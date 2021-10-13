“الاسطورة الواعرة” سيارة جيمس بوند 007 بشكلها الجديد في السعودية بالموصفات والاسعار

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“الاسطورة الواعرة” سيارة جيمس بوند 007 في السعودية تعتبر من بين أنواع السيارات الاسطورية حيث استمد هذا الاسم للسيارة نتيجة ظهورها لأول مرة داخل إحدى العروض التلفزيونية حيث كان يقتنيها جيمس بوند في إحدى أفلامه الشهيرة وكان ذلك منذ بدايات عام 1963م وبعد ذلك قامت الشركة بتطوير السيارة والعمل على تزويدها بافخم وأحدث التقنيات التي جعلتها تكتسب شهرة بالغة على الصعيد العالمي وتتمثل أهم البيانات الخاصة بهذه السيارة داخل المملكة السعودية في كل من الأجزاء التالية والتي تضم أسعار السيارة. مواصفاتها الداخلية والخارجية بشكل عام.
سعر سيارة جيمس بوند 007 في السعودية
تتميز سيارة جيمس بوند بنوع من الارتفاع النسبي في سعرها والتي تعتبر من أغلى أنواع السيارات داخل المملكة حيث يبلغ متوسط شرائها خلال الفترات الحالية بنحو 1.386.299 بعملة الريال السعودي وقد يصعب الحصول على تلك السيارة لقلة صناعتها و تهافت العملاء على شرائها مما يجعل عملية الشراء تتطلب حجز السيارة بشكل مسبق.مواصفات سيارة جيمس بوند 007 الخارجية
- تحمل سيارة جيمس بوند في لونها الخارجي اللون أو ليف جرين الاخضر.
- تحتوي في الشكل الخارجي على تكوين مغلف للسيارة طبقات من ألياف الكربون بمعدل 2×2.
- تزود السيارة ببعض الشفرات الافقية مع بعض الشبك اللامع في أجزاء السيارة الامامية.
- تاخذ العجلات الخاصة بالسيارة لون الألماس الأسود اللامع وهذا لنوعية العجلات الموضوعة OHMS بينما تم اختيار الإطارات الخارجية لتكون من نوع بيريللي بي زيرو.
- تضم السيارة الشعار الخاص بها وذلك. مع إضافة اللون الأسود في الحواف الداخلية للشعار على الجوانب.
- صممت ألواح السيارة الجانبية. بنوع من الأمان والكفاءة العالية في التحمل وهذا من خلال اختيار مادة الألومنيوم المصقول في تصنيعها.
- تم تصميم شكل إعدادات السيارة الداخلية لتكون باللون الأسود الخالص مع اختيار أفخم الجلود لتصميمها.
- تزود السيارة بوضع جلد الكانتارا والتي تحمل اللون الرمادي وتزود بإحدى البطانيات المطرزة في السقف الداخلي للسيارة.
- تزود أنظمة السيارة الداخلية من نوعية Beo sound المنظمة للصوت من ماركة بانق اند اوليفسن.
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“الاسطورة الواعرة” سيارة جيمس بوند 007 في السعودية تعتبر من بين أنواع السيارات الاسطورية حيث استمد هذا الاسم للسيارة نتيجة ظهورها لأول مرة داخل إحدى العروض التلفزيونية حيث كان يقتنيها جيمس بوند في إحدى أفلامه الشهيرة وكان ذلك منذ بدايات عام 1963م وبعد ذلك قامت الشركة بتطوير السيارة والعمل على تزويدها بافخم وأحدث التقنيات التي جعلتها تكتسب شهرة بالغة على الصعيد العالمي وتتمثل أهم البيانات الخاصة بهذه السيارة داخل المملكة السعودية في كل من الأجزاء التالية والتي تضم أسعار السيارة. مواصفاتها الداخلية والخارجية بشكل عام.
سعر سيارة جيمس بوند 007 في السعودية
تتميز سيارة جيمس بوند بنوع من الارتفاع النسبي في سعرها والتي تعتبر من أغلى أنواع السيارات داخل المملكة حيث يبلغ متوسط شرائها خلال الفترات الحالية بنحو 1.386.299 بعملة الريال السعودي وقد يصعب الحصول على تلك السيارة لقلة صناعتها و تهافت العملاء على شرائها مما يجعل عملية الشراء تتطلب حجز السيارة بشكل مسبق.مواصفات سيارة جيمس بوند 007 الخارجية
- تحمل سيارة جيمس بوند في لونها الخارجي اللون أو ليف جرين الاخضر.
- تحتوي في الشكل الخارجي على تكوين مغلف للسيارة طبقات من ألياف الكربون بمعدل 2×2.
- تزود السيارة ببعض الشفرات الافقية مع بعض الشبك اللامع في أجزاء السيارة الامامية.
- تاخذ العجلات الخاصة بالسيارة لون الألماس الأسود اللامع وهذا لنوعية العجلات الموضوعة OHMS بينما تم اختيار الإطارات الخارجية لتكون من نوع بيريللي بي زيرو.
- تضم السيارة الشعار الخاص بها وذلك. مع إضافة اللون الأسود في الحواف الداخلية للشعار على الجوانب.
- صممت ألواح السيارة الجانبية. بنوع من الأمان والكفاءة العالية في التحمل وهذا من خلال اختيار مادة الألومنيوم المصقول في تصنيعها.
- تم تصميم شكل إعدادات السيارة الداخلية لتكون باللون الأسود الخالص مع اختيار أفخم الجلود لتصميمها.
- تزود السيارة بوضع جلد الكانتارا والتي تحمل اللون الرمادي وتزود بإحدى البطانيات المطرزة في السقف الداخلي للسيارة.
- تزود أنظمة السيارة الداخلية من نوعية Beo sound المنظمة للصوت من ماركة بانق اند اوليفسن.
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