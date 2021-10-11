أحدث مواصفات ومميزات سيارة تويوتا لاند كروزرGR2022 وأسعار السيارة داخل السعودية

عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزرGR2022 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة، تويوتا لاند كروزر سيارة الطرق الوعرة الجديدة، الكثير من المواصفات الجديدة التي يرغب بها جميع السائقين، تعرف على احدث عروض ومميزات سيارة وصفات سيارة لاندكروزرGR2022 الداخلية والخارجية للسيارة، والألوان المتاحة للسيارة.

مميزات سيارة تويوتا لاند كروزرGR2022

يوجد العديد من المميزات التى تحتوى عليها سياره لاندكروزر 2020 وبفضل مميزاتها الكثيره يحلم الكثير بالحصول على هذه السيارة ومن مميزاتها ما يلي:

تم بناء تصميم السيارة على أن تناسب السير في الطرق الصعبة والوعرة، مع إمكانية توافر بها الكثير من المزايا الإضافية.

تم استخدام نوعية أساس لها جديدة، وفرة وزن أخف لها حوالي 200 جرام.

ناقل حركة جديد أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات، ساعدت في استهلاك الوقود بشكل أقل.

تحتوي السيارة على العديد من أنظمة السلامة.

كاميرا تحتوي على إمكانية مراقبة النقاط العمياء للسائق.

في حالات الطوارئ إمكانية التوقف بشكل تلقائي ومتطور.

مساعدة من قبل السيارة على إمكانية السير في المسار الصحيح والتحذير عند مغادرة المسار.

فرامل تساعد في إمكانية منع الصدمات من الخلف أو الأمام أثناء الركن بساحات الانتظار

كما تحتوي السيارة على ميزة جديدة من نوعها تساعد في منع الصدام عند الانعطاف يمين أو يسار، من قبل السيارات المارة والعابرين للطريق.

قامت الشركة بإعادة تصميم موضع الباب وقامت برفع المصابيح الخلفية من موضعها.

من الوسائل الترفيهية تحتوي السيارة على شاشة 9 بوصة، كما يوجد شاشة بحجم 12.5 بوصة اختيارية.

على الزجاج الأمامي تتوفر للسائق شاشة، تعرض له المعلومات اللازمة والتنبيهات.

توافق جميع أنواع الأجهزة مع مداخل السيارة.

نظام صوتي قوي داخل السيارة.

باب خلفي للسيارة يعمل بالكهرباء.

فتحة سقف.

مفتاح التشغيل للسيارة بعمل بالبصمة.

رؤية محيطه من خلال الكاميرا بزاوية 360 درجة على جميع جوانب السيارة.

تم تصميم السيارة بالأبعاد التالية: ارتفاع 1.86 متر، عرض 1.99 متر، طول 4.97 متر.

أما عن ألوانها هي مصمم لها 10 ألوان مختلفة:

أبيض سوبر.

فضي.

أبيض لؤلؤي برشيوس.

أبيض لؤلؤي.

رمادي.

أحمر غامق.

أزرق غامق.

نحاسي لامع.

اسود لامع.

أسود

وقد يصل سعر سيارة تويوتا لاند كروزرGR2022 في السعودية ما بين 321.000 إلي 322.000 ريال سعودي .

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