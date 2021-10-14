مواصفات سيارة لكزس LX600 الجديدة وسعرها بعد الإعلان عنها في السعودية

أبرز مواصفات سيارة لكزس LX600 الجديدة التي تم إزاحة الستار عنها في حفل عالمي اليوم بالمملكة العربية السعودية، والكشف عن سعر بيعها وفق الموديلات المتاحة، وألية الحجز وغيرها من الأمور الفنية، كما تم الكشف عن المميزات التي تمتلكها السيارة وفق التطورات التكنولوجيا والحادثة في وسائل الأمان والرفاهية، واقتصاديات التشغيل، حتى يتمكن عشاق قيادة وامتلاك تلك الفئة من السيارات اتخاذ القرار نحو إما التجديد او الشراء لموديلات المنتجة حديثاً من أحد أكبر الشركات العالمية المصنعة للسيارات وهي شركة لكزسس.

مميزات سيارة لكزس LX 600

أهم مميزات سيارة لكزس LX 600 حداثة التصميم وخفة الوزن، بعد قيام المهندسين المختصين بتخفيض وزن السيارة بحوالي 200 كيلو جرام، وهو ما يعطس إمكانية لتوفير استهلاك الوقود، والخفة على الطريق، وزيادة السرعة بالمقارنة بالطرازات لسابقة، كما احتوى الموديل الحامل لتصنيف VIP على مقاعد مصممة وفق الطراز العثماني، وتتوفر خاصية “مساج” في المقاعد، يضاف إلى ذلك:

نظام تحذير قبل الاصطدام من الأمام.

تم تزويد السيارة بأنظمة من شأنها مساعدة السائق تحت اسم Lexus Safety System+ 2.5.

التحكم في السرعة عبر الرادار الديناميكي.

مساعد تتبع الحارة

نظام الكبح التلقائي في حالة حدوث طوارئ.

إمكانية الكشف عن المشاة وراكبي الدراجات.

نظام الإضاءة العالية الذكية.

مساعد إشارات الطريق.

مساعد التوجيه مع التنبيه في حالة مغادرة الحارة.

مواصفات سيارة لكزس LX 600

أعلنت الشركة عن أهم مواصفات سارة لكزس LX 600 الجديدة وهي تشمل:

محرك بسعة 3.5 لتر توين تربو.

قوة المحرك 406 حصان

عزم الدوران 650 نيوتن متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي بعدد 10 سرعات.

تحديث التصميم الداخلي والشاسية.

يتوفر نظام مراقبة التضاريس الوعرة عبر الشاشة العلوية للتحكم بالصوت والملاحة وتفاصيل التضاريس.

الشاشة السفلية تختص بالتحكم في الحرارة.

تحتوى السيارة على نظام مكيف جديد يعرف باسم الستائر الهوائية، ويتميز بالكفاءة العالية جدا وسرعة التبريد ويعد أفضل الأنواع بالعالم.

مزايا التصميم الداخلي لسيارة لكزسس الجديدة

قدمت شركة لكزس تصميم فريد في المقصورة الداخلية للسيارة، مع مراعاة الحفاظ على طول قاعدة العجلات عن 2850 مم، مع إدراج العديد من التحسيات لتعزيز عوامل الأمان والسلامة، وتم استخدام الجلد الفاخر في صناعة الكراسي، وصالون السيارة الداخلي، بجانب الخشب وبعد اللمسات المعدنية، والتي تتناغم جميعها في تقديم مقصورة أكثر حداثة، وقد تم استوحاء تلم المناظر من ريش الصقر.

يوجد بالسيارة نظام صوتي حيث يتوفر قرابة 25 مكبر صوت من نوع مارك ليفنسون، كما يوجد شاشتان إحداهم بمقاس 7 بوصة، للتحكم في المناخ والمعلومات الخاصة بالسيارة، والأخرى 12.3 بوصة، وتقوم بعرض الكاميرا وضبط إعدادات الصوت، هذا بجانب ما يضمه النظام الترفيهي من مساعد صوتي والدعم للسحابة والتحديثات اللاسلكية.