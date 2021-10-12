اليابانى تويوتا لاندكروزر 2022 الشكل الجديد كليا في السعودية بالاسعار والمواصفات واقل استهلاك للبنزين

اليابانى تويوتا لاندكروزر 2022 الشكل الجديد كليا ، أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن صناعتها لواحدة من أحدث سياراتها وهي سيارة تويوتا لاند كروز 2022 بشكلها الجديد والمعتمد عليها في المملكة العربية السعودية، حيث تكون من السيارات القادرة على الحركة بالطرقات الوعرة والصعبة، وتتمتع السيارة بكثير من المواصفات والمزايا الذي تجعلها الاختيار الأول لكل من يريد شراء سيارة جديدة، ولكن هناك بعض الشخاص الذي لا يكونوا قادرين على شراء السيارة لأنها غالية بعض الشيء ويرغبون في وجود عروض تقسيط تويوتا لاند كروز 2022، ونحن من خلال هذا الموضوع نقدم لكم التفاصيل المتعلقة بإمكانية شراء تويوتا لاند كروز.

سيارة تويوتا لاند كروز 2022 تختلف عن باقي السيارة من خلال مميزاتها ومواصفاتها الرائعة التي يصعب الحصول عليها في أي سيارة أخرى، فعندما يقبل شخص لشراء سيارة يقوم باختيار السيارة يرغب في معرفة مواصفاتها في البداية وتضمن مواصفات سيارة تويوتا لاند كروز ما يلي:

تحتوي على محرك يضم حوالي 8 أسطوانات سعتها تصل إلى 3.5 لتر.

تتمتع السيارة بقوة 409 حصان وعزم دوران يصل لحوالي 649 نيوتن.

السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات ويعمل بتقنية ديركت شيفت ليعمل بأفضل اداء.

السيارة مصممة بهيكل اكثر متانة وقد تم خفض وزن السيارة بحوالي 200 كيلو جرام بالمقارنة بالطراز الماضي وقد وصل وزن لاند كروز 2022 إلى 2.619 كيلو جرام، وبعدها تم خفض مركز الثقل وهذا يجعل انقلاب السيارة قل بكثير عند القيادة.

يبلغ طول السياتيبلغ طول السيارة لحوالي 4.950 ملم وعرضها يصل إلى 1.978 ملم، كما يبلغ طول قاعدة العجلات حوالي 2.849 ملم.

اسعار سيارة تويوتا لاند كروز 2022

لقد تم الإعلان عن اسعار سيارة تويوتا لاند كروز الجديدة بالمملكة السعودية والتي تضم فئات مختلفة من السيارة وشمل التالي:

سعر فئة سيارة تويوتا لاند كروز 2 يبدأ من 262.545 ريال سعودي.

ولكن سعر فئة 3 يبدأ من 292.445 ريال سعودي وبالنسبة إلى فئة 4 بداية من 304.405 ريال سعودي.

وبالنسبة لفئة فكس فيكون سعر السيارة حوالي 362.250 ريال.

وسعر فئة فكسر يصل إلى 404.572 ريال سعودي.

وبعد أن تعرف العملاء عن أسعار السيارة بجميع فئتها يريد المستهلكين إذا كانت الأسعار تشمل القيمة المضافة أم لا ولكن تلك الأسعار شاملة القيمة المضافة وتصل إلى 15%.