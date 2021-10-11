عروض عبداللطيف جميل على النترا 2021 بأقل قسط في السعودية بـ 1024 ريال

عبداللطيف جميل يطرح سيارة هيونداي النترا 2021 سمارت بلس باقل قسط في المملكة العربية السعودية وهو 1024 شهريًا، وتعد النترا 2021 سمارت بلس من أكثر السيارات التي حققت نجاحًا في المملكة وذلك لأنها تقدم تجربة قيادة رائعة بالإضافة إلى اتساع صالونها من الداخل وأيضا لأنها من أكثر السيارات التي توفر في صرفية الوقود.تفاصيل عروض تقسيط النترا 2021 بأقل قسط في السعودية
- تقسيط هيونداي النترا الآن متاح بدون دفعة أولى.
- وفي الوقت نفسه تدفع شركة تمويل عبداللطيف جميل القسط الأول عنك.
- الإعفاء الكامل من المصروفات الإدارية.
- تم حساب القسط على أساس مدة سداد 60 شهر تطبق الشروط والأحكام.
ينتهي العرض على السيارة المشار إليها تزامنا مع انتهاء شهر أكتوبر الجاري من عام 2021.مواصفات هيونداي النترا 2021 سمارت بلس
- دفع أمامي للعجلات.
- وفي الوقت نفسه تمتلك السيارة محرك يعمل بالوقود بقوة 150 حصان.
- تحتوي السيارة المشار إليها على ناقل حركة أوتوماتيكي.
- استهلاك السيارة في صرفية الوقود أكثر من ممتاز، 16 ونصف كيلو متر كل لتر بنزين.
- إمكانية تشغيل المحرك بالبصمة
- وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على تكييف ثنائي المناطق أمامي وخلفي.
- الديركسيون مالتي ويمكن التحكم منه في النظام الترفيهي.
- نظام ترفيهي يُشغل الموسيقى والماليديا والوسائط.
- وفي الوقت نفسه يوجود يو إس بي للشحن وتوصيل الهاتف بالسيارة.
- ابل كار بلاي واندرويد بلاي أوتو لتوصيل موبيلك بالسيارة وإجراء الاتصالات واستقبالها.
يبلغ سعر السيارة كاش هو 83 ألف ريال سعودي.طريقة تقديم طلب التمويل على سيارات هيونداي لدى عبداللطيف جميل
- يمكنك التقديم من خلال الدخول على موقع عبداللطيف جميل للتمويل.
- وفي الوقت نفسه يمكنك النقر على اختيار على تقديم طلب تمويل.
- بعد ذلك يمكنك تعبئة النموذج من خلال تسجيل الاسم والسن والدخل.
- وكذلك يمكنك الاتصال عبر الرقم التالي من اي رقم في المملكة العربية السعودية:
- الرقم هو: 8002442211.
سعر سيارة هيونداي النترا 2022 في السعودية هو 88 ألف ريال سعودي.
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عبداللطيف جميل يطرح سيارة هيونداي النترا 2021 سمارت بلس باقل قسط في المملكة العربية السعودية وهو 1024 شهريًا، وتعد النترا 2021 سمارت بلس من أكثر السيارات التي حققت نجاحًا في المملكة وذلك لأنها تقدم تجربة قيادة رائعة بالإضافة إلى اتساع صالونها من الداخل وأيضا لأنها من أكثر السيارات التي توفر في صرفية الوقود.تفاصيل عروض تقسيط النترا 2021 بأقل قسط في السعودية
- تقسيط هيونداي النترا الآن متاح بدون دفعة أولى.
- وفي الوقت نفسه تدفع شركة تمويل عبداللطيف جميل القسط الأول عنك.
- الإعفاء الكامل من المصروفات الإدارية.
- تم حساب القسط على أساس مدة سداد 60 شهر تطبق الشروط والأحكام.
ينتهي العرض على السيارة المشار إليها تزامنا مع انتهاء شهر أكتوبر الجاري من عام 2021.مواصفات هيونداي النترا 2021 سمارت بلس
- دفع أمامي للعجلات.
- وفي الوقت نفسه تمتلك السيارة محرك يعمل بالوقود بقوة 150 حصان.
- تحتوي السيارة المشار إليها على ناقل حركة أوتوماتيكي.
- استهلاك السيارة في صرفية الوقود أكثر من ممتاز، 16 ونصف كيلو متر كل لتر بنزين.
- إمكانية تشغيل المحرك بالبصمة
- وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على تكييف ثنائي المناطق أمامي وخلفي.
- الديركسيون مالتي ويمكن التحكم منه في النظام الترفيهي.
- نظام ترفيهي يُشغل الموسيقى والماليديا والوسائط.
- وفي الوقت نفسه يوجود يو إس بي للشحن وتوصيل الهاتف بالسيارة.
- ابل كار بلاي واندرويد بلاي أوتو لتوصيل موبيلك بالسيارة وإجراء الاتصالات واستقبالها.
يبلغ سعر السيارة كاش هو 83 ألف ريال سعودي.طريقة تقديم طلب التمويل على سيارات هيونداي لدى عبداللطيف جميل
- يمكنك التقديم من خلال الدخول على موقع عبداللطيف جميل للتمويل.
- وفي الوقت نفسه يمكنك النقر على اختيار على تقديم طلب تمويل.
- بعد ذلك يمكنك تعبئة النموذج من خلال تسجيل الاسم والسن والدخل.
- وكذلك يمكنك الاتصال عبر الرقم التالي من اي رقم في المملكة العربية السعودية:
- الرقم هو: 8002442211.
سعر سيارة هيونداي النترا 2022 في السعودية هو 88 ألف ريال سعودي.
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