السوبر كار.. فيراري بورتوفينو 2021 في السعودية بالمواصفات والاسعار

السوبر كار.. فيراري بورتوفينو 2021 في السعودية تتواجد العديد من انواع سيارات فيراري والتي تختلف فيما بينها من حيث الأسعار وقوة الأداء الداخلي ومن بين الأنواع المتواجدة على الصعيد العالمي كل من فيراري بورتوفينو وسيارة فيراري جي تي سي 4 لوسو وسوبر فاست وروما والعديد من الأنواع الأخرى ولكن تختص هنا بذكر ماركة فيراري بورتوفينو والتي تتوفر من قبل الوكيل الحصري داخل المملكة ويزداد إقبال المواطنين عليها وهذا لتمتعها بكل من المواصفات التالية.

تتضمن هذه الماركة العديد من المزايا التقنية الحدثية والتي تتعلق بقوة الأداء الداخلي لسيارة فيراري بورتوفينو 2021.

تعمل أنظمة السيارة الداخلية من خلال تزويدها بإحدى محركات v8 المزدوجة.

والتي تبلغ سعتها الداخلية في التخزين بنحو حوالي 3.9 لتر.

تصل قوة السيارة الداخلية فى معدلات تنافسية تجعلها قادرة على على السير بسرعة 612 حصان مع قوة عزم السيارة فيراري قادرة على توليد 760 دورة لكل متر.

تحتوي على فيتيس او محرك للسيارة تم تزويده بمعدل 8 سرعات اساسية.

تمكن القائد ب التحكم في السرعة القصوى لها.

مع تزويدها بانظمة هندسية مصغرة في صنع قابض السيارة من معدن الحديد والذي تم تقليص حجمه بمعدل 20% أصغر.

وارتفعت قدرته في العزم لتصل إلى 35% زيادة عن معدلات الإصدار القديم لهذه السيارة.

صافي الوزن لسيارة فيراري بورتوفينو حوالي 1.545 كيلو جرام بدون وجود او احتساب الأوزان الخاصة بالسوائل.

سرعة أداء السيارة التقليدية على الطرق تبلغ 200 كيلو متر في 9.8 ثانية.

بينما تصل سرعتها القصوى 320 كيلومتر في الساعة.

تتوفر داخل السيارة العديد من الأنظمة التي تجعلها تبدو بمظهر أنيق وفخم.

والذي يعتمد في الأساس على تشكيل الجزء الأمامي والذي يضاف اليه بعض المصدات والشكل المختلط.

الذي يجعل السيارة تبدو بشكل أقرب للسيارات الرياضية.

قد تبلغ أسعار شراء سيارة فيراري بورتوفينو 2021 داخل المملكة العربية السعودية في متوسط الأسعار بين 800.000 ريال سعود كحد أدنى وحتى 1.100.000 ريال سعودي في أعلى معدلات الشراء لهذه الماركة والتي تعد من بين أفضل ماركات السيارات فيراري المتوفرة حاليًا.