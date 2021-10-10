سعر ومواصفات سيارة جيمس بوند 007 في السعودية

سعر ومواصفات سيارة جيمس بوند في السعودية، من أكثر العناوين التي تشغل محركات البحث في الوقت الحالي هو سعر ومواصفات سيارة جيمس بوند في السعودية، حيث تعتبر سيارة استون مارتن دي بي اس سوير من أشهر السيارات في وقتنا الحالي وذلك بسبب أنها موديل العالم الحالي 2021 كما أنها تتمتع بالعديد من المميزات التي لا غنى عنها في أي سيارة، كما جاءت هذه العربية تحمل اسم وعلامة خاصة بالشركة البريطانية أستون مارتن المشهورة.

سعر ومواصفات سيارة جيمس بوند 007

تم الإعلان عن سعر سيارة استون مارتن في السعودية من قبل الشركة البريطانية حيث تعاونت هذه الشركة مع أحد الشركات الأخرى المعروفة لإصدار هذه الفئة، وكانت هذه الشركة هي المسؤولة عن إنتاج سلسلة أفلام جيمس بوند، حيث أنه من المتفق عليه أن تظهر هذه السيارة مع ثلاث سيارات أخرى من شركة أستون مارتن.

تأتي السيارة مع محرك بسعة 5200 سي سي بقوة 715 حصان وناقل إلكتروني للسرعات.

تبلغ قدرة سيارة جيمس بوند 100 كيلو متر في الساعة، حيث أنه من المتوقع أن يحدث ذلك في زمن يقدر ب3,4 ثانية فقط بينما تم تحديد سرعتها القصوى لتبلغ 430 كيلومتر في الساعة الواحدة.

تصميم سيارة جيمس بوند

يدل تصميم الشكل الخارجي لسيارة جيمس بوند على الفخامة والرقي حيث تم استخدام ألوان جذابة ومميزة تناسب جميع الأشخاص الذين يفضلون هذه الفئة من السيارات، تم تزويد هذه السيارة بكشاف ضباب ليد يوجد في الجزء الخارجي من السيارة، على مستوى آخر تتوفر شاشة ذات وسائط كثيرة ومجموعة من المرايات التي تعمل بالنظام الكهربائي، كما تتميز هذه السيارة بكساء من الجلد الجديد وهذه العربية مزودة بالراديو الذي يتصل بالأقمار الصناعية.

النظام المتوفر في سيارة جيمس بوند