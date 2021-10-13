سيارات مستعملة حديثة للتنازل تقسيط على الراجحي بدون مقابل، نعرض عليكم اليوم مجموعة مع السيارات المتاحة للتنازل مقابل استكمال التقسيط فقط ودون دفع أي مبالغ إضافية. حيث توفرت تويوتا كامري مستعمل موديل 2020 في مدينة الرياض بدون أي شروط، السيارة بمحرك هايبرد هجين وقير أوتوماتيكي والممشى لم يبلغ 40 ألف كيلو متر بعد، وهي متاحة للإحلال فقط أو التنازل على بنك الراجحي، القسط الشهري لهذه السيارة يبلغ 1681 ريال وتبلغ قيمة الدفعة الأخيرة حوالي أربعين ألف ريال، تم سداد 7 أقساط ويتبقى 53 قسط وتبلغ قيمة السداد المبكر حوالي 114 ألف ريال لمن يرغب في الدفع كاش.

سيارات مستعملة للتنازل تقسيط على الراجحي

تتوفر هيونداي النترا مستعمل موديل 2020 للتقبيل أيضاً في الرياض بدون رسوم، السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي به نظام متقدم لتوفير الوقود، القير أوتوماتيكي والممشى لم يصل إلى الثلاثين ألف كيلو متر. السيارة تتميز بجنوط مكحلة مقاس 17 إنش وإضاءات LED وشاشة وفتحة سقف وحساسات خلفية، بالاضافة إلى مكيف خلفي وتحكم دركسون و3 وضعيات للقيادة مع مثبت سرعة. جهة التنازل على هذه السيارة هو بنك الراجحي بقسط شهري 1193 ريال وسبب التنازل هو الاحتياج لسيارة عائلية أكبر حجماً، تم سداد 8 أقساط ويتبقي 52 قسط مع دفعة أخيرة تبلغ 28 ألف ريال قابل للتقسيط ليصل كامل المبلغ المتبقي 78977 ريال.

كما تتوفر نيسان صني مستعمل موديل 2020 للتنازل بدون مقابل في الرياض ولكن هذه المرة على شركة تأجير، السيارة تتمتع بمواصفات النص فل بناقل حركة أوتوماتيكي وقراءة عدادها لم تتجاوز الستين ألف كيلو متر. تم دفع أقساط سنة كاملة تبلغ قيمة القسط 949 ريال ويتبقى 4 سنوات، تبلغ قيمة المبلغ المتبقي على السيارة بشكل عام مع احتساب الدفعة 53 ألف ريال، السيارة للتنازل بدون مقابل بشرط أن يغطي راتبك أقساط السيارة.

سيارات 2021 للتنازل بدون مقابل

تتوفر سيارة جيتور – X70S موديل 2021 في الشرقيه للتنازل بدون مقابل عن طريق شركة تأجير، السيارة فئة فل كامل بثلاثة صفوف من المقاعد وصرفية وقود ممتازة 14.5 كم لكل لتر، القير أوتوماتيك والعداد مسجل ممشى 6 آلاف كيلو متر فقط. تتميز هذه الفئة بجنوط مقاس 20 إنش وكاميرا محيطية 360 درجة وفتحة سقف بانوراما وغيرها من المميزات، لم يتم سداد أي قسط حتى الآن ولكن المالك يعرض دفع قيمة التنازل البالغة 3450 ريال مع دفع قسط مقدم مقابل التنازل، تبلغ قيمة القسط 1805 ريال على 60 شهر مع دفعة أخيرة 16600 ريال يمكن تقسيطها على 12 شهر.السيارة معها خدمة المساعدة على الطريق مجاناً + ضمان لمدة خمس سنوات أو 150 ألف كيلو، بالاضافة إلى صيانة مجانية لمدة ثلاث سنوات أو 60 ألف كيلو متر.