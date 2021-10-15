سعر ومواصفات سيارة فورد رانجر الجديدة 2021 والعيوب

من السيارات الحديثة محل البحث الحالي تأتي سعر ومواصفات سيارة فورد رانجر الجديدة 2021 ومن خلال مقالنا نوضح لكم كل ما يخص السيارة من مواصفات وأسعار حيث أن فورد دائمًا تقدم لنا كل جديد ومميز، وأصبح الطلب والتساؤل بخصوص مواصفات سيارة فورد رانجر الجديدة يشغل مؤشرات البحث لغاويين السيارات ومعرفة كل جديد عنها. سعر ومواصفات سيارة فورد رانجر الجديدة سعر ومواصفات سيارة فورد رانجر الجديدة سنعرض لكم الآن مواصفات سيارة شركة فورد الألمانية حيث جاءت المواصفات كالآتي :- دمج الطراز الجديد بين طراز Xl التقليدي وطراز Larit الفخم

ذات محرك رباعي الأسطوانات سعته 2.3 لتر يتم شحنه بشاحن توربيني.

ناقل حركتها سرعته ضعف السرعة بعشر مرات.

مزودة بنظام دفع خلفي وأمامي بها خيار دفع رباعي.

تترتب ضمن فئة سيارات الأراضي الوعرة وتمت إضافة حزمة جديدة فيها خاصة بالطرق الوعرة فقط.

مقاس عجلتها 18 بوصة بإطارات معدنية قوية .

بها أربعة ألوان هم رمادي كربوني، رمادي كاكتوس ، أزرق فيلوسيتي وبرتقالي سايبر.

مصابيحها على شكل حرف C ومصابيحها الأمامية نحيفة تزودها بإضاءة جيدة في الأماكن المظلمة.

كذلك مزودة بشاشة أمامية 12 بوصة يمكنه من خلالها معرفة الطريق ومساعدته في رحلته.

مقاعدها الأمامية مرنة قابلة للطي لراحة الركاب وسعادتهم.

مزودة بكاميرا رؤية محيطية كبيرة تكشف الطريق كامل كما أنها مزودة بأجهزة الاستشعار عن بعد.

السيارة لها القدرة على سحب 7500 رطل عند تزويدها بالسحب الاختيارية.

معدل استهلاكها للوقود يصل إلى 2 لتر لكل 100 كيلو متر . أسعار فورد رانجر الجديدة أسعار فورد رانجر الجديدة أسعار السيارة فهي: سعر فورد رنجر XL دفع رباعي 2.2 لتر هو 103.385 ريال سعودي.

أما سيارة فورد Larit بسعر 93.097 ريال سعودي.

وكذلك سعر رانجر Xl بسعر 108.289 ريال سعودي.

بينما رانجر Larit سعرها 123,442 ريال سعودي. عيوب السيارة عيوب السيارة بعد معرفة أسعار و مواصفات سيارة فورد رانجر لابد من ذكر عيوبها أيضًا وهي:- أن أداء محركها ضعيف نسبيًا بالمقارنة مع حجم ووزن السيارة.

وكذلك نقص أماكن التخزين في المقصورة الداخلية للسيارة .

صغر حجم الشاشة الوسطية الخاصة بالسيارة وتتسبب صغر حجم الشاشة في عدم تزويد صاحب السيارة بالمعلومات الكافية التي تساعده في رحلته ونظام البرمجة فيها صغير نسبيًا. الوسوم

من السيارات الحديثة محل البحث الحالي تأتي سعر ومواصفات سيارة فورد رانجر الجديدة 2021 ومن خلال مقالنا نوضح لكم كل ما يخص السيارة من مواصفات وأسعار حيث أن فورد دائمًا تقدم لنا كل جديد ومميز، وأصبح الطلب والتساؤل بخصوص مواصفات سيارة فورد رانجر الجديدة يشغل مؤشرات البحث لغاويين السيارات ومعرفة كل جديد عنها. سعر ومواصفات سيارة فورد رانجر الجديدة سعر ومواصفات سيارة فورد رانجر الجديدة سنعرض لكم الآن مواصفات سيارة شركة فورد الألمانية حيث جاءت المواصفات كالآتي :- دمج الطراز الجديد بين طراز Xl التقليدي وطراز Larit الفخم

ذات محرك رباعي الأسطوانات سعته 2.3 لتر يتم شحنه بشاحن توربيني.

ناقل حركتها سرعته ضعف السرعة بعشر مرات.

مزودة بنظام دفع خلفي وأمامي بها خيار دفع رباعي.

تترتب ضمن فئة سيارات الأراضي الوعرة وتمت إضافة حزمة جديدة فيها خاصة بالطرق الوعرة فقط.

مقاس عجلتها 18 بوصة بإطارات معدنية قوية .

بها أربعة ألوان هم رمادي كربوني، رمادي كاكتوس ، أزرق فيلوسيتي وبرتقالي سايبر.

مصابيحها على شكل حرف C ومصابيحها الأمامية نحيفة تزودها بإضاءة جيدة في الأماكن المظلمة.

كذلك مزودة بشاشة أمامية 12 بوصة يمكنه من خلالها معرفة الطريق ومساعدته في رحلته.

مقاعدها الأمامية مرنة قابلة للطي لراحة الركاب وسعادتهم.

مزودة بكاميرا رؤية محيطية كبيرة تكشف الطريق كامل كما أنها مزودة بأجهزة الاستشعار عن بعد.

السيارة لها القدرة على سحب 7500 رطل عند تزويدها بالسحب الاختيارية.

معدل استهلاكها للوقود يصل إلى 2 لتر لكل 100 كيلو متر . أسعار فورد رانجر الجديدة أسعار فورد رانجر الجديدة أسعار السيارة فهي: سعر فورد رنجر XL دفع رباعي 2.2 لتر هو 103.385 ريال سعودي.

أما سيارة فورد Larit بسعر 93.097 ريال سعودي.

وكذلك سعر رانجر Xl بسعر 108.289 ريال سعودي.

بينما رانجر Larit سعرها 123,442 ريال سعودي. عيوب السيارة عيوب السيارة بعد معرفة أسعار و مواصفات سيارة فورد رانجر لابد من ذكر عيوبها أيضًا وهي:- أن أداء محركها ضعيف نسبيًا بالمقارنة مع حجم ووزن السيارة.

وكذلك نقص أماكن التخزين في المقصورة الداخلية للسيارة .

صغر حجم الشاشة الوسطية الخاصة بالسيارة وتتسبب صغر حجم الشاشة في عدم تزويد صاحب السيارة بالمعلومات الكافية التي تساعده في رحلته ونظام البرمجة فيها صغير نسبيًا.

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