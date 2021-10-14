“السيارة الجبارة ” سيارة جيمس بوند 007 أحدث مواصفات وأسعار السيارة في السعودية بشكلها الجديد

سيارة جيمس بوند 007 أحدث مواصفات وأسعار السيارة في السعودية بشكلها الجديد، تتمتع سيارة جيمس بوند 007 من أكثر السيارات التي تصدرت عمليات البحث في الفترة الأخيرة وهي ضمن سيارة Aston Martin DB5 إصدار العام الحالي وهي تتميز بكثير من المواصفات التي تميزها عن باقي أنواع السيارات وهي موديل هذا العام 2021 وهي تحمل ماركة الشركة البريطانية Aston Martin وهي من أشهر الشركات في العالم. مواصفات سيارة جيمس بوند 007 مواصفات سيارة جيمس بوند 007 تتمتع السيارة بعدة مواصفات جعلتها أكثر ميزة عن السيارات الأخرى وتتمثل تلك المواصفات فيما يلي: تعمل السيارة بمحرك يعمل بسعة 5200 سي سي ذو قوة 715 حصان.

تعمل السيارة بناقل حركة إلكتروني يعمل بسرعات مختلفة.

تصل سرعة السيارة حتى 100 كيلو متر في الساعة الواحدة وقدر حدوث ذلك في وقت 3.4 ثانية.

تبلغ سرعة السيارة القصوى حوالي 430 كيلومتر في الساعة.

القصوى حوالي 430 كيلومتر في الساعة. وتم صناعة نظام الناشر الخلفي بالسيارة من ألياف الكربون اللامعة 2*2 مع منطقة مركزية.

تم استخدام نوع بيريللي بي زيرو في صناعة إطارات السيارة.

تم طلاء السيارة من أوليف جرين الأخضر الزيتوني المخصص لها.

من أوليف جرين الأخضر الزيتوني المخصص لها. تحتوي المقاعد داخل السيارة على ثقوب صغيرة لاصدار الخدمة السرية بها. سعر سيارة جيمس بوند 007 يصل سعر السيارة في المملكة العربية السعودية حوالي 1.386.299 ريال سعودي وهذا السعر هو الموجود الآن داخل الشركات وفي الأسواق لذلك فئة معينة هي من تبحث عن السيارة لشرائها . النظام التى تعمل به سيارة جيمس بوند 007 أما عن النظام الذي تعمل به السيارة فهو يتمثل فيما يلي:

تسير السيارة بنظام أمان متقدم ومتطور للحفاظ على سلامة السائق ومن أهم أنظمة الأمان الموجودة في السيارة نظام الأمان في الفرامل وهو المسئول عن غلق وفتح الفرامل.

متقدم ومتطور للحفاظ على سلامة السائق ومن أهم أنظمة الأمان الموجودة في السيارة نظام الأمان في الفرامل وهو المسئول عن غلق وفتح الفرامل. وتحتوي السيارة أيضًا على الوسائد الهوائية التي تنطلق عند حدوث أي اصطدام وتعمل على تخطي الصدمات.

وقد صميم لون السقف للسيارة بنفس اللون الخاص بها.

بنفس اللون الخاص بها. تم صناعة عجلات السيارة من OHMS وتتميز باللون الأسود وتأخذ شكل الألماس.

وتم تصميم اكسسوارات المقصورة من الكروم الداكن مغطى بطبقة من ألياف الكربون.

تعمل السيارة بنظام صوت BeoSound من بتنج آند أولفسن بجانب تطريز مخصص من غطاء ضخم. سعر سيارة جيمس بوند 007النظام التى تعمل به سيارة جيمس بوند 007 الوسوم

سيارة جيمس بوند 007 أحدث مواصفات وأسعار السيارة في السعودية بشكلها الجديد، تتمتع سيارة جيمس بوند 007 من أكثر السيارات التي تصدرت عمليات البحث في الفترة الأخيرة وهي ضمن سيارة Aston Martin DB5 إصدار العام الحالي وهي تتميز بكثير من المواصفات التي تميزها عن باقي أنواع السيارات وهي موديل هذا العام 2021 وهي تحمل ماركة الشركة البريطانية Aston Martin وهي من أشهر الشركات في العالم. مواصفات سيارة جيمس بوند 007 مواصفات سيارة جيمس بوند 007 تتمتع السيارة بعدة مواصفات جعلتها أكثر ميزة عن السيارات الأخرى وتتمثل تلك المواصفات فيما يلي: تعمل السيارة بمحرك يعمل بسعة 5200 سي سي ذو قوة 715 حصان.

تعمل السيارة بناقل حركة إلكتروني يعمل بسرعات مختلفة.

تصل سرعة السيارة حتى 100 كيلو متر في الساعة الواحدة وقدر حدوث ذلك في وقت 3.4 ثانية.

تبلغ سرعة السيارة القصوى حوالي 430 كيلومتر في الساعة.

القصوى حوالي 430 كيلومتر في الساعة. وتم صناعة نظام الناشر الخلفي بالسيارة من ألياف الكربون اللامعة 2*2 مع منطقة مركزية.

تم استخدام نوع بيريللي بي زيرو في صناعة إطارات السيارة.

تم طلاء السيارة من أوليف جرين الأخضر الزيتوني المخصص لها.

من أوليف جرين الأخضر الزيتوني المخصص لها. تحتوي المقاعد داخل السيارة على ثقوب صغيرة لاصدار الخدمة السرية بها. سعر سيارة جيمس بوند 007 يصل سعر السيارة في المملكة العربية السعودية حوالي 1.386.299 ريال سعودي وهذا السعر هو الموجود الآن داخل الشركات وفي الأسواق لذلك فئة معينة هي من تبحث عن السيارة لشرائها . النظام التى تعمل به سيارة جيمس بوند 007 أما عن النظام الذي تعمل به السيارة فهو يتمثل فيما يلي:

تسير السيارة بنظام أمان متقدم ومتطور للحفاظ على سلامة السائق ومن أهم أنظمة الأمان الموجودة في السيارة نظام الأمان في الفرامل وهو المسئول عن غلق وفتح الفرامل.

متقدم ومتطور للحفاظ على سلامة السائق ومن أهم أنظمة الأمان الموجودة في السيارة نظام الأمان في الفرامل وهو المسئول عن غلق وفتح الفرامل. وتحتوي السيارة أيضًا على الوسائد الهوائية التي تنطلق عند حدوث أي اصطدام وتعمل على تخطي الصدمات.

وقد صميم لون السقف للسيارة بنفس اللون الخاص بها.

بنفس اللون الخاص بها. تم صناعة عجلات السيارة من OHMS وتتميز باللون الأسود وتأخذ شكل الألماس.

وتم تصميم اكسسوارات المقصورة من الكروم الداكن مغطى بطبقة من ألياف الكربون.

تعمل السيارة بنظام صوت BeoSound من بتنج آند أولفسن بجانب تطريز مخصص من غطاء ضخم. سعر سيارة جيمس بوند 007النظام التى تعمل به سيارة جيمس بوند 007

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