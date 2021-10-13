كامري 2022 LX بأطول فترة سداد وأقل قسط 1859 ريال شهريا.. اغتنم الفرصة

تعتبر كامري 2022 LX واحدة من أكثر السيارات صاحبة الطلب المرتفع في المملكة العربية السعودية، ولذلك لأنها تقدم تجربة قيادة استثنائية وفريدة إضافة إلى أنها لما تحتويه من تجهيزات تقدم مستوى رفاهية خرافي، وتحتل تويوتا مكانة خاصة في قلوب السعوديين وذلك لأنها تقدم موديلات تناسب احتياجات معظم السعوديين ومن بين هذه الموديلات: تويوتا لاندكروزر، يارس، كورلا، راش، فورتشنر وعلى رأسهم كامري.

الدفعة الشهرية هي: 1859 ريال شهريا.

وفي الوقت نفسه ليست هناك دفعة أولى.

دفعة التملك هي أو الأخيرة هي: 35680 ريال.

مدة عقد التقسيط هي 60 شهر.

وفي الوقت نفسه معدل النسبة السنوية هي 20%.

ضريبة القيمة المضافة على السيارة هي: 16.190.

سعر السيارة LX كاش هو 102 ألف ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وكذلك هناك مصروفات إصدار للتمويل هي: 892 ريال تدفع مرة واحدة فقط.

تمتلك السيارة محرك بنزين 2.5 لتر بأربع أسطوانات.

وفي الوقت نفسه تقدر قوة محرك السيارة بـ 204 حصان.

ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات.

كاميرا خلفية مثبت سرعة مرايات جانبية كهربائية.

إمكانية الدخول بدون مفتاح.

تكييف 2 منطقة أمامية وخلفية.

وفي الوقت نفسه تمتلك السيارة وسائل أمان جيدة للغاية هي وسادتين هوائية للسائق والراكب الأمامي.

نظام ترفيهي بشاشة 7 بوصة تعمل باللمس.

يجب أن يكون العميل موظفا في الحكومة أو في القطاع الخاص.

وفي الوقت نفسه يجب أن لا يقل راتب المتقدم للحصول على التمويل من عبداللطيف جميل عن 3000 ريال شهريا.

يمكنكم التقدم للحصول على التمويل بعد مرور 31 على استلام الوظيفة الحكومية و95 يوما على استلام الوظيفة الخاصة وليس قبل ذلك.

يمكن الحصول على التمويل بدون كفيل إذا كان هناك سجل ائتماني يسمح بذلك.

نسبة القسط الشهري يجب أن تكون متوافقة مع احتياجات العميل، وإلا لن يتم قبول طلب التمويل.

يمكنك زيادة أي فرع من فروع عبداللطيف جميل المتواجدة في معظم أرجاء السعودية.

وكذلك يمكنك الدخول على موقع عبداللطيف جميل وطلب نموذج تمويل وبعد ذلك قم بتعبئته.

كامري 2022 LX بأطول فترة سداد وأقل قسط 1859 ريال شهريا من عبداللطيف جميلمزايا كامري 2022 LX في المملكة العربية السعوديةشروط الحصول على تمويل من عبداللطيف جميلطريقة التقدم على طلب سيارة لدى عبداللطيف جميل