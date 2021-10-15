سعر ومواصفات السيارة اليابانية لكزس Lx600 موديل 2022 وأهم مميزاتها

مواصفات وسعر Lx600، أقامت الشركة اليابانية لكزس حفلة ضخمة في المملكة العربية السعودية وذلك لإطلاق السيارة الرياضية lexus 2022، فالشركة عملت على وجود أحدث الإمكانيات داخل وخارج السيارة، ولأن دائماً للسيارات الرياضية جمهور كبير من الباحثي عن تلك النوعية يبحث عن المواصفات والسعر منذ أن بدأ الإعلان عنها، حيث أن الشركة العملاقة تتميز بجودتها في صناعة السيارات وتقدم العديد من السيارات الحديثة التي تناسب فئة معينة من الأشخاص، فهي تتمتع بمحرك قوي وأداء عالي في السرعة.

مواصفات lexus 2022

إذا كنت خبيراً في عالم السيارات أو حتى محب لها ستدرك أن إمكانيات السيارة خيالية سواء كانت إمكانيات جديدة أو تطوير الإمكانيات السابقة لهذه الماركة من السيارات.

الاهتمام بشكل وإمكانيات السيارة من الداخل كبير فهناك شاشتين إحداهما 12,3 بوصة وهذه خاصة بالصوت وعرض الكاميرا بينما الأخري 7 بوصة وتتحكم في معلومات السيارة والمناخ، مع الحرص على اختيار أجود أنواع الجلد في مقاعد السيارة.

المحرك من فئة v6 مع سعة 3.5 لتر مع وصل قوته إلى 409 حصان، ويستطيع المحرك تحقيق 3,600 دورة لكل دقيقة.

وجود أربع كاميرات تتوزع فيما بين الأمام والخلف والجوانب وهدفها هو مراقبة محيط السيارة ما كان هناك تضاريس تعيق تحركها.

بإمكان السيارة الوصول إلى عمق 700 مم داخل المياه مع الوصول إلى زاوية 45 درجة في تسلق المنحدرات.

نظام السيارة يتماشى مع استمرار حركة السيارة العمودية حتى بعد حدوث الصدمات.

يتوفر مكيف على سطح السيارة.

يوجد في الخلف من السيارة مقعدين منفصلين بجانب المساند تساعد على راحة الجسم سواء للرأس، الظهر وكذلك أسفل الجسم.

اليوريتان مادة أساسية في مقاعد السيارة والتي تسعى إلى منع الحركة التلقائية التي عادة ما تحدث في مقاعد السيارة.

تمتلك lexus 2022 أسعار عالية نسبياً، مع العلم بوجود ثلاث إصدارات من السيارة، وأسعار تبدأ من 90 ألف دولار ما يقارب من 337.5 ريال سعودي.

بالسيارة مصابيح تعمل بشكل أفضل وأمن للإضاءة.

إذا كان هناك ظرف طارئ يمكن توجيه السيارة بشكل أوتوماتيكي.

يوجد بها نظام وتايمر حديث تحذر السائق بتغيير المسار.

يوجد بها نظام عدم التصادم سواء من الأمام أو الخلف.

سعر lexus 2022وسائل الأمان في السيارة لكزس