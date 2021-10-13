مواصفات رولز رويس 2023 الجديدة أول سيارة تعمل بالنظام الكهربائي وسعرها في السعودية

مواصفات رولز رويس 2023 الجديدة ،كذلك أطلقت الشركة المصنعة لسيارة رولز رويس تصريحات تعلن فيها عن إمكانيات ذلك السيارة ، لأنها أول سيارة تعمل بالكهرباء بشكل كامل وذلك لأن الشركة تتطلع بإن تنافس بسيارة رولز رويس المائة عام القادمة ، حيث ستكون سيارة رولز رويس عبارة عن عملاً فنياً فريداً في الشكل والحجم والصورة الظلية للسيارة، كذلك سيارة رولز رويس 103EX، هي أول سيارة تتطلع إلي أحدث الإصدارت التي ستنافس الشركة بها المستقبل ، لأنها توفر ملاذًا للهدوء في عالم أسرع من أي وقت مضى ، لصنع السيارات مثل السفر المستقل بدون مجهود ، والطيران بصمت عبر مدن الغد. هذه هي رؤية الشركة NEXT 100، والأن عزيزي القاريء سوف نعرض لكم مجموعة ،من أهم مميزات تلك السيارة وسعر رولز رويس تابعوا.

تميزت سيارة رولز رويس الكهربائية الجديدة بالكثير من الجماليات الفريدة ن الذي لم يسبق وجودها من قبل في أي سيارة ، ومن أهم مميزات ومواصفات سيارة رولز رويس كالتالي:

الجلود المستخدمة في الديكورات الداخلية لها ،دباغة باستخدام زيوت نباتية نقية 100٪ تليها الصباغة في براميل خشبية. بدلا من استخدام محرك البنزين V12 المخصص الذي ستجده في تلك السيارات ، سيتم تشغيل Specter الجديد بواسطة حزمة بطارية كبيرة وعدد من المحركات الكهربائية الجديدة.

لم تؤكد شركة Rolls-Royce الشكل الذي ستتخذه ، ولكن من المحتمل أن يهدف Specter الجديد إلى التفوق على نطاق Mercedes EQS البالغ 470 ميلاً. إذا كان الأمر كذلك ، فستحتاج على الأرجح إلى بطارية أكبر من وحدة تلك السيارة التي تبلغ 108 كيلووات في الساعة. لا تزال رولز رويس متشددة بنفس القدر بشأن المحركات الكهربائية الجديدة في Spectre، ولكن يمكنك أن تختار تطوير محركها الخاص أو قد تقرر أستخدام محركات من الشركة الأم BMW. كذلك تعد من أقوي ال سيارات إنتاج كهربائية من BMW حتى الآن هي i4 M50 ،سيارة كوبيه ثنائية المحرك بأربعة أبواب بقوة 544 حصانًا، سيعطي هذا الإعداد Specter حوالي 20 حصانًا أكثر من 523 حصانًا EQS.