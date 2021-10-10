انطلاق الاسطورة شانجان السفن 2022 في السعودية بالمواصفات والاسعار سيارة الدفع الرباعي

انطلاق الاسطورة شانجان السفن 2022 في السعودية بالمواصفات والاسعار قامت شركة شانجان في اح ث أخبارها بالتصريح عن إعلانها لإصدار نسخة جديدة من سيارات شانجان الصينية والتي تنتمي في الأساس إلى ماركة سيدان ونجد هذه السيارة تتميز بعدة مزايا وخصائص داخليه إلى جانب أسعارها المميزة والتي لاقت اقبالًا من المملكة والتي تضم هذه الفئة الجديدة خلال فترات بسيطة داخل شركة المجدوعي وهو الوكيل الأساسي لمشاركة شانجان داخل السعودية، كما يمكنك الاطلاع على تفاصيل الأسعار والمواصفات الخاصة بهذه السيارة الجديدة والتي تلقى اقبالًا كبيرًا داخل المملكة وعلى الصعيد العالمي.

من المتوقع أن يتم توفير معدل فئتين من هذه السيارة داخل الأسواق السعودية والتي تتفاوت في أسعار كل منها

يتراوح سعر السيارة من الفئة الأولى شانجان سفن حوالي 32.900 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية من سيارات شانجان 2022 سوف تكون بقيمة مالية تبلغ 36.900 ألف ريال.

مواصفات سيارة شانجان السفن 2022 الداخلية

تضم شانجان السفن 2022 العديد من المزايا الداخلية والتي تمت إضافتها من قبل الشركة الصينية المطورة شانجان في أحدث إصداراتها لتضم كل من التقنيات التالية

تحتوي على لوحة خاصة بعرض الاعدادات الخاصة بالقيادة بجانب إحدى الشاشات التي تعمل بتقنية التاتش بمعدل 7 بوصة لعرض الوسائط المتعددة.

تضم معدل اثنين مكبر صوت ومنفذ خاص بانظمة USB مع جزء خاص بكل من البلوتوث والراديو كإحدى التجهيزات الداخلية للسيارة.

تتميز بتواجد تكييف يعمل بشكل يدوي إلى جانب تصنيع الأبواب لتعمل بطريقة الاغلاق الاوتوماتيكي ونوافذ كهربائية.

يوفر بعض أنظمة الأمان التي تمنع حالات الانزلاق إلى جانب خاصية التوازن والتي تساعدك للسير على مختلف الطرق الوعرة مع بعض الانظمة الخاصة بتوزيع الفرامل.