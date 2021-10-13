السيارة الاسطورية كيا سيراتو 2021 تعرف علي المواصفات والاسعار في السعودية

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السيارة الاسطورية كيا سيراتو 2021 تعرف علي المواصفات والاسعار تقوم السعودية باستيراد العديد من ماركات السيارات الحديثة والتي ضمت بشكل مسبق سيارات كيا سبورتاج والان قام الوكيل المعتمد داخل المملكة السعودية بالإعلان عن بدء استقبال سيارات كيا سيراتو بعدة إصدارات مختلفة حيث تعرف هذه السيارة ب صناعتها الكورية الأنيقة والتي تأتي بعدة ألوان مختلفة تتناسب مع أذواق المستخدمين كما تتعدد اختيارات المحرك الداخلي للسيارة باختلاف نوعه داخل الفئات والطرازات المختلفة حيث نقدم لكم مواصفات الفئات المشتركة من كيا سيراتو واسعار جميع النسخ المتوفر داخل المملكة حالياً.
مواصفات سيارة كيا سيراتو الداخلية
- تحتوي على زجاج المرايا الخاصة بأبواب السيارة غير قابل للانعكاس يحجب الرؤية الخارجية للسيارة.
- تضم عدة مصابيح ليد في الأجزاء الأمامية والخلفية من السيارة.
- يوفر إحدى المكيفات الهوائية ثنائية الأماكن.
- تحتوي على أنظمة خاصة بتدفئة العجلات إلى جانب شاحن مخصص لشحن أجهزة الجوال الذكية.
تأتي هذه الإصدارات من سيا كيا سيراتو بنوعين من المحركات والتي يتميز كل منهم بالاتي
- يأتي المحرك الأول بسعة 1.6 لتر بينما يدعم الاسطوانات رباعية الشكل كما تصل اعلى معدلات العزم للمحرك بحوالي 154 نيوتن وتبلغ قوة المحرك الداخلية حوالي 126 حصان.
- المحرك الثاني لإصدارات هذه السيارة يحتوي على تخزين بمعدل 2 لتر بينما تبلغ معدلات قوة العزم نوع من الارتفاع النسبي والذي يصل إلى 192 نيوتن بينما تبلغ قوة محرك السيارة 150 حصان لأنظمة الدفع الرباعي.
- تشترك جميع سيارات كيا سيراتو باتخاذها لأنظمة الجر الأمامي بينما يبلغ متوسط استهلاك الوقود بنحو 100 كم لكل لتر بينما البعض الآخر يستهلك 7 لتر لكل كم.
توجد السيارة داخل المملكة السعودية بعدة إصدارات مختلفة يمكنك الاختيار بينها والتي تختلف في متوسط الأسعار تبعًا الإصدارات التالية من سيارة كيا سيراتو
- فئة 1.6l s128: تبلغ حوالي 69.000 ريال سعودي.
- وفئة 1.6 l: متوسط سعر البيع بنحو 75.500 الف ريال.
- أما عن فئة 1.6l LX D’249: يبلغ سعر هذه الفئة بعملة الريال السعودي حوالي 78.500 ريال.
- والفئة 2.0l LX: تصل متوسط أسعار هذه السيارة حوالي 93.000 ريال سعودي.
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السيارة الاسطورية كيا سيراتو 2021 تعرف علي المواصفات والاسعار تقوم السعودية باستيراد العديد من ماركات السيارات الحديثة والتي ضمت بشكل مسبق سيارات كيا سبورتاج والان قام الوكيل المعتمد داخل المملكة السعودية بالإعلان عن بدء استقبال سيارات كيا سيراتو بعدة إصدارات مختلفة حيث تعرف هذه السيارة ب صناعتها الكورية الأنيقة والتي تأتي بعدة ألوان مختلفة تتناسب مع أذواق المستخدمين كما تتعدد اختيارات المحرك الداخلي للسيارة باختلاف نوعه داخل الفئات والطرازات المختلفة حيث نقدم لكم مواصفات الفئات المشتركة من كيا سيراتو واسعار جميع النسخ المتوفر داخل المملكة حالياً.
مواصفات سيارة كيا سيراتو الداخلية
- تحتوي على زجاج المرايا الخاصة بأبواب السيارة غير قابل للانعكاس يحجب الرؤية الخارجية للسيارة.
- تضم عدة مصابيح ليد في الأجزاء الأمامية والخلفية من السيارة.
- يوفر إحدى المكيفات الهوائية ثنائية الأماكن.
- تحتوي على أنظمة خاصة بتدفئة العجلات إلى جانب شاحن مخصص لشحن أجهزة الجوال الذكية.
تأتي هذه الإصدارات من سيا كيا سيراتو بنوعين من المحركات والتي يتميز كل منهم بالاتي
- يأتي المحرك الأول بسعة 1.6 لتر بينما يدعم الاسطوانات رباعية الشكل كما تصل اعلى معدلات العزم للمحرك بحوالي 154 نيوتن وتبلغ قوة المحرك الداخلية حوالي 126 حصان.
- المحرك الثاني لإصدارات هذه السيارة يحتوي على تخزين بمعدل 2 لتر بينما تبلغ معدلات قوة العزم نوع من الارتفاع النسبي والذي يصل إلى 192 نيوتن بينما تبلغ قوة محرك السيارة 150 حصان لأنظمة الدفع الرباعي.
- تشترك جميع سيارات كيا سيراتو باتخاذها لأنظمة الجر الأمامي بينما يبلغ متوسط استهلاك الوقود بنحو 100 كم لكل لتر بينما البعض الآخر يستهلك 7 لتر لكل كم.
توجد السيارة داخل المملكة السعودية بعدة إصدارات مختلفة يمكنك الاختيار بينها والتي تختلف في متوسط الأسعار تبعًا الإصدارات التالية من سيارة كيا سيراتو
- فئة 1.6l s128: تبلغ حوالي 69.000 ريال سعودي.
- وفئة 1.6 l: متوسط سعر البيع بنحو 75.500 الف ريال.
- أما عن فئة 1.6l LX D’249: يبلغ سعر هذه الفئة بعملة الريال السعودي حوالي 78.500 ريال.
- والفئة 2.0l LX: تصل متوسط أسعار هذه السيارة حوالي 93.000 ريال سعودي.
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