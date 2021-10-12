“الواعرة الجبارة” سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة في الاسواق مواصفاتها واسعارها الرائعة

“الواعرة الجبارة” سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة في الاسواق تداول العديد من عشاق السيارات العديد من الصور والتي تتوفر من خلالها سيارة تويوتا بيلتا 2022 داخل الموانئ المصرية والذي جعل العديد من المواطنين يتساءلون عن تلك السيارة وما توفره من مزايا والسعر النادي لشرائها حيث تعد هذه السيارة من ماركة تويوتا سيلز والتي يقول البعض في الجهة المقابلة بأنها نسخة معدلة من تويوتا ياريس حيث تقوم الشركة المنتجة بوضع وتغيير الاسم تبعًا لاختلاف الدول المعروضة بداخلها لهذا نقدم لكم أهم البيانات التفصيلية التي تم الوصول إليها حتى الآن.

يتواجد داخل السيارة محرك يعمل بانظمة رباعية الاسطوانة.

تبلغ سعتها التخزينية الأساسية 1.5 لتر إلى جانب توفر سعة داخلية للمحرك تصل إلى حوالي 1500 سي سي.

القوة الناتجة في أقصى معدلات السرعة للسيارة بمعدل 105 حصان.

مع توفر عزم الدوران والذي يبلغ بمعدلات سرعة نيوتن حوالي 138 نيوتن.

تتوفر داخل السيارة حوالي اربع سرعات اساسية والتي تتواجد ضمن الناقل الاوتوماتيكي المتحكم في قيادة السيارة.

تحتوي على بعض الانظمة والتي تختص ببعض قدرات الجر الأمامي للعجلات.

كما يبلغ مساحة التخزين داخل الصندوق الخلفية بنحو 496 لتر اساسي إلى جانب توفر خزان وقود داخلي بسعة تبلغ 42 لتر.

ترتفع معدلات السرعة في أنظمة تويوتا بيلتا 2022 من وضعية الثبات التقليدية .

والتي تصل إلى معدل 100 كم خلال الساعة الواحدة.

تضمن عدة أنظمة للأمان تتمثل في توفر عدة وسائد هوائية.

مع بعض الانظمة التي تمنحك القدرة في توزيع الفرامل بشكل إلكتروني EBD مع نظام فرامل مستحدث وهو ABS.

توفر بعض الانظمة المضادة لحالات السرقة وهي نظام إيموبليزر مع توفر عدة. حساسات تتواجد في الأجزاء الخلفية والتي يتم تزويدها ببعض الكاميرات الإضافية.

تحتوي على تكييف من نوعية ديجيتال اوتوماتيك مع إحدى الشاشات اللمس الترفيهية.

بمعدل 7 بوصة مع تزويد السيارة بمقعد القيادة والذي يمكن رفعه والتحكم في مستوى تثبيته.

تعد سيارة تويوتا بيلتا 2022 من بين السيارات المستحدثة والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا داخل دولة الهند مع تواجدها في بعض الصور داخل الموانئ المصرية حيث أن الشركة ام تقوم بالإعلان عن أي بيانات توضيحية بشأن توفر هذه السيارة داخل الجمهورية وبالتالي لك توضح القيمة المادية لشرائها حتى الآن.