد وصل إلى حوالي 329 ألف جنيه مصري وتسمى تلك الفئة LX FO ، بينما وصلت أسعار الفئة الثالثة من سيارات سيراتو إلى ما يقرب من 360 الف جنيه مصري فقط، ونجد أن أسعار النسخة الرابعة لعام 2022 وصل إلى ما يقرب من 370 ألف جنيه مصري فقط، بينما ترتفع الأسعار للفئة الاعلى سعرًا وهي الفئة الخامسة لتصل إلى ما يقرب من 419 ألف جنيه مصري فقط، وتلك الأسعار تعتبر الأسعار الرسمية والتي صدرت بشكل موثق من وكيل كيا الوحيد في مصر واليكم باقى التفاصيل والمواصفات الجبارة لسيارة كيا سيراتو فتابعونا من خلال موقغ ثقفنى.

الفخمة وصلت سيارة كيا سيراتو 2022 اسطورة الدفع الرباعى

سيارات كيا سيراتو تقوم بإصدار نسخ جديدة ومتميزة بكل المواصفات كل عام من سياراتها الرائعة والفخمة، وكل إصدار له مواصفاته الخاصة والاشكال المتميزة من الداخل والخارج وكل إصدار من الإصدارات له العديد من الفئات والمواصفات التي تختلف في السعر والمواصفات الكمالية ولكنها تتفق في المواصفات الاساسية التى تتميز بها كيا سيراتو، وفيما يلي سنعرض لكم مواصفات سيارات كيا سيراتو 2022:

محرك سيارة كيا 2022 يصل إلى 1600 سي سي، ويعتبر محرك قوي للغاية وفعال مقارنة بغيره من الموديلات التي تنتمي لنفس الفئة السعرية.

يصل قوة الحصان في سيارة كيا سيراتو الجديدة إلى حوالي 130 حصان.

علاوة على ذلك فيصل قوة العزم في السيارة إلى حوالي 192 نيوتن على المتر.

ناقل الحركة في سيارات كيا سيراتو هو ناقل اوتوماتيك.

تأتي السيارة بحوالي 6 سرعات.

فيما يلي سنعرض لكم كافة ابعاد سيارة كيا سيراتو 2022: