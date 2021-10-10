عملاقة السيارات دفع رباعي| تويوتا لاند كروزر 2022 الجبارة بالمواصفات والاسعار في السعودية

عملاقة السيارات دفع رباعي| تويوتا لاند كروزر 2022 الجبارة تتعدد الماركات التي يتم انشاء ها داخل الشركة اليابانية لإنتاج السيارات حيث تضمنت إجراء عدة تعديلات على سيارات تويوتا لاند كروزر لكي تكون بعدة تقنيات مستحدثة تتناسب مع الطرق الوعرة من خلال وضع موتور قوي وأنظمة متعددة للأمان مع تواجد العديد من المزايا الترفيهية من شاشة لمس داخلية مع مكبرات صوتية وفتحة سقف السيارة إلى جانب تزويدها بأبواب تعمل بالتحكم الاوتوماتيك وغيرها من المزايا المهمة التي تستطيع الاطلاع عليها مع أسعار فئات السيارة المختلفة داخل المملكة. مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 يأتي النوع الأول من تصميم المحرك v6 بخاصية التيربو كما تصل سعته الأساسية بنحو 3.5 لتر بينما يتميز بتواجد معدل 409 حصان ومعدل قوة عزم تصل إلى 650 وحدة لكل متر. المحرك الثاني للسيارة من فئة التيربو v6 يأتي بسعة تخزينية تبلغ 3.3 لتر بينما ترتفع معدلات الاحصنه لتصل إلى 305 حصان بينما قوة العزم تصل في أقصى معدلاتها إلى حوالي 700 نيوتن.

تأتي السيارة بمختلف فئاتها مزودة بانظمة خاصة بنقل الحركة الأوتوماتيكية مع إمكانية التبديل في مستوى السرعة إلى 10 سرعات داخلية. مميزات الأمان الخاصة بالسيارة توفر إحدى المزايا الحديثة والتي تتمثل في إنذار القائد عند تغير المسار الصحيح مع حفظ السيارة.

لإرشادات المسار الخاص بها طوال فترة القيادة. يتواجد بداخلها فرامل خاصة بدعم عملية ركن السيارة.

والتي تجنب المستخدم من فرص الإصابة في أجزاء السيارة الامامية والخلفية عند القيام باستخدام ركن بطريقة خاطئة.

خاصية التوقف التلقائي والتي تعد من بين المزايا الجيدة والممكن استخدامها في حالات الطوارئ. اسعار سيارات تويوتا لاند كروزر 2022 في السعودية توجد أربع نسخ أساسية من سيارات لاند كروز2022 والتي قام الوكيل الرسمي لها داخل المملكة عبد اللطيف جميل. بعرض الأسعار الخاصة بمختلف الفئات شاملة الضريبة المضافة والتي تتمثل في كل من الأنواع التالية يبلغ سعر سيارة لاند كروزر من فئة GXR-2 بحد أدنى للشراء وهو 262.545 ريال سعودي.

سيارة لاند كروزر GXR-3 بقيمة مالية تبلغ 292.445 ريال سعودي.

تبدأ أسعار بيع سيارة لاند كروزر GXR-4 بحوالي 304.405 ريال.

سيارات تويوتا لاند كروزر من فئة vx تتراوح قيمتها المادية داخل الوكيل الرسمي بحوالي 362.250 ريال سعودي.

اعلى انواع السيارة من فئة VXR بقيمة مادية تصل إلى 404.570 ريال سعودي. الوسوم

عملاقة السيارات دفع رباعي| تويوتا لاند كروزر 2022 الجبارة تتعدد الماركات التي يتم انشاء ها داخل الشركة اليابانية لإنتاج السيارات حيث تضمنت إجراء عدة تعديلات على سيارات تويوتا لاند كروزر لكي تكون بعدة تقنيات مستحدثة تتناسب مع الطرق الوعرة من خلال وضع موتور قوي وأنظمة متعددة للأمان مع تواجد العديد من المزايا الترفيهية من شاشة لمس داخلية مع مكبرات صوتية وفتحة سقف السيارة إلى جانب تزويدها بأبواب تعمل بالتحكم الاوتوماتيك وغيرها من المزايا المهمة التي تستطيع الاطلاع عليها مع أسعار فئات السيارة المختلفة داخل المملكة. مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 يأتي النوع الأول من تصميم المحرك v6 بخاصية التيربو كما تصل سعته الأساسية بنحو 3.5 لتر بينما يتميز بتواجد معدل 409 حصان ومعدل قوة عزم تصل إلى 650 وحدة لكل متر. المحرك الثاني للسيارة من فئة التيربو v6 يأتي بسعة تخزينية تبلغ 3.3 لتر بينما ترتفع معدلات الاحصنه لتصل إلى 305 حصان بينما قوة العزم تصل في أقصى معدلاتها إلى حوالي 700 نيوتن.

تأتي السيارة بمختلف فئاتها مزودة بانظمة خاصة بنقل الحركة الأوتوماتيكية مع إمكانية التبديل في مستوى السرعة إلى 10 سرعات داخلية. مميزات الأمان الخاصة بالسيارة توفر إحدى المزايا الحديثة والتي تتمثل في إنذار القائد عند تغير المسار الصحيح مع حفظ السيارة.

لإرشادات المسار الخاص بها طوال فترة القيادة. يتواجد بداخلها فرامل خاصة بدعم عملية ركن السيارة.

والتي تجنب المستخدم من فرص الإصابة في أجزاء السيارة الامامية والخلفية عند القيام باستخدام ركن بطريقة خاطئة.

خاصية التوقف التلقائي والتي تعد من بين المزايا الجيدة والممكن استخدامها في حالات الطوارئ. اسعار سيارات تويوتا لاند كروزر 2022 في السعودية توجد أربع نسخ أساسية من سيارات لاند كروز2022 والتي قام الوكيل الرسمي لها داخل المملكة عبد اللطيف جميل. بعرض الأسعار الخاصة بمختلف الفئات شاملة الضريبة المضافة والتي تتمثل في كل من الأنواع التالية يبلغ سعر سيارة لاند كروزر من فئة GXR-2 بحد أدنى للشراء وهو 262.545 ريال سعودي.

سيارة لاند كروزر GXR-3 بقيمة مالية تبلغ 292.445 ريال سعودي.

تبدأ أسعار بيع سيارة لاند كروزر GXR-4 بحوالي 304.405 ريال.

سيارات تويوتا لاند كروزر من فئة vx تتراوح قيمتها المادية داخل الوكيل الرسمي بحوالي 362.250 ريال سعودي.

اعلى انواع السيارة من فئة VXR بقيمة مادية تصل إلى 404.570 ريال سعودي.

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