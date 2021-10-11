اليابانى شديد تويوتا هايلكس 2022 العملاقة فى السعودية واقوى عرض تقسيط افخم سيارة عائلية

اليابانى شديد تويوتا هايلكس 2022 العملاقة ، نتناول اليوم موضوع مهم ويشغل بال الكثير من الأشخاص الذين يريدون القيام بشراء سيارة تويوتا هايلكس 2022 وقد اهتمت شركات عبد اللطيف جميل بهذا الأمر وقدمت أفضل ما لديها من عروض مختلفة ومتنوعة تناسب جميع العملاء بالمملكة العربية السعودية، كما أن السيارة تحتوي على كثير من المزايا والتي تجعل السيارة أكثر تميزاً بكل فئاتها المختلفة والتي يريد كل شخص أن يحصل عليها، ونحن سوف نقدم لك كافة التفاصيل الخاصة بالحصول على عروض تقسيط سيارة تويوتا هايلكس 2022.

اليابانى شديد تويوتا هايلكس 2022 العملاقة

يوجد الكثير من العروض المقدمة من قبل عبد اللطيف جميل على جميع فئات السيارة بداية من الفئة الأولى التي تكون ذات الدفع الثنائي ويبلغ ثمن السيارة 81200 ريال سعودي مع عدم دفع دفعة أولى وتقدر الدفعات الشهرية للسيارة بقيمة 2291 ريال سعودي يقسط على مدار 48 شهر وتصل قيمة الدفعة الأخيرة من سعر السيارة حوالي 25149 ريال سعودي وبذلك يكون ثمن السيارة 135117ريال سعودي.

كما من الممكن أن يتم الحصول على عرض تقسيط سيارة تويوتا الفئة الثانية وهي الدفع الرباعي بسعر فوري مقدر بحوالي 98800 ريال وبدون دفعة أولى أما الدفعات الشهرية فيتم تقديرها بحوالي ريال وبتقسيط لمدة 48 شهر والدفعة الأخير تقدر بـ 39024 ريال سعودي ويشمل سعر السيارة 164403 ريال سعودي.

وبالنسبة إلى عرض عبد اللطيف جميل على الفئة الثالثة من سيارة الدفع الرباعي والذي يبلغ ثمنها الفوري حوالي 126000 ريال وأيضاً بدون دفعة أولى والقسط الشهري يقدر بمبلغ يصل إلى 3555 ريال سعودي ومدة السداد تكون حوالي 48 شهر أما الدفعة الأخيرة فتكون 30626 ريال وتكون قيمة السيارة في النهاية 209664 ريال سعودي.

والفئة الرابعة والأخيرة من سيارة تويوتا هايلكس 2022 بمحرك 2.8 لتر ويصل قيمة السيارة الأصلي 130800 ريال ولا يتم دفع دفعة أولى والقسط الشهري لها يكون حوالي 3690 ريال وفترة التقسيط 48 ريال سعودي والدفعة النهائية للسيارة تكون 40531 ريال سعودي وبهذا يكون إجمالي سعر السيارة 217651 ريال.

ومن الممكن أن يقوم العميل بالتواصل المباشر لمعارض وشركات عبد اللطيف جميل للحصول على عروض تقسيط سيارة تويوتا هايلكس بجميع فئاتها.