لكزس 2022 | سعر ومواصفات سيارة lexus LX 600 2022 الفخامة اليابانية

سعر ومواصفات سيارة لكسز lexus LX 600 2022، أعلنت شركة لكسز اليابانية الرائدة في صناعة السيارات عن مواصفات ومميزات سيارة لكزس LX 600 2022 من خلال حفل عالمي الذي أقيم مؤخرا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتعتبر هذه السيارة لكزس LX 600 من أكثر السيارات انتظارا من عشاق ومحبي السيارات الفارهة، وتميزت السيارة بالفخامة والأناقة وبراعة التصميم، مما نالت على إعجاب جميع الحاضرين في الحفل ودفعت البعض لحجز شراء السيارة عقب إطلاقها بالأسواق مباشرة.

مواصفات سيارة لكزس lexus LX 600 2022

قامت شركة لكزس اليابانية بالإعلان عن مواصفات سيارة لكزس lexus LX 600 2022 من خلال عرضها الأول في الحفل الذي أقيم في مدينة الرياض بالسعودية، واليكم ابرز مواصفات السيارة في السطور التالية:

تتميز السيارة بالشياكة والأناقة والخفة، حيث تم تخفيض وزنها نحو 200 كم عن الجيل السابق وبناء قاعدة عجلات من نوعية TNGA-F على نفس غرار قاعدة عجلات تويوتا لاندكروزر.

تحتوي السيارة على محرك 3.5 لتر توين تيربو 6 سلندر وبقوة 409 حصان وعزم دوران 650 نيوتن.متر.

تحتوي على ناقل حركي يعمل بشكل أوتوماتيكي بـ 10 سرعات.

تتميز بعجلة قيادة جلدية بالإضافة لنظام التحكم لتحسين تحم وثبات السيارة.

تتميز السيارة بوجود مكيف الستائر الهوائية.

تأتي السيارة بشاشتين لمس رائعتين لتحكم في وظائف السيارة، بالإضافة إلى شاشتين أخرى مدمجتين خلف كراسي السيارة الأمامية لتشغيل الوسائل.

تحتوي السيارة على كاميرا 360 درجة يمكنها إعطاء رؤية كاملة من جميع الاتجاهات

تشمل السيارة نظام التحكم في الزحف والمساعدة في التغلب على المنحدرات.

تأتي السيارة بنظام مراقبة التضاريس، حيث تحتوي على 4 كاميرات تحيط السيارة من جميع النواحي لإظهار ما يحيط السيارة من كافة الاتجاهات.

يعمل باب الشنطة الخلفي بشكل كهربائي.

تحتوي السيارة على تقنية زر التشغيل بالبصمة ليمكنها من حماية السيارة من السرقة.

موعد إطلاق لكزس lexus LX 600 2022 في الأسواق وسعرها في السعودية

من المتوقع إطلاق سيارة لكزس lexus LX 600 2022 اليابانية في الأسواق مع بداية العام الجديد 2022، ومن المتوقع أيضا أن تأتي السيارة في الأسواق السعودية بسعر 600 ألف ريال سعودي.

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