انخفاض سعر تويوتا كامري 2021 فئة LE بنسبة تبلغ 22% في عروض نهاية العام، تحتل كامري فئة ستاندر أحد المراكز الثلاثة الأولى ضمن ترتيب قائمة السيارات الأكثر مبيعاً في المملكة؛ وذلك بسبب التجهيزات والإضافات المميزة في السيارة والتي قلما تتواجد في فئة ستاندر في أحد طرازات السيارات المنافسة. تعتبر كامري فئة ال ايه 2021 أفضل السيارات الاقتصادية على الإطلاق من تويوتا، مع العلم أن المحرك بنزيني عادي وليس هجين والسعر مناسب جداً مقارنة بالمواصفات. نناقش اليوم معكم مواصفات كامري LE موديل 2021 وأقل سعر لها ضمن تخفيضات نهاية العام.

سعر ومواصفات تويوتا كامري 2021 فئة LE

تتميز هذه الفئة بمحرك سعة 2500 سي سي 4 سلندر يولد قوة 202 حصان، ورغم قوة المحرك إلا أن تويوتا كامري LE 2021 ستاندر أكثر سيارة إقتصادية بين المنافسين بتقييم ممتاز، حيث تمنحك إمكانية السير مسافة 18.3 كيلو متر بإستخدام لتر واحد من بنزين 91، القير أوتوماتيك بعدد ثمان سرعات تبترونيك ونظام الدفع أمامي. انخفض سعر كامري ستاندر 2021 إلى 84 ألف و900 ريال ضمن عروض شركة عبداللطيف جميل للسيارات بدلاً من 108 ألف و500 ريال، هذا السعر شامل قيمة الضريبة المضافة وبتخفيض يتجاوز 22 %، كما أن التقسيط متاح لدى الشركة بقسط شهري 1698 ريال.

يأتي موديل 2021 من كامري فئة ال ايه بشبك ضخم من الكروم الأسود أكثر تميزاً من موديل العام السابق، مع إضاءة بالكامل LED أنوار عالية ومنخفضة ليد بالإضافة إلى كشاف ضباب خلفي وإشارات المرآة الجانبية. الجنوط كهرباء مدعومة بخاصية الأوتو هولد مصنوعة من الحديد ومقاسها 16 إنش، كما تتميز تويوتا كامري ستاندر 2021 بأربعة حساسات خلفية وتطعيمات كروم على إطارات النوافذ بالكامل، ولكن لا يوجد كاميرا خلفية مدمجة.

كامري 2021 فئة ستاندر

تأتي تويوتا كامري ال ايه 2021 بتصميم داخلي باللون البيج مع مقاعد قماش مخمل ومزودة بمسند وسطي للمقاعد الخلفية، وتتميز بدخول ريموت وأقفال آلي للأبواب والزجاج كهربائي أوتو لمسة واحدة. تتميز كذلك بشاشة معلومات تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، منافذ للشحن والطاقة ومكيف يدوي مع فتحات تكييف خلفية، يمكنك التحكم بالنظام الصوتي ومثبت السرعة بالإضافة إلى عداد الرحلات عن طريق المقود. السيارة بها فرامل ABS مع نظام الثبات الإلكتروني وحساس كفرات، إلى جانب عدد إثنان إيرباج أمامي وخمس أحزمة أمان في كامري LE موديل 2021.