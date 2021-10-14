انطلاق لكزس LX600 موديل 2022 من السعودية بسعر مفاجأة ومواصفات فخمة لأبعد الحدود، تم أول أمس الأربعاء تدشين السيارة المنتظرة من الصانع الياباني الضخم لكزس طراز LX600، لتظهر لأول مرة بالمملكة العربية السعودية وبالتحديد في مدينة الرياض. وقد ظهر أن السيارة الرياضية متعددة الإستخدامات الجديدة كلياً أجرت تحسينات على جميع الجهات، فقد تم تقليص وزن السيارة ما يقرب من 200 كيلو غرام عن سابقتها. والجدير بالذكر أن تويوتا لاندكروزر الشقيق الأصغر للسيارة والمبنية على المنصة ذاتها تم تخفيض وزنها بنفس المقدار نتيجة تحويلهم إلى منصة TNGA-F، نتناول اليوم أبرز التحديثات التي تم إضافتها على السيارة بشكل عام، بالإضافة إلى سعر لكزس LX600 موديل 2022 بالسعودية.

سعر ومواصفات لكزس LX600 موديل 2022

محرك لكزس ال اكس الجديدة يتكون من 6 إسطوانات V6 سعة 3.5 لتر بشاحن توربيني مزدوج، قوة السيارة 409 حصان مرتبطة بناقل حركة أوتوماتيك 10 سرعات ليحل محل القديم ذو الثماني سرعات. وهنا نجد أن محرك السيارة ذات الدفع الرباعي قد حصل على تحسين حوالي 26 حصان أفضل من السابق مع عزم 76 نيوتن متر أفضل، وسوف تتوفر السيارة خلال الربع الأول والثاني من عام 2022. وتعد شبكة الكروم الضخمة في الأمام والمقدمة وشريط الإضاءة LED العريض في التصميم الخلفي للموديل الجديد من لكزس LX600، هي أبرز التغييرات في المواصفات الخارجية مقارنة بالسابقة، هذا إلى جانب إنتشار الكثير من تطعيمات الكروم على كافة أنحاء السيارة.

لكزس ال اكس الجديدة

هناك إختلافات عديدة بين لكزس وشقيقتها لاندكروزر تبدأ بالفخامة التي تتميز بها لكزس بالإضافة إلى الخامات، حيث يحصل منافس مرسيدس GLX الآن التي تم تجديده على أول شاشة لمس مزدوجة من لكزس بمقاس 12.3 إنش، حيث تعرض الشاشة العلوية أدوات التحكم في التنقل والصوت للسيارة، بالإضافة إلى تفاصيل الطرق الوعرة عند خروج السيارة عن المسار، كما توفر الشاشة السفلية مقاس 7 إنش ظهوراً سريعاً لإعدادات المناخ والملاحة ويمكن أن تعمل كشاشة دعم، من خلال عرض تغذية الكاميرا على الشاشة العلوية وبيانات الطرق الواعرة على الشاشة الأصغر.

حصلت السيارة أيضاً على مجموعة من التحديثات في المواصفات الداخلية عن موديل العام السابق، حيث يمكنك طي مقاعد الصف الأمامي بدقة زر لتوفير مساحة أكبر للساقين تصل إلى 43 بوصة. أما فئة LX ULTRA من لكزس LX600 2022 فإنها تحصل على إضافات جديدة بما في ذلك فتحات السقف العلوية، أضواء القراءة، نظام الترفية في المقعد الخلفي مع الشاشات المزدوجة كمعدات قياسية، مع مظلات شمسية على النوافذ الجانبية والرباعية الأخيرة مع المقاعد المريحة التي تتميز بمساند للرأس وأًخرى للظهر.

سعر لكزس LX600 موديل 2022

ولأول مرة منذ بداية طرح طراز LX في أواخر القرن الماضي، حصل الموديل الجديد من لكزس ال اكس على درجة عالية من الفخامة، وذلك مع ترتيب لأربع مقاعد يضم مقاعد خلفية مستقلة يمكن أن تتكئ حتى 48 درجة لمزيد من الراحة. الفئة الرياضية الأبرز من نوعها في LX هو طراز F SPORT الذي يركب على عجلات فريدة من نوعها مقاس 22 إنش وهي الأكبر في فئاتها. من المنتظر وصول السيارة إلى الوكلاء في أمريكا والسعودية خلال الربع الأول والثاني من العام الجديد 2022، ومن المتوقع أن يبدأ سعر سيارة لكزس LX600 2022 من 90 ألف دولار أمريكي.