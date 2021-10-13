وحش الصين.. سيارة هافال جوليون موديل 2022 الحديثة بالأسعار والمواصفات

وحش الصين.. سيارة هافال جوليون موديل 2022 تنتمي هذه السيارة بشكل أساسي إلى مجموعة سيارات svu ذات الطابع الرياضي الفخم والذي يجعلها تتصدر مكانة كبيرة داخل السوق نتيجة رغبة العديد من الأشخاص للحصول على أحدث السيارات الرياضية التي تتميز ب الفخامة والأناقة الخارجية إلى جانب سرعة الأداء التي تتناسب مع مختلف أنواع الطرق الوعرة ومع إقبال وارتفاع معدلات شراء هذه السيارة تم العمل على زيادة أسعارها بمقدار 10 آلاف جنيه القيمة الفعلية ويرجع ذلك لتعدد مزايا السيارة الترفيهية والتقنية والتي تتضمن كل من الآتي. مواصفات سيارة هافال جوليون موديل 2022 تتوفر بداخل هذه السيارة محرك يبلغ 4 سلندر يتم تكوينه بشكل رباعي الاسطوانات.

تتميز السيارة بإمكانية. توفيرها للاستهلاك وهذا لسعة المحرك العالية والتي تصل إلى 1500 سي سي.

قدرة. السيارة مرتفعة نسبيًا تجعلها قادرة على توليد معدلات عزم تصل إلى 150 حصان مع القدرة على دوران السيارة بمستوى نيوتن البالغ 220 كيلو متر. تتكون من أنظمة دفع اوتوماتيك بمعدل يتراوح 7 سرعات اساسية.

تحتوي على أحدث تقنيات ذكية تمكن السيارة من الركن بطريقة آلية عبر عدة مستشعرات مساعدة للاصطفاف بشكل جيد.

تتواجد داخل السيارة إحدى الكاميرات التي تستطيع التحرك بمعدل 360 درجة.

مع تزويد إحدى المثبتات لتحديد السرعه المقررة للسيارة مما يجعل عملية القيادة أكثر سهولة.

تتميز بتوفر عدة مزايا ترفيهية مثل شاشة عرض اساسية ومكبرات صوتية إلى جانب بعض الانظمة الخاصة ب الملاحة. اسعار سيارات هافال جوليون تتنوع أسعار هذه السيارة تبعًا بعدة اصدارات توفرها الشركة المصنعة داخل الأسواق المصرية والتي تتمثل في كل من الآتي الفئة الأولى من سيارات هافال جوليون موديل 2022 اوتوماتيك standard والتي تأتي ببعض المواصفات متمثلة في توفير محرك 1500 سي سي حيث تعرض هذه السيارة بمبلغ يصل إلي 233 ألف جنيه بالعملة المحلية.

الفئة الثانية من هذه السيارة هافال اوتوماتيك DELUXE والتي يتم تزويدها بإحدى المحركات بالغ قدرتها 1500 سي سي بنحو 340 ألف جنيه في مختلف الأسواق المصرية.

الموديل الثالث من هذه السيارة أوتوماتيك 2022 DELUXE SR.

والتي تعرض بسعر تقدر قيمته بحوالي 360 ألف جنيه والذي يتم تزويدها بمحرك يصل إلى 1500 سي سي. الوسوم

وحش الصين.. سيارة هافال جوليون موديل 2022 تنتمي هذه السيارة بشكل أساسي إلى مجموعة سيارات svu ذات الطابع الرياضي الفخم والذي يجعلها تتصدر مكانة كبيرة داخل السوق نتيجة رغبة العديد من الأشخاص للحصول على أحدث السيارات الرياضية التي تتميز ب الفخامة والأناقة الخارجية إلى جانب سرعة الأداء التي تتناسب مع مختلف أنواع الطرق الوعرة ومع إقبال وارتفاع معدلات شراء هذه السيارة تم العمل على زيادة أسعارها بمقدار 10 آلاف جنيه القيمة الفعلية ويرجع ذلك لتعدد مزايا السيارة الترفيهية والتقنية والتي تتضمن كل من الآتي. مواصفات سيارة هافال جوليون موديل 2022 تتوفر بداخل هذه السيارة محرك يبلغ 4 سلندر يتم تكوينه بشكل رباعي الاسطوانات.

تتميز السيارة بإمكانية. توفيرها للاستهلاك وهذا لسعة المحرك العالية والتي تصل إلى 1500 سي سي.

قدرة. السيارة مرتفعة نسبيًا تجعلها قادرة على توليد معدلات عزم تصل إلى 150 حصان مع القدرة على دوران السيارة بمستوى نيوتن البالغ 220 كيلو متر. تتكون من أنظمة دفع اوتوماتيك بمعدل يتراوح 7 سرعات اساسية.

تحتوي على أحدث تقنيات ذكية تمكن السيارة من الركن بطريقة آلية عبر عدة مستشعرات مساعدة للاصطفاف بشكل جيد.

تتواجد داخل السيارة إحدى الكاميرات التي تستطيع التحرك بمعدل 360 درجة.

مع تزويد إحدى المثبتات لتحديد السرعه المقررة للسيارة مما يجعل عملية القيادة أكثر سهولة.

تتميز بتوفر عدة مزايا ترفيهية مثل شاشة عرض اساسية ومكبرات صوتية إلى جانب بعض الانظمة الخاصة ب الملاحة. اسعار سيارات هافال جوليون تتنوع أسعار هذه السيارة تبعًا بعدة اصدارات توفرها الشركة المصنعة داخل الأسواق المصرية والتي تتمثل في كل من الآتي الفئة الأولى من سيارات هافال جوليون موديل 2022 اوتوماتيك standard والتي تأتي ببعض المواصفات متمثلة في توفير محرك 1500 سي سي حيث تعرض هذه السيارة بمبلغ يصل إلي 233 ألف جنيه بالعملة المحلية.

الفئة الثانية من هذه السيارة هافال اوتوماتيك DELUXE والتي يتم تزويدها بإحدى المحركات بالغ قدرتها 1500 سي سي بنحو 340 ألف جنيه في مختلف الأسواق المصرية.

الموديل الثالث من هذه السيارة أوتوماتيك 2022 DELUXE SR.

والتي تعرض بسعر تقدر قيمته بحوالي 360 ألف جنيه والذي يتم تزويدها بمحرك يصل إلى 1500 سي سي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش الصين.. سيارة هافال جوليون موديل 2022 الحديثة بالأسعار والمواصفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.