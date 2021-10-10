“الجديدة كليا” تويوتا بيلتا 2022 الاحدث في عالم السيارات بالمواصفات والاسعار في السعودية

الجديدة كليا” تويوتا بيلتا 2022 الاحدث في عالم السيارات انتشرت عدة صور لاحدث تقنيات السيارات من ماركة تويوتا اليابانية وهذا عبر منصات التواصل التي تهتم بأحدث انواع السيارات حتى الآن تعرض هذه السيارة بمزاياها والتي يعتقد البعض أنها إحدى النسخ التي تتطابق مع سيارة فيوس أو سيارة تويوتا ياريس وهذا لأن الشركات في الغالب تقوم بطرح عدة أشكال وأسماء مختلفة للسيارة لزيادة معدلات زواجها داخل السوق ولكن حتى الآن لم تقوم الشركة بتحديد اي بيانات سوي المواصفات الخاصة بهذه السيارة المتوقع طرحها داخل الأسواق العربية خلال الفترات القادمة.

تأتي السيارة بخاصية الجر الأمامي للسيارة.

تبلغ مساحة الصندوق الخلفي لهذه السيارة حوالي 495 لتر بينما تمتلك خاصية تخزين الوقود بنحو 42 لتر.

توفر السيارة عدة أنظمة مخصصة لزيادة نسب الأمان أثناء القيادة وعند التعرض للمخاطر مثل تواجد عدة وسائد هوائية مع بعض الانظمة التي تعمل على تنظيم الفرامل ومنها من التعرض للانزلاق بتواجد خاصية EBD و ABS.

تزود السيارة ببعض الحساسات الخلفية مع تواجد إحدى الكاميرات القادرة. على التحرك بزوايا تصل إلى 360 درجة مع أنظمة جانبية. التحذير عند التعرض لحالات السرقة.

عدة مزايا ترفيهية توفرها السيارة مثل التكييف الداخلي وأنظمة اللمس الديجيتال للشاشة الداخلية بمعدل 9 بوصة.

تم تصميم المقاعد من خلال اختيار اجود انواع الجلود ذات المتان العالية لكسائها بينما صمم مقعد القائد ليكون أكثر تحكمًا من حيث ارتفاعه بعدة معدلات مختلفة.

محرك السيارة يتكون من اسطوانات رباعية الشكل بمساحات تخزينية تتحمل 1.5 لتر بينما تركيب المحرك يكون بحوالي 1500 سي سي مع عدد احصنة مرتفع ويصل إلى 105 حصان.

تصل قوة العزم الداخلية للسيارة بمعدلات نيوتن 138 لكل متر مع تزويدها بفتيس أو ناقل للحركة بطريقة أوتوماتيكية والذي يبلغ متوسط سرعته حوالي 4 سرعات أساسية.

تم التصريح عن مواصفات السيارة عند عرضها لأول مرة في بعض الصور المنتشرة عبر منصات التواصل المختلفة ولاكن حتى الآن لم تقوم الشركة بطرح أي معلومات حول القيمة المادية لشراء السيارة.