سعر سيارة Ford Focus 2022 الجديدة في السعودية ومواصفات فورد فوكس من الداخل

سعر سيارة Ford Focus 2022 الجديدة في السعودية، قامت بعض العدسات التجسسية بالتقاط مجموعة ، من الصور لسيارة فورد فوكس 2022 ، ولكن بعد أن تم أنتشار هذه الصور الذي تم إلتقاطها أثناء أختبار السيارة ، قام الخبراء ومصممين سيارة فورد فوكس بنشر صور جديدة تخيلية لتصميم جديد لها ، ومن خلال الأسطر القادمة لمقالتنا سوف نعرض لكم مجموعة من تلك الصور التخيلية ، وايضا عرض مواصفات فورد فوكس وسعرها في المملكة العربية السعودية تابعوا.

سعر سيارة Ford Focus 2022 الجديدة في السعودية

عزيزي القاريء من المؤكد أن سعرسيارة فورد فوكس لم يتم تحديدة ، حتي وقتنا الحالي وذلك يطبق علي سوق المملكة العربية السعودية ، وأيضا الأسواق العالمية ، وأن جميع الأخبار التي تدور حول سعر فورد فوكس 2022 فهي جميعها مجرد تكهنات ، لأن لم يتم التصريح عن سعرها في جميع الأسواق حتي الأن كما ذكرنا سابقا ، ولكن قوم بمتابعتنا دوما لعرض كل جديد من الأخبار التي تدور حول ذلك الموضوع .

كانت إحدى أكبر مشاكل Mk3 Focus هي النقص في المساحة الداخلية ، لذلك عادت Ford إلى لوحة الرسم لـ Mk4 Focus ووسعت قاعدة العجلات (الفجوة بين المحورين الأمامي والخلفي) بأكثر من خمسة سنتيمترات. يوجد في المقدمة لسيارة فورد فوكس مساحة جيدة للكتف والرأس ، واللمسات الصغيرة هناك حسنت الإحساس العام بالمساحة . هناك أيضا فرامل انتظار كهربائية تعمل بالتبديل عبر النطاق الآن ، بدلاً من ذراع فرملة اليد الضخمة. ولكن إذا كنت سائقًا أطول ، فقد تجد صعوبة في الدخول والخروج قليلاً. هذا لأنه إذا كان مقعدك متراجعًا ، فقد تلتقط نفسك على قطعة من البلاستيك تبرز من إطار الباب. صندوق السيارة ليس الأكبر في فئته ، لكنه أكثر من من رائع ، وفقط بضعة لترات من سعة VW Golf عندما تكون المقاعد الخلفية في مكانها. قم بخفضها وسيتفوق التركيز فعليًا على بعض منافسيها الرئيسيين في مساحة سحب التحميل للخارج. يبلغ طول فورد فوكس 4378 ملم. كذلك عرضها يبلغ 1،979 ملم (بما في ذلك المرايا) . وطول فورد فوكس 2022 1،471 ملم. هذه الأرقام تجعلها أطول بمقدار 12 سم من فولكس فاجن جولف ، على الرغم من أن فورد أطول ببضعة ملليمترات من منافسيها الرئيسيين . تعد سيارة Focus الجديدة الآن واحدة من أطول السيارات في فئتها ، ولكن من الواضح أن فورد استخدمت هذا الطول الإضافي لإعطاء الأولوية لمساحة المقصورة على سعة صندوق الأمتعة. هناك عدد قليل من الخطافات الجانبية في صندوق فورد فوكس ولكن من المخيب للآمال بعض الشيء أن فورد لم تراه مناسبًا لتقديم المزيد من الحيل في أرضية صندوق السيارة نفسه ،مثل “الفواصل” اللاصقة التي يمكن أن تمنع تسوقك من الدوران.

مواصفات فورد فوكس 2022

الأن عزيزي القاريء نكون قد أنتهينا من مقالتنا ، الذي قدمنا من خلالها مواصفات سيارة فورد فوكس ، وسعر السيارة فوكس في سوق السعودية ، نتمني أن نكون قد أفدناكم.