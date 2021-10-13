“فخامة كورية” كيا بيجاس 2021 بالاسعار والمواصفات أقوي سيارة فى السوق السعودي

“فخامة كورية” كيا بيجاس 2021 بالاسعار والمواصفات تعد ماركة سيارات كيا بيجاس إحدى أنواع السيارات الشهيرة داخل الشركة الكورية كيا كما تأتي من فئة الاصدارات الأساسية لسيارة سيدات ذات الانظمة الاوتوماتيك للدفع الأمامي حيث تتوفر بأسعار مناسبة داخل المملكة لتلبية احتياجات المواطنين في شراء سيارة تحمل جودة عالية من ماركة سيدان الشهيرة والتي تضم عدة مزايا ترفيهية وأنظمة للأمان الداخلي ومحرك قوي إلى جانب توفرها داخل كيل الجبر إحدى الوكلاء الرسميين للسيارة والذي يتيح شراؤها بأسعار وانظمة تقسيط مميزة. كيا بيجاس 2021 بالاسعار والمواصفات المحرك: تبلغ السعة الداخلية بنحو 1.4 لتر مع أسطوانة رباعية الشكل.

بينما تصل سرعة المحرك القصوى 95 حصان مع ناقل جيربوكس.

والذي يستخدم في نقل الحركة بطريقة اوتوماتيك بمعدل 4 سرعات.

بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود حوالي 17 كم لكل لتر من البنزين.

أنظمة الترفيه: تتوفر السيارة بمشغل اسطوانات السي دي الي جانب توفر مخرج يو اس بي ومدخل جانبي اي يو اكس مع نوافذ تدعم خاصية التشغيل الكهربي.

إلى جانب تواجد تكييف يعمل على ضبط معدلات الأجواء داخل السيارة وبعض المكبرات الصوتية المساعدة في رفع مستوى الصوت عند سماع الموسيقى.

أنظمة الأمان:تأتي السيارة مزودة بجهاز يعمل على مراقبة الضغط داخل العجلات.

والذي يخفف من احتمالية انقلاب السيارة في حالة انخفاض معدل الضغط الخاص بالهواء.

مع توفر إحدى أنظمة الأمان المناعة للانزلاق.

بعض الحساسات الجانبية والتي تمنع اخطار الإصابة او الاصطدام بالسيارات الأخرى.

مع توفر بعض كاميرات المراقبة الخلفية. اسعار سيارات كيا بيجاس تختلف أسعار بيع سيارة كيا بيجاس باختلاف الوكيل المقدم لها بجانب الضرائب والقيم التي تضاف إليها ومن أشهر الوكلاء داخل المملكة وهي كيا الجبر التي توفر هذه السيارة بأسعار وأنظمة تقسيط مميزة تأتي كالتالي يبلغ سعر السيارة داخل وكيل كيا الجبر بنحو 48.930 ريال سعودي.

والذي يتم توفيره عند شراء السيارة كاش دون أي أقساط.

عند اختيار تقسيط السيارة سوف تحتاج لدفع مقدم بنحو 10%.

من إجمالي سعر السيارة والذي يبلغ حوالي 4.893 ريال سعودي.

تستمر الدفعات الشهرية أثناء السداد بقيمة مادية بسيطة تبلغ 908 ريال.

لمدة تصل إلى 60 شهر مع دفع المبلغ الأخير للسداد بقيمة مالية شاملة الفوائد بنحو 14.679 ريال سعودي .

وبهذا يكون سعر السيارة داخل الأقساط 74.52 ريال. الوسوم

“فخامة كورية” كيا بيجاس 2021 بالاسعار والمواصفات تعد ماركة سيارات كيا بيجاس إحدى أنواع السيارات الشهيرة داخل الشركة الكورية كيا كما تأتي من فئة الاصدارات الأساسية لسيارة سيدات ذات الانظمة الاوتوماتيك للدفع الأمامي حيث تتوفر بأسعار مناسبة داخل المملكة لتلبية احتياجات المواطنين في شراء سيارة تحمل جودة عالية من ماركة سيدان الشهيرة والتي تضم عدة مزايا ترفيهية وأنظمة للأمان الداخلي ومحرك قوي إلى جانب توفرها داخل كيل الجبر إحدى الوكلاء الرسميين للسيارة والذي يتيح شراؤها بأسعار وانظمة تقسيط مميزة. كيا بيجاس 2021 بالاسعار والمواصفات المحرك: تبلغ السعة الداخلية بنحو 1.4 لتر مع أسطوانة رباعية الشكل.

بينما تصل سرعة المحرك القصوى 95 حصان مع ناقل جيربوكس.

والذي يستخدم في نقل الحركة بطريقة اوتوماتيك بمعدل 4 سرعات.

بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود حوالي 17 كم لكل لتر من البنزين.

أنظمة الترفيه: تتوفر السيارة بمشغل اسطوانات السي دي الي جانب توفر مخرج يو اس بي ومدخل جانبي اي يو اكس مع نوافذ تدعم خاصية التشغيل الكهربي.

إلى جانب تواجد تكييف يعمل على ضبط معدلات الأجواء داخل السيارة وبعض المكبرات الصوتية المساعدة في رفع مستوى الصوت عند سماع الموسيقى.

أنظمة الأمان:تأتي السيارة مزودة بجهاز يعمل على مراقبة الضغط داخل العجلات.

والذي يخفف من احتمالية انقلاب السيارة في حالة انخفاض معدل الضغط الخاص بالهواء.

مع توفر إحدى أنظمة الأمان المناعة للانزلاق.

بعض الحساسات الجانبية والتي تمنع اخطار الإصابة او الاصطدام بالسيارات الأخرى.

مع توفر بعض كاميرات المراقبة الخلفية. اسعار سيارات كيا بيجاس تختلف أسعار بيع سيارة كيا بيجاس باختلاف الوكيل المقدم لها بجانب الضرائب والقيم التي تضاف إليها ومن أشهر الوكلاء داخل المملكة وهي كيا الجبر التي توفر هذه السيارة بأسعار وأنظمة تقسيط مميزة تأتي كالتالي يبلغ سعر السيارة داخل وكيل كيا الجبر بنحو 48.930 ريال سعودي.

والذي يتم توفيره عند شراء السيارة كاش دون أي أقساط.

عند اختيار تقسيط السيارة سوف تحتاج لدفع مقدم بنحو 10%.

من إجمالي سعر السيارة والذي يبلغ حوالي 4.893 ريال سعودي.

تستمر الدفعات الشهرية أثناء السداد بقيمة مادية بسيطة تبلغ 908 ريال.

لمدة تصل إلى 60 شهر مع دفع المبلغ الأخير للسداد بقيمة مالية شاملة الفوائد بنحو 14.679 ريال سعودي .

وبهذا يكون سعر السيارة داخل الأقساط 74.52 ريال.

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