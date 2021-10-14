انخفاض اسعار لكزس 2021 LX بنسبة 7% وسعر لكزس 2022 في السعودية

انخفض سعر سيارة لكزس 2021 فئة LX فل كاملة بنسبة 7% على السعر الذي كانت تباع به تزامنا مع بدء طرحها في الأسواق السعوديين مطلع عام 2021، وتعد سيارات لكزس من أكثر السيارات المشهورة بفخامتها حول العالم وخاصة تزداد هذه الشهرة في المملكة العربية السعودية، وتقدم لكزس في فئة LX تجربة أداء قوية ومثالية للمغامرة، ونشرنا قبل ذلك مقالة بعنوان سعر ومواصفات لكزس 2022 تزامنا مع إعلان العلامة اليابانية طرح السيارة الجديدة الفاخرة.

511 ألف ريال.

حوالي 600 ألف ريال.

سعر لكزس 2021 LX فل كامل في السعوديةسعر لكزس 2022 LX الجديدة

وقد أعلنت شركة الشركة عن طرحها لكزس 2022 منذ أيام قليلة ونال هذا الخبر حماسة الكثير من محبي العلامة الفاخرة.

قوة المحرك تعادل 362 حصان وهي جر جبارة.

في الوقت نفسه تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي يتحرك بين 8 سرعات.

السيارة تحتوي على علبة تبريد داخلية واسعة.

نظام صوتي فاخر ماركة مارك ليفينسون.

تحتوي السيارة على ستائر جانبية لحجب أشعة الشمس.

وفي الوقت نفسه يمكن تشغيل المحرك عن بعد وهذه ميزة غاية في الأهمية.

شاحن لاسلكي يدعم شحن معظم الهواتف.

تأتي السيارة بفتحة سقف كبيرة تعطي إحساسا بالرحابة والوسع.

المقاعد الأمامية تحتوي على تكييف لتعديل درجة الحرارة صيفًا وشتاءً.

تضم السيارة معظم أنظمة الحماية ومنها مانع انغلاق الفرامل ومانع الإنزلاق ونظام التوازن الإلكتروني بين فرامل جميع العجلات.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على وسادات هوائية للسائق والراكب الأمامي.

السيارة مجهزة بنظام يغلي النقاط العمياء تم وضعه في المرايا الجانبية تجنبا لعدم الرؤية الواضحة.

لكزس تحتوي على حساسات تحذر من احتمالية التصادم أثناء تقدمها أو رجوعها للخلف.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة الفاخرة على نظام التحذير من الخروج من المسار في حالة عدم الإلتزام به سهوا على الطريق.

تأتي السيارة بمثبت سرعة لراحة قائدها، ويعد هذا النظام واحد من أقوى الأنظمة التي تساعد على الأمان ذلك لأنه يمنع السيارة من الانطلاق بسرعات كبيرة وسط عدم انتباه قائدها.

مواصفات لكزس 2021 LX فل كاملمزايا الأمان الخرافية في لكزس LX