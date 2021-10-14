“انطلاق الواعرة الجبارة” سيارة لكزس lexus lx 2022 الجديدة كليا بالمواصفات والاسعار في السعودية

“انطلاق الواعرة الجبارة” سيارة لكزس lexus lx 2022 الجديدة كليا تعد سيارة لكزس lexus lx من بين أفضل الماركات المطورة لشركة لكزس والتي قامت بتصميمها هذه المرة. بموازين أقل بمعدل 200 كيلو جرام مما يجعل السيارة تتميز بوجود تحسينات تمكن السيارة من صرف الوقود بشكل جيد مع تميزها ب الرشاقة على الطرق المختلفة حيث يحتمل إطلاق هذه السيارة بثلاث فئات أساسية وهي اوربن/المدن وفئة لكزس اف سبورت وvip ومن المتوقع أن تطرح الشركة إصداراتها خلال الفترات القادمة عبر موقعها الرسمي لتحديد أهم التفاصيل لتوزيع السيارة عبر وكلائها داخل الدول العربية المختلفة. سيارة لكزس lexus lx 2022 الجديدة كليا تتوفر جميع الاصدارات من هذه السيارة بمحرك يبلغ 3.5 لتر والذي يعمل بخاصية توين تربو مع معدل 6 سلندر وقدرة على توليد عزم بمعدل 650 نيوتن بكل متر من الدوران بينما تسير السيارة بسرعة 409 حصان.

تضم إحدى النواقل التي تعمل بشكل أوتوماتيكي والذي ترتفع معدلات التحكم بالسرعة إلى 10 سرعات اساسية.

تتميز السيارة بتوفر إحدى الشاشات اللمسة المزدوجة والتي تعمل بشكل حديث من خلال تقسيم الجزء العلوي بداخلها التحكم في الإعدادات الخاصة ب الملاحة والصوت إلى جانب متابعة التضاريس الوعرة بينما تختص الجزء السفلي من هذه الشاشة ب التحكم في درجات الحرارة.

أيضًا يتوفر بداخل السيارة مكيف يعمل كأحد أحدث انواع التكييف والذي يطلق عليه اسم الستائر الهوائية حيث يتميز بقدرته على العمل بكفاءة ومستوى اعلى في تبريد وتلطيف الأجواء.

نجد داخل السيارة إحدى أنظمة الأعضاء الحديثة للمساعدة في القيادة ب الفترات الليلية والقراءة إلى جانب توفر إحدى الشاشات الترفيهية المتواجدة بالجزء الخلفي من السيارة.

تزود السيارة ببعض الستائر الداخلية الصغيرة والتي تقوم. حجب الإشعاع الشمسي أثناء التواجد بالسيارة. سعر سيارة لكزس lexus lx 2022 في السعودية سيارة لكزس lexus lx 2022 الجديدة كليا حتى الان لم يتم طرح السعر الأساسي لهذه السيارة الجديدة كليًا والتي يحتمل اضافتها للأسواق السعودية بقيمة مادية لا تقل عن 650 ألف ريال سعودي بينما يتوقع ان تكون تكلفتها بعملة الدولار الأمريكي بنحو 90 الف دولار أمريكي وتأتي هذه الأسعار بنوع من التوقعات للحد الأدنى. الوسوم

“انطلاق الواعرة الجبارة” سيارة لكزس lexus lx 2022 الجديدة كليا تعد سيارة لكزس lexus lx من بين أفضل الماركات المطورة لشركة لكزس والتي قامت بتصميمها هذه المرة. بموازين أقل بمعدل 200 كيلو جرام مما يجعل السيارة تتميز بوجود تحسينات تمكن السيارة من صرف الوقود بشكل جيد مع تميزها ب الرشاقة على الطرق المختلفة حيث يحتمل إطلاق هذه السيارة بثلاث فئات أساسية وهي اوربن/المدن وفئة لكزس اف سبورت وvip ومن المتوقع أن تطرح الشركة إصداراتها خلال الفترات القادمة عبر موقعها الرسمي لتحديد أهم التفاصيل لتوزيع السيارة عبر وكلائها داخل الدول العربية المختلفة. سيارة لكزس lexus lx 2022 الجديدة كليا تتوفر جميع الاصدارات من هذه السيارة بمحرك يبلغ 3.5 لتر والذي يعمل بخاصية توين تربو مع معدل 6 سلندر وقدرة على توليد عزم بمعدل 650 نيوتن بكل متر من الدوران بينما تسير السيارة بسرعة 409 حصان.

تضم إحدى النواقل التي تعمل بشكل أوتوماتيكي والذي ترتفع معدلات التحكم بالسرعة إلى 10 سرعات اساسية.

تتميز السيارة بتوفر إحدى الشاشات اللمسة المزدوجة والتي تعمل بشكل حديث من خلال تقسيم الجزء العلوي بداخلها التحكم في الإعدادات الخاصة ب الملاحة والصوت إلى جانب متابعة التضاريس الوعرة بينما تختص الجزء السفلي من هذه الشاشة ب التحكم في درجات الحرارة.

أيضًا يتوفر بداخل السيارة مكيف يعمل كأحد أحدث انواع التكييف والذي يطلق عليه اسم الستائر الهوائية حيث يتميز بقدرته على العمل بكفاءة ومستوى اعلى في تبريد وتلطيف الأجواء.

نجد داخل السيارة إحدى أنظمة الأعضاء الحديثة للمساعدة في القيادة ب الفترات الليلية والقراءة إلى جانب توفر إحدى الشاشات الترفيهية المتواجدة بالجزء الخلفي من السيارة.

تزود السيارة ببعض الستائر الداخلية الصغيرة والتي تقوم. حجب الإشعاع الشمسي أثناء التواجد بالسيارة. سعر سيارة لكزس lexus lx 2022 في السعودية سيارة لكزس lexus lx 2022 الجديدة كليا حتى الان لم يتم طرح السعر الأساسي لهذه السيارة الجديدة كليًا والتي يحتمل اضافتها للأسواق السعودية بقيمة مادية لا تقل عن 650 ألف ريال سعودي بينما يتوقع ان تكون تكلفتها بعملة الدولار الأمريكي بنحو 90 الف دولار أمريكي وتأتي هذه الأسعار بنوع من التوقعات للحد الأدنى.

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