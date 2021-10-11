الياباني ياباني اقوي عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 على 5 سنوات وأسعار ومواصفات السيارة

تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 ،سيارة كيا سبورتاج سيارة الأحلام للكثير، تعرف على أهم عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 مواصفات وأسعار السيارة، سيارة رياضية بالرغم من كونها من سيارات الدفع الرباعي، لذا يرغب في الحصول عليها الكثير من الشباب والشابات، قم باختيار الطراز المناسب لك والعرض الذي ترغب في الحصول عليه وقسط الآن على 5 سنوات فقط. تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 يأتي الطراز الأول من السيارة متوفر بها الكثير من المواصفات التي يرغب فيها السائق: وسائل أمان عديدة والتي بالتأكيد من ضمنها وسائد السائق الهوائية.

مقاعد مثبتة من أجل الأطفال.

حساسات خلفية للصف.

حساس للإضاءة.

شاشة عرض متصلة بالكاميرا الخلفية.

مصابيح أمامية مزود لها مصابيح مخصصة للضباب.

عجلات قياس 16 بوصة.

6 سماعات موزعة في السيارة من الداخل.

مكيف له مخارج للمقاعد الخلفية.

كما تحتوي السيارة على العديد من وسائل الترفيه مثل مسند اليد ومكان مخصص للأكواب.

الطراز الثاني من السيارة متوفر به:

للتحكم في عجلة القيادة تحتوي السيارة على مثبت سرعة.

تحتوي السيارة على خاصية دعم المكابح VSM.

نظام مساعد للسيارة في حالة الهبوط من مرتفعات.

نظام مساعد للسيارة في حالة الصعود للمرتفعات. أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 إذا كنت ترغب في معرفة عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 فهناك طرازين من السيارة متوفران في السوق السعودي.

الطراز الأول من السيارة هو كيا سبورتاج أل أكس.

سعر السيارة حوالي 105.338 ألف ريال سعودي.

قيمة الضريبة المضافة عن سعر السيارة حوالي 31.6 ألف ريال سعودي.

قيمة الضريبة المضافة يتم دفعها مع قيمة قسط السيارة الأخير بعد جميع الأقساط الشهرية.

أما عن القسط الشهري للسيارة لا يقل عن 1.954 ألف ريال سعودي.

الطراز الثاني من السيارة هو كيا سبورتاج أل اكس بلس.

يبلغ سعر الطراز الثاني من السيارة حوالي 93.148 ألف ريال سعودي.

يمكن تقسيط السيارة على 60 شهر، وهي فترة خمس سنوات.

تبلغ قيمة الأقساط الشهرية للسيارة حوالي 1.728 ألف ريال سعودي.

يجب توفير دفعة مقدمة عن تقسيط السيارة تبلغ حوالي 9.315 ألف ريال سعودي. أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 الوسوم

تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 ،سيارة كيا سبورتاج سيارة الأحلام للكثير، تعرف على أهم عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 مواصفات وأسعار السيارة، سيارة رياضية بالرغم من كونها من سيارات الدفع الرباعي، لذا يرغب في الحصول عليها الكثير من الشباب والشابات، قم باختيار الطراز المناسب لك والعرض الذي ترغب في الحصول عليه وقسط الآن على 5 سنوات فقط. تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 يأتي الطراز الأول من السيارة متوفر بها الكثير من المواصفات التي يرغب فيها السائق: وسائل أمان عديدة والتي بالتأكيد من ضمنها وسائد السائق الهوائية.

مقاعد مثبتة من أجل الأطفال.

حساسات خلفية للصف.

حساس للإضاءة.

شاشة عرض متصلة بالكاميرا الخلفية.

مصابيح أمامية مزود لها مصابيح مخصصة للضباب.

عجلات قياس 16 بوصة.

6 سماعات موزعة في السيارة من الداخل.

مكيف له مخارج للمقاعد الخلفية.

كما تحتوي السيارة على العديد من وسائل الترفيه مثل مسند اليد ومكان مخصص للأكواب.

الطراز الثاني من السيارة متوفر به:

للتحكم في عجلة القيادة تحتوي السيارة على مثبت سرعة.

تحتوي السيارة على خاصية دعم المكابح VSM.

نظام مساعد للسيارة في حالة الهبوط من مرتفعات.

نظام مساعد للسيارة في حالة الصعود للمرتفعات. أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 إذا كنت ترغب في معرفة عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 فهناك طرازين من السيارة متوفران في السوق السعودي.

الطراز الأول من السيارة هو كيا سبورتاج أل أكس.

سعر السيارة حوالي 105.338 ألف ريال سعودي.

قيمة الضريبة المضافة عن سعر السيارة حوالي 31.6 ألف ريال سعودي.

قيمة الضريبة المضافة يتم دفعها مع قيمة قسط السيارة الأخير بعد جميع الأقساط الشهرية.

أما عن القسط الشهري للسيارة لا يقل عن 1.954 ألف ريال سعودي.

الطراز الثاني من السيارة هو كيا سبورتاج أل اكس بلس.

يبلغ سعر الطراز الثاني من السيارة حوالي 93.148 ألف ريال سعودي.

يمكن تقسيط السيارة على 60 شهر، وهي فترة خمس سنوات.

تبلغ قيمة الأقساط الشهرية للسيارة حوالي 1.728 ألف ريال سعودي.

يجب توفير دفعة مقدمة عن تقسيط السيارة تبلغ حوالي 9.315 ألف ريال سعودي. أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الياباني ياباني اقوي عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ 2022 على 5 سنوات وأسعار ومواصفات السيارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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