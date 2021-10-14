سيارات مستعملة ممتازة بحد رخيص للبيع في حراج السيارات، حيث توفرت بمدينة الرياض سيارة هيونداي سوناتا فئة فل كامل موديل 2017 توكيل سعودي الوعلان، اللون أبيض لؤلؤي مع داخلية باللون الأسود مع تخشيب ومقاعد مخمل، السيارة تحمل لوحة شبه مميزة وهي بحالة ممتازة بودي بلد على الشرط ما عدا رش جزء من الجانب الأيمن بالسيارة بسبب حكة. محرك 4 سلندر 2400 سي سي مع نظام موفر للوقود وجير أوتوماتيك وممشاها 275 ألف كيلو متر. تتميز السيارة بفتحة سقف بانوراما ودخول ريموت وإشارات على المرايات مع فرامل ABS وأيرباج للسائق والراكب، تم تغيير جنوط الوكالة وتركيب جنوط حديد أفضل للسيارة، السيارة مزودة بشاشة تدعم أبل كاربلاي واندرويد أوتو وقد وصل أعلى سوم إلى 39 ألف ريال.

سيارات مستعملة بحد رخيص للبيع

تتوفر سيارة هوندا سيتي موديل 2014 مستعمل بمحرك بنزين وجير أوتوماتيكي للبيع في مدينة الرياض، اللون أبيض وتم رش أجزاء بسيطة من البودي لأسباب تجميلية ولا وجود لأي حادث، داخلية باللون البيج والمقاعد مخمل والماكينة والقير بحالة ممتازة جداً على الشرط. السيارة ذات محرك 4 سلندر سعة 1.5 لتر وممشاها 403 ألف كيلو متر، وهي تتميز بشبك أمامي من الكروم مع إضاءات ليد وكشافات ضباب، إضافة إلى إشارات على المرأة الجانبية وشاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، حد البيع 16 ألف ريال.

تتوفر بمدينة القصيم سيارة هيونداي توسان ديزل موديل 2018 دبل، بطاقة جمركية من كوريا عبر منفذ الدمام ولم تستخدم بالسعودية، تتميز بماكينة 2000 سي سي وبصمة مع إمكانية الدخول الذكي من كافة الأبواب، إضاءة بالكامل LED أمامية وخلفية، إشارات على المرأة الجانبية مع إمكانية طيالمرايات كهربائياً، ميزة تسخينالمراتب مع شبك أمامي ضخم، قير أوتوماتيك السيارة بحالة ممتازة بودي وكالة عدا رش باب السائق، السيارة على السوم والممشى قليل جداُ 76 ألف كيلو متر وقد وصل أعلى سوم إلى 64 ألف ريال.

حراج سيارات موديل 2017

تتوفر بمدينة الرياض سيارة هوندا سيفيك مستعمل موديل 2017 توكيل سعودي، السيارة باللون الخارجي أبيض والداخلي بيج، على الشرط مع رش نظيف لرفرف يسار جزء كبوت صدام امامي، قير أوتوماتيك مع مقاعد مخمل وتحكم بالنظام الصوتي وعداد الرحلات من خلال المقود، السيارة بحالة ممتازة مع نظام مانع للإنزلاق ونظام توفير الوقود، زجاج كهربائي وجنوط وإضاءات بالكامل ليد بالإضافة إلى شبك أمامي من الكروم، عداد السيارة 200 ألف كيلو متر وقد وصل أعلى سوم إلى 39 ألف ريال.