تفاصيل كاملة عن سيارات هوندا الجديدة 1443

للباحثين عن سيارات هوندا الجديدة 2021 عبر موقع ثقفني، نقدم لكم تفاصيل سيارات شركة هوندا التي من أشهر شركات السيارات اليابانية، حيث تقدم أفخم السيارات وتعمل بشكل كبير على تكنولوجيا السيارات الكهربائية، ومن خلال متابعة أخبار عملاق السيارات الياباني، حيث أعلنت عن إطلاق موديلات جديدة، وإليكم تفاصيل سيارتها التي تعد أن تصبح كهربائية بالكامل عام 2040 م.

مجموعة سيارات هوندا الجديدة في السوق المصري

سنقدم لكم قائمة بالسيارات المتاحة من سيارات شركة هوندا الجديدة في السوق المصري وأسعارها منهم سيارة هوندا CR-V، والتي أعلنت شركة النيل المصرية للتجارة وكيل هوندا في مصر عن فئتين من السيارة CR-V، الفئة الأولى منها بسعر 649,000 جنيه مصري، والفئة الثانية سعرها هو 763.000 جنيه مصري، ومواصفاتها:

ذات محرك ذات أسطوانات رباعية بسعة 1.5 لتر عند كل دورة بقوة 5 آلاف وستمئة حصان.

وعن متوسط الاستهلاك الخاص بها من الوقود يصل إلى 6.9 لتر لكل 100 كيلو متر.

كما يتميز خزان الوقود بالاتساع لـ 57 لتر.

تعمل بنظام دفع ثنائي بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر وقوة المحرك 128 حصان.

والسيارة مزودة بوسائل تهوية في الأمام ووسائد أمامية للهواء وستائر جانبية.

بها فرامل اليد كهربائية وسرعتها محددة.

سعرها في السوق المصري بلغ 505.000 جنيه مصري.

ذات محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.5 لتر قوته 188 حصان وسرعته 190 كيلو متر لكل ساعة.

معدل استهلاكها من الوقود 5.6 لتر لكل مئة كيلو متر .

وبها أنظمة أمان جديدة ومتعددة أبرزها الوسائد الهوائية ووسائل التهوية الجيدة ونظام الفرامل المميز.

أما عن سعرها في سوق السيارات المصري يبدأ من 679,000 جنيه مصري.

سعة محركها تبلغ 1.5 لتر قوته 121 حصان .

واستهلاك السيارة من الوقود يبلغ 4.7 لتر لقطع مسافة 99.17 كيلو متر .

مزودة بأجود وأقوى أنظمة الأمان مثل الستائر الجانبية والوسائد الهوائية وأيضًا كل وسائل التهوية اللازمة.

متوفرة السيارة في السوق المصري بسعر 345.000 جنيه مصري.

تأتي السيارة بمحرك يعمل بسعة 1.6 لتر قوته 123 حصان والذي يعمل بطريقة الجر الأمامي.

وسعة استهلاكها من الوقود تصل إلى 5.4 لتر لكل 100 كيلو متر.

أما سعرها فهي متوفرة بسعر 459,000 جنيه مصري.

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