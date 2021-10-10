عروض خاصة على هيونداي النترا مستعمل 2018 ديزل وبنزين بأرخص الأسعار، ونبدأ تقريرنا مباشرة من مدينة الباحة مع سيارة النترا فئة ستاندر موديل 2018 باللون الفضي، زجاج كهربائي وداخلية السيارة باللون البيج مع العلم أنه قد تم عمل تلبيس لكامل الداخلية أرضيات ومقاعد قبل استخدام السيارة. محرك بنزين سعة 2000 سي سي ونظام حركة أوتوماتيكي وعدادها 109 ألف كيلو متر، يوجد رش تجميلي بدون صدمات للصدام الخلفي بسبب حكة بسيطة لا تُذكر وتم تغيير البوري لأن بوري الوكالة غير واضح، قم بكتابة تعليق وسوف يتم الرد برابط للتواصل مع صاحب السيارة، وصل أعلى سوم إلى 47 ألف و500 ريال.

عروض سيارات هيونداي النترا مستعمل 2018

وتتوفر بمدينة القصيم سيارة هيونداي النترا مستعمل موديل 2018 باللون الأبيض، السيارة بمحرك بنزين 1600 سي سي والقير أوتوماتيك وعدادها 173 ألف كيلو متر. تتميز هذه الفئة بشاشة كبيرة الحجم تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو يمكنك من خلالها رؤية الكاميرا المدمجة، وتتميز كذلك بتحكم كامل من خلال المقود بالإضافة إلى تكييف خلفي، تدعم السيارة تقنية البلوتوث وبها منافذ للشحن والطاقة. السيارة بها رش نظيف تجميلي ووصل أعلى سوم للسيارة إلى 33 ألف ريال والسعر المطلوب 36 ألف ريال.

وفي مدينة جدة تواجدت النترا مستعمل 2018 باللون الأبيض للبيع عليها سوم بلغ 38 ألف ريال، محرك بنزيني إقتصادي جداً في صرفية الوقود سعة 2000 سي سي، القير أوتوماتيك وعداد السيارة مسجل 165 ألف كيلو متر أما تصميمها من الداخل فهو مزيج بين البيج والأسود. السيارة بودي بلد على الشرط تتميز بمسند وسطي للمقاعد الخلفية مع مكيف خلفي وحساسات خلفية، زجاج كهرباء واشارات على المرايات وكشافات ضباب امامية وخلفية، إضافة إلى تحكم بالمقود المكسي جلد منافذ للشحن والطاقة.

النترا ديزل مستعمل 2018 للبيع

وتتواجد في القصيم سيارة النترا ديزل 2018 شبه جديدة للبيع عليها سوم بلغ 50 ألف ريال، السيارة استيراد من كوريا ولم يتم قيادتها داخل المملكة ومعها بطاقة جمركية دخول منفذ الدمام. الماكينة ديزل سعة 2000 سي سي والقير أوتوماتيك وعدادها 84 ألف كيلو متر ممشى حقيقي، البدي وكالة عدا رش تجميلي في الرفرف الخلفي جهة اليمين مع العلم أنه لا يوجد صدمة داخلية. تتميز السيارة بمحرك مدعوم بتقنية ECO لتوفير الوقود مع نظام قيادة سبورت وحساسات خلفية، مقاعد جلد وتحكم في المقود بالاضافة إلى تحكم كهربائي كامل في الزجاج المرايا، كما تتميز بمانع إنزلاق وحساس كفرات وفرامل ABS وغيرها من المميزات.

تتوفر لدى معرض المرزوق للسيارات بمدينة مكة المكرمة سيارة هيونداي النترا مستعمل موديل 2018، السيارة بحالة ممتازة بودي وكالة بدون رش أو حوادث باللون الرمادي مع داخلية باللون البيج و مقاعد مخمل. ماكينة بنزين سعة 2000 سي سي وقير أوتوماتيك وبلغ عدادها 117 ألف كيلو متر. السيارة بها إضاءات رئيسية هالوجين، كشاف ضباب، مرايا كهربائية بإشارات انعطاف، زجاج كهربائي، مكيف خلفي بالإضافة إلى حساسات خلفية ومنافذ للشحن والطاقة.