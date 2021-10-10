العرض الجبار أقوي عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 وأحدث أسعار ومواصفات السيارة

أقوي عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 وأحدث أسعار ومواصفات السيارة، سيارة كيا سبورتاچ 2022 تعد من أفخم سيارات الدفع الرباعي وينتظر الكثير إطلاقها وخاصة محبي السيارات الرياضية والتي تتميز بالسرعة في أدائها ونظامها الفريد واحتوائها على الكثير من أنظمة الحماية والأمان كما تتميز بسعرها المناسب للجميع بالنسبة للسيارات المماثلة لها ولذلك تقدم الشركة عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ للمواطنين الذين لا يقدرون شراء السيارة نقدًا وسوف نُقدم لكم هذه العروض تابعونا. أقوي عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 ويمكن الان التعرف على العروض الخاصة بالسيارة وكذلك السعر الحالي للسيارة

يصل سعر الفئة الأولى من سيارة كيا سبورتاچ اس اكس حوالي 105.338 ريال سعودي.

يتم تقسيط السيارة بدفع مقدم يبلغ 10.533 ريال سعودي من سعر السيارة ويتم التقسيط على دفعات شهرية وتصل مدة التقسيط 60 شهر. أقوي عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 يبلغ قيمة تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 يبلغ 1.954 ريال سعودي وكلما زادت فترة التقسيط زادت قيمة القسط.

يبلغ 1.954 ريال سعودي وكلما زادت فترة التقسيط زادت قيمة القسط. تبلغ القيمة المضافة للسيارة حوالي 31.602 ريال سعودي ويتم دفعها مع الدفعة الأخيرة من سعر السيارة.

يصل سعر الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاچ ال اكس حوالي 93.148 ألف ريال سعودي.

يبلغ قيمة الدفعة الأولى من قسط سيارة كيا سبورتاج 2022 حوالي 9.315 ريال سعودي ويبلغ قيمة الدفعة الشهرية من القسط حوالي 1.728 ريال سعودي. عرض أخر من تقسيط سيارة كيا سبورتاج ” أس أكس “ تعتبر سيارة كيا سبورتاج ” أس أكس ” هي الفئة الأولي من سبورتاج والتي يصل سعرها إلى 105.338 ريال سعودي .

ويصل سعر الدفعة الأولي المقدمة لسيارة سيارة كيا سبورتاج ” أس أكس ” هي 10.534 ريال سعودي .

وقيمة القسط الشهري الذي حددته الشركة لسيارة كيا سبورتاج ” أس أكس ” 1.954 ريال سعودي عرض أخر من تقسيط سيارة كيا سبورتاج ” أس أكس “ مواصفات سيارة كيا سبورتاچ 2022 تحتوي السيارة على الكثير من المواصفات والمميزات التي تميزها عن باقي السيارات المطابقة لها ومن أهم هذه الصفات:

على الكثير من المواصفات والمميزات التي تميزها عن باقي السيارات المطابقة لها ومن أهم هذه الصفات: تحتوي سيارة كيا سبورتاچ على عدد 133 حصان بالإضافة إلى وجود نظام الدفع الأمامي ويقوم بتخزين أكثر من 1.6 لتر.

تعد من أفضل السيارات التي لها القدرة على مواجهة الطرق الوعرة والطرق الرملية.

تحتوي السيارة على أربع أسطوانات من الداخل بالإضافة إلى وجود نظام الأمان حيث تحتوي على الوسائد الهوائية التي تخرج عند حدوث أي اصطدام وجهاز الاستشعار عن بعد و تحتوي على حساسات في السيارة من الخلف.

على أربع أسطوانات من الداخل بالإضافة إلى وجود نظام الأمان حيث تحتوي على الوسائد الهوائية التي تخرج عند حدوث أي اصطدام وجهاز الاستشعار عن بعد و تحتوي على حساسات في السيارة من الخلف. تتميز السيارة بوجود محرك رباعي الاسطوانات يعمل بسعة 1600 سي سي.

تستطيع السير بالسيارة لأكثر من 14 كيلومتر في الساعة بدون أن يحدث أي ضرر أو تلف في أجزاء السيارة .

تحتوي سيارة كيا سبورتاج 2022 على إطارات عريضة رياضة مقاس 17 بوصة .

ويوجد داخل سيارة كيا سبورتاج 2022 محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.4 لتر و 1600 سي سي .

تسير سيارة كيا سبورتاج 2022 14 كيلو متر في الساعة الواحدة، كما أن لها القدرة الفائقة على السير باستمرار دون تلف أو توقف .

سيارة كيا سبورتاج 2022 مزودة بأحدث التقنيات يوجد بها نظام الفرامل ووسائد الهوائية . مواصفات سيارة كيا سبورتاچ 2022 الوسوم

أقوي عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 وأحدث أسعار ومواصفات السيارة، سيارة كيا سبورتاچ 2022 تعد من أفخم سيارات الدفع الرباعي وينتظر الكثير إطلاقها وخاصة محبي السيارات الرياضية والتي تتميز بالسرعة في أدائها ونظامها الفريد واحتوائها على الكثير من أنظمة الحماية والأمان كما تتميز بسعرها المناسب للجميع بالنسبة للسيارات المماثلة لها ولذلك تقدم الشركة عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ للمواطنين الذين لا يقدرون شراء السيارة نقدًا وسوف نُقدم لكم هذه العروض تابعونا. أقوي عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 ويمكن الان التعرف على العروض الخاصة بالسيارة وكذلك السعر الحالي للسيارة

يصل سعر الفئة الأولى من سيارة كيا سبورتاچ اس اكس حوالي 105.338 ريال سعودي.

يتم تقسيط السيارة بدفع مقدم يبلغ 10.533 ريال سعودي من سعر السيارة ويتم التقسيط على دفعات شهرية وتصل مدة التقسيط 60 شهر. أقوي عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 يبلغ قيمة تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 يبلغ 1.954 ريال سعودي وكلما زادت فترة التقسيط زادت قيمة القسط.

يبلغ 1.954 ريال سعودي وكلما زادت فترة التقسيط زادت قيمة القسط. تبلغ القيمة المضافة للسيارة حوالي 31.602 ريال سعودي ويتم دفعها مع الدفعة الأخيرة من سعر السيارة.

يصل سعر الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاچ ال اكس حوالي 93.148 ألف ريال سعودي.

يبلغ قيمة الدفعة الأولى من قسط سيارة كيا سبورتاج 2022 حوالي 9.315 ريال سعودي ويبلغ قيمة الدفعة الشهرية من القسط حوالي 1.728 ريال سعودي. عرض أخر من تقسيط سيارة كيا سبورتاج ” أس أكس “ تعتبر سيارة كيا سبورتاج ” أس أكس ” هي الفئة الأولي من سبورتاج والتي يصل سعرها إلى 105.338 ريال سعودي .

ويصل سعر الدفعة الأولي المقدمة لسيارة سيارة كيا سبورتاج ” أس أكس ” هي 10.534 ريال سعودي .

وقيمة القسط الشهري الذي حددته الشركة لسيارة كيا سبورتاج ” أس أكس ” 1.954 ريال سعودي عرض أخر من تقسيط سيارة كيا سبورتاج ” أس أكس “ مواصفات سيارة كيا سبورتاچ 2022 تحتوي السيارة على الكثير من المواصفات والمميزات التي تميزها عن باقي السيارات المطابقة لها ومن أهم هذه الصفات:

على الكثير من المواصفات والمميزات التي تميزها عن باقي السيارات المطابقة لها ومن أهم هذه الصفات: تحتوي سيارة كيا سبورتاچ على عدد 133 حصان بالإضافة إلى وجود نظام الدفع الأمامي ويقوم بتخزين أكثر من 1.6 لتر.

تعد من أفضل السيارات التي لها القدرة على مواجهة الطرق الوعرة والطرق الرملية.

تحتوي السيارة على أربع أسطوانات من الداخل بالإضافة إلى وجود نظام الأمان حيث تحتوي على الوسائد الهوائية التي تخرج عند حدوث أي اصطدام وجهاز الاستشعار عن بعد و تحتوي على حساسات في السيارة من الخلف.

على أربع أسطوانات من الداخل بالإضافة إلى وجود نظام الأمان حيث تحتوي على الوسائد الهوائية التي تخرج عند حدوث أي اصطدام وجهاز الاستشعار عن بعد و تحتوي على حساسات في السيارة من الخلف. تتميز السيارة بوجود محرك رباعي الاسطوانات يعمل بسعة 1600 سي سي.

تستطيع السير بالسيارة لأكثر من 14 كيلومتر في الساعة بدون أن يحدث أي ضرر أو تلف في أجزاء السيارة .

تحتوي سيارة كيا سبورتاج 2022 على إطارات عريضة رياضة مقاس 17 بوصة .

ويوجد داخل سيارة كيا سبورتاج 2022 محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.4 لتر و 1600 سي سي .

تسير سيارة كيا سبورتاج 2022 14 كيلو متر في الساعة الواحدة، كما أن لها القدرة الفائقة على السير باستمرار دون تلف أو توقف .

سيارة كيا سبورتاج 2022 مزودة بأحدث التقنيات يوجد بها نظام الفرامل ووسائد الهوائية . مواصفات سيارة كيا سبورتاچ 2022

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العرض الجبار أقوي عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 وأحدث أسعار ومواصفات السيارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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