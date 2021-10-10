سعر ومواصفات سيارة جيمس بوند 007 في السعودية

- 1/2
- 2/2
سعر ومواصفات سيارة جيمس بوند في السعودية، من أكثر العناوين التي تشغل محركات البحث في الوقت الحالي هو سعر ومواصفات سيارة جيمس بوند في السعودية، حيث تعتبر سيارة استون مارتن دي بي اس سوير من أشهر السيارات في وقتنا الحالي وذلك بسبب أنها موديل العالم الحالي 2021 كما أنها تتمتع بالعديد من المميزات التي لا غنى عنها في أي سيارة، كما جاءت هذه العربية تحمل اسم وعلامة خاصة بالشركة البريطانية أستون مارتن المشهورة.
سعر ومواصفات سيارة جيمس بوند 007
تم الإعلان عن سعر سيارة استون مارتن في السعودية من قبل الشركة البريطانية حيث تعاونت هذه الشركة مع أحد الشركات الأخرى المعروفة لإصدار هذه الفئة، وكانت هذه الشركة هي المسؤولة عن إنتاج سلسلة أفلام جيمس بوند، حيث أنه من المتفق عليه أن تظهر هذه السيارة مع ثلاث سيارات أخرى من شركة أستون مارتن.
مواصفات سيارة أستون مارتن بي أس سوبر ليجيرا 2021
- تأتي السيارة مع محرك بسعة 5200 سي سي بقوة 715 حصان وناقل إلكتروني للسرعات.
- تبلغ قدرة سيارة جيمس بوند 100 كيلو متر في الساعة، حيث أنه من المتوقع أن يحدث ذلك في زمن يقدر ب3,4 ثانية فقط بينما تم تحديد سرعتها القصوى لتبلغ 430 كيلومتر في الساعة الواحدة.
تصميم سيارة جيمس بوند
يدل تصميم الشكل الخارجي لسيارة جيمس بوند على الفخامة والرقي حيث تم استخدام ألوان جذابة ومميزة تناسب جميع الأشخاص الذين يفضلون هذه الفئة من السيارات، تم تزويد هذه السيارة بكشاف ضباب ليد يوجد في الجزء الخارجي من السيارة، على مستوى آخر تتوفر شاشة ذات وسائط كثيرة ومجموعة من المرايات التي تعمل بالنظام الكهربائي، كما تتميز هذه السيارة بكساء من الجلد الجديد وهذه العربية مزودة بالراديو الذي يتصل بالأقمار الصناعية.
النظام المتوفر في سيارة جيمس بوند
- تعمل سيارة جيمس بوند بنظام آمان عالي ومميز وذلك للحفاظ على سلامة السائق، ومن أمثلة هذه الأنظمة المستخدمة نظام الأمن الموجود في الفرامل الذي يعتبر مسئول عن عملية فتح وانغلاق الفرامل المتحكمة في العجلات، كما يعمل هذا النظام مع الوسائد الهوائية التي تساعد على تفادي الصدمات التي يتعرض كل شخص بشكل مفاجئ وتؤثر على سلامته.
- يبلغ سعر سيارة جيمس بوند 2021 في الإمارات 1,281,153 درهم، بينما يبلغ سعر سيارة جيمس بوند 2021 في السعودية 1,386,299 ريال سعودي، حيث يعتبر ذلك سعر سيارة جيمس بوند الحالي في الأسواق.
الوسوم
سعر ومواصفات سيارة جيمس بوند في السعودية، من أكثر العناوين التي تشغل محركات البحث في الوقت الحالي هو سعر ومواصفات سيارة جيمس بوند في السعودية، حيث تعتبر سيارة استون مارتن دي بي اس سوير من أشهر السيارات في وقتنا الحالي وذلك بسبب أنها موديل العالم الحالي 2021 كما أنها تتمتع بالعديد من المميزات التي لا غنى عنها في أي سيارة، كما جاءت هذه العربية تحمل اسم وعلامة خاصة بالشركة البريطانية أستون مارتن المشهورة.
سعر ومواصفات سيارة جيمس بوند 007
تم الإعلان عن سعر سيارة استون مارتن في السعودية من قبل الشركة البريطانية حيث تعاونت هذه الشركة مع أحد الشركات الأخرى المعروفة لإصدار هذه الفئة، وكانت هذه الشركة هي المسؤولة عن إنتاج سلسلة أفلام جيمس بوند، حيث أنه من المتفق عليه أن تظهر هذه السيارة مع ثلاث سيارات أخرى من شركة أستون مارتن.
مواصفات سيارة أستون مارتن بي أس سوبر ليجيرا 2021
- تأتي السيارة مع محرك بسعة 5200 سي سي بقوة 715 حصان وناقل إلكتروني للسرعات.
- تبلغ قدرة سيارة جيمس بوند 100 كيلو متر في الساعة، حيث أنه من المتوقع أن يحدث ذلك في زمن يقدر ب3,4 ثانية فقط بينما تم تحديد سرعتها القصوى لتبلغ 430 كيلومتر في الساعة الواحدة.
تصميم سيارة جيمس بوند
يدل تصميم الشكل الخارجي لسيارة جيمس بوند على الفخامة والرقي حيث تم استخدام ألوان جذابة ومميزة تناسب جميع الأشخاص الذين يفضلون هذه الفئة من السيارات، تم تزويد هذه السيارة بكشاف ضباب ليد يوجد في الجزء الخارجي من السيارة، على مستوى آخر تتوفر شاشة ذات وسائط كثيرة ومجموعة من المرايات التي تعمل بالنظام الكهربائي، كما تتميز هذه السيارة بكساء من الجلد الجديد وهذه العربية مزودة بالراديو الذي يتصل بالأقمار الصناعية.
النظام المتوفر في سيارة جيمس بوند
- تعمل سيارة جيمس بوند بنظام آمان عالي ومميز وذلك للحفاظ على سلامة السائق، ومن أمثلة هذه الأنظمة المستخدمة نظام الأمن الموجود في الفرامل الذي يعتبر مسئول عن عملية فتح وانغلاق الفرامل المتحكمة في العجلات، كما يعمل هذا النظام مع الوسائد الهوائية التي تساعد على تفادي الصدمات التي يتعرض كل شخص بشكل مفاجئ وتؤثر على سلامته.
- يبلغ سعر سيارة جيمس بوند 2021 في الإمارات 1,281,153 درهم، بينما يبلغ سعر سيارة جيمس بوند 2021 في السعودية 1,386,299 ريال سعودي، حيث يعتبر ذلك سعر سيارة جيمس بوند الحالي في الأسواق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر ومواصفات سيارة جيمس بوند 007 في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.