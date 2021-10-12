انخفاض اسعار نيسان صني 2021 بنسبة 10% وحالات نظيفة بحراج السعودية

انخفضت اسعار نيسان صني 2021 فل كامل المستعملة بنسبة 10% على حراج السعودية، وتبع هذا الانخفاض زيادة كبيرة في معدلات البحث عن السيارة على محرك البحث جوجل، وتعد نيسان صني 2021 واحدة من أكثر السيارات انتشارًا في السعودية ذلك لأنها تقدم تجربة رهيبة في قلة حاجتها للصيانة والاعتمادية وتوافر قطع الغيار بأسعار مناسبة للغاية.

انخفاض اسعار نيسان صني 2021 بنسبة 10%

تتراوح اسعار نيسان صني 2021 بعد الانخفاض الـ10% ما بين الـ45 ألف و48 ألف ريال لفئة فل كامل.

نيسان صني حالات نظيفة ممشى قليل على حراج السعودية

هناك سيارة نيسان sunny 2021 فل كامل باللون الفضي و ممشى 12 الف كيلو بسعر:

48 ألف ريال

وفي الوقت نفسه هناك سيارة أخرى نيسان sunny 2021 فل كامل ولونها فضي أيضا بممشى 11 ألف في جدة بسعر:

45 ألف ريال.

وهناك سيارة أخرى من نفس الموديل لكنها من الفئة الأولى ممشى 1300 كيلو لونها ابيض ممشى ألف كيلو فقط بسعر:

40 ألف ريال.

سعر نيسان صني 2021 في السعودية

يبدأ سعر السيارة من 51 ألف وحتى 58 ألف ريال حسب فئة السيارة.

سعر نيسان sunny 2022 في السعودية

سعر السيارة يبدأ من 57 ألف ريال وحتى 67 ألف ريال حسب أيضا فئة السيارة.

عروض تقسيط نيسان بترومين

ليست هناك حاليا عروض تقسيط لدى وكالة نيسان وسيتم نشر مقالة على الفور فور ظهور أي عروض تقسيط.

ويمكنكم الاستفسار على عروض تقسيط نيسان عبر الاتصال على الرقم:

8004420010 من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية.

قوة المحرك هي 118 حصان بعزم 149 نيوتن متر.

وفي الوقت نفسه معدل صرفية وقود هذه السيارة خرافي، 19.3 كيلو متر مقابل كل لتر بنزين.

السيارة تأتي بنظام جر أمامي للعجلات.

صالون السيارة من الداخل يتسم بالوسع والراحة الشديدة للركاب.

السيارة تحتوي على نظام ترفيهي قوي يضم شاشة مزودة بإمكانية التحكم بالصوت والجي بي إس.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على تكييف قوي للغاية.

قياس عجلات السيارة هو r16.

تحتوي في بعض الفئات على كاميرا 360.

ناقل الحركة في السيارة أتوماتيكي في أكثر الفئات وهناك أيضا فئة تأتي بناقل حركة يدوي.

مواصفات سيارة nissan صني 2021