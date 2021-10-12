الجديدة كليا| تويوتا لاند كروزر برادو 2022 في السوق السعودي بالمواصفات والاسعار

الجديدة كليا| تويوتا لاند كروزر برادو 2022 في السوق السعودي تنتشر ماركة سيارات تويوتا لاند كروزر برادو 2022 داخل العديد من الدول العربية والتي تأخذ طابع رياضي في سرعة القيادة وتعدد المزايا الترفيهية التي تمكن مالك السيارة من التحكم في المقعد من خلال تحريكه إلى عدة زوايا مختلفة هذا إلى جانب كبر حجم السيارة والتي تزود بسبع كراسي أساسية مع إحدى الشاشات الرقمية بأحدث أنظمة الديجيتال ونلاحظ هذه السيارة تتفاوت في سعرها من دولة لآخري مع اختلاف إصدارها بين فئتين فقط يمكنك الاطلاع عليهم من خلال البيانات التوضيحية المجمعه لهذه القوائم الخاصة بالعرض. الجديدة كليا| تويوتا لاند كروزر برادو 2022 في السوق السعودي الإصدار الأول من السيارة يعمل من خلال استخدام السولار وهذا بداخل إحدى المحركات التي تبلغ سعتها الأساسية 2.8L وتزود هذه السيارة بمعدل 207 حصان وعزم يصل إلى 500 نيوتن وهذا إلى جانب تزويد السيارة بأنظمة سرعات تصل إلى 6 سرعات الجير الأوتوماتيك. تبلغ سعة التخزين للسيارة من الإصدار الثاني حوالي 2.7L بينما تضم عدد 162 حصان و 247 قوة عزم نيوتن وتتشابه هذه السيارة في عدد سرعات ناقل السيارة بمعدل 6 سرعات اوتوماتيك. مواصفات تويوتا لاند كروزر برادو 2022 خارجيًا الجديدة كليا| تويوتا لاند كروزر برادو 2022 في السوق السعودي تم العمل على تصميم الشكل الخارجي للسيارة وهذا من خلال اضافة شريط باللون الاسود.

في كل من شبابيك السيارة الامامية ووكل من مصابيح السيارة الخاصة ب الضباب و المصابيح التقليدية.

تزود السيارة بمعدل اربع عجلات من حجم 18 بوصة وتتميز بتصميم الجنوط الخاص بالسيارة.

على هيئة أذرع والبالغ حوالي 12 زراع أساسي بينما تختص هذه السيارة في ألوان الجنوط او العجلات باللون الأسود.

والذي يمنح نوع من الفخامة. سعر تويوتا لاند كروزر برادو 2022 يبلغ متوسط سيارة تويوتا لاند كروزر برادو داخل الأسواق العالمية بنحو 33.000 دولار أمريكي.

تبدء اسعار بيع لاند كروزر برادو للعام الحالي داخل المملكة العربية السعودية بقيمة مادية تصل إلى 125 الف ريال سعودي.

تتوفر هذه الماركة العالمية من السيارة بحوالي 123 درهم داخل الأسواق الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تتواجد السيارة في أسواق دولة الكويت بقيمة مالية تقدر بنحو 10.50 دينار.

وهذه الأسعار المبدئية للسيارة قبل إضافة اي ضرائب عليها. الوسوم

الجديدة كليا| تويوتا لاند كروزر برادو 2022 في السوق السعودي تنتشر ماركة سيارات تويوتا لاند كروزر برادو 2022 داخل العديد من الدول العربية والتي تأخذ طابع رياضي في سرعة القيادة وتعدد المزايا الترفيهية التي تمكن مالك السيارة من التحكم في المقعد من خلال تحريكه إلى عدة زوايا مختلفة هذا إلى جانب كبر حجم السيارة والتي تزود بسبع كراسي أساسية مع إحدى الشاشات الرقمية بأحدث أنظمة الديجيتال ونلاحظ هذه السيارة تتفاوت في سعرها من دولة لآخري مع اختلاف إصدارها بين فئتين فقط يمكنك الاطلاع عليهم من خلال البيانات التوضيحية المجمعه لهذه القوائم الخاصة بالعرض. الجديدة كليا| تويوتا لاند كروزر برادو 2022 في السوق السعودي الإصدار الأول من السيارة يعمل من خلال استخدام السولار وهذا بداخل إحدى المحركات التي تبلغ سعتها الأساسية 2.8L وتزود هذه السيارة بمعدل 207 حصان وعزم يصل إلى 500 نيوتن وهذا إلى جانب تزويد السيارة بأنظمة سرعات تصل إلى 6 سرعات الجير الأوتوماتيك. تبلغ سعة التخزين للسيارة من الإصدار الثاني حوالي 2.7L بينما تضم عدد 162 حصان و 247 قوة عزم نيوتن وتتشابه هذه السيارة في عدد سرعات ناقل السيارة بمعدل 6 سرعات اوتوماتيك. مواصفات تويوتا لاند كروزر برادو 2022 خارجيًا الجديدة كليا| تويوتا لاند كروزر برادو 2022 في السوق السعودي تم العمل على تصميم الشكل الخارجي للسيارة وهذا من خلال اضافة شريط باللون الاسود.

في كل من شبابيك السيارة الامامية ووكل من مصابيح السيارة الخاصة ب الضباب و المصابيح التقليدية.

تزود السيارة بمعدل اربع عجلات من حجم 18 بوصة وتتميز بتصميم الجنوط الخاص بالسيارة.

على هيئة أذرع والبالغ حوالي 12 زراع أساسي بينما تختص هذه السيارة في ألوان الجنوط او العجلات باللون الأسود.

والذي يمنح نوع من الفخامة. سعر تويوتا لاند كروزر برادو 2022 يبلغ متوسط سيارة تويوتا لاند كروزر برادو داخل الأسواق العالمية بنحو 33.000 دولار أمريكي.

تبدء اسعار بيع لاند كروزر برادو للعام الحالي داخل المملكة العربية السعودية بقيمة مادية تصل إلى 125 الف ريال سعودي.

تتوفر هذه الماركة العالمية من السيارة بحوالي 123 درهم داخل الأسواق الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تتواجد السيارة في أسواق دولة الكويت بقيمة مالية تقدر بنحو 10.50 دينار.

وهذه الأسعار المبدئية للسيارة قبل إضافة اي ضرائب عليها.

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