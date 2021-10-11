سيارة الدفع الرباعي| شانجان cs95 موديل 2021 بالمواصفات والاسعار في السعودية

سيارة الدفع الرباعي| شانجان cs95 موديل 2021 تعني ماركة شانجان لصناعة السيارات بنوع من الفخامة والتي اشتهرت بها هذه الشركة في مختلف ماركتها والتي تضم في أحدث إصداراتها من شانجان cs95 نوع من الفخامة واقضي علامات التطور التي تمنح المستخدم المتعة الترفيهية في القيادة إلى جانب مقدار من الاناقة والسهولة التي توفرها الأنظمة التكنولوجيا الحديثة داخل السيارة حيث لم تبخل المملكة على مواطنيها من عاشقي السيارة بمختلف فئاتها على توفيرها بشكل دائم من قبل إحدى الشركات المستوردة لها في الوكيل الرسمي داخل السعودية.

تتوفر هذه السيارة بثلاث فئات أساسية تقدمها شركة شانجان الصينية وتنتشر داخل الأسواق السعودية من خلال الوكيل الرسمي شركة المجدوعي والتي تعرض كل من الأنواع التالية

النسخة الكلاسيكية من سيارة شانجان cs95 تبلغ قيمتها حوالي 105,685 ريال سعودي كحد أدنى حيث تأتي بأنظمة الدفع الثنائي.

النسخة البلاتينيوم من سيارة شانجان cs95 تبلغ قيمتها في الحد الأدنى بحوالي 114.885 ريال سعودي وتأتي بانظمة دفع كلي.

نسخة رويال والتي يتم تقديمها من قبل شركة شانجان بانظمة الدفع الكلى وبأسعار تعادل 126.385 ريال سعودي.

تضم السيارة بعض أنظمة الإنذار في حالة قيام القائد بترك عجلة القيادة بعد مرور أكثر من نصف دقيقة والذي قد يتطور في حالة عدم وجود أي تدخل من العنصر البشري والذي يجعل السيارة تقوم بالعطاء إشارات ضوئية ومن ثم خفض سرعتها بشكل تدريجي حتى التوقف التام.

تأتي مزودة بإحدى محركات رباعية الاسطوانه تيربو بسعة تعادل اثنين لتر بينما تبلغ معدلات توليد القوة بنحو 233 حصان وعزم نيوتن في قدرة محرك السيارة على الدوران بحوالي 360 دورة في الدقيقة.