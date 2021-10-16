وأخيرا وصلت السعودية…سيارة كيا K8 2022 الجديدة مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الجبارة

سيارة كيا K8 2022 الجديدة مواصفاته، قامت شركة كيا بإطلاق سيارة كيا K8 2022 وعملت شركة كيا على تطوير تصميم السيارة من الخارج لكي تميزها عن باقي أنواع السيارات الموجودة وهي أول سيارة أطلقتها الشركة تحمل العلامة التجارية الجديدة لها والتي تتميز بخطوطها الديناميكية ويسعى الكثير لامتلاك السيارة بغرض العمل أو الترفيه والبحث عن عروض التقسيط المقدمة من البنوك والمعارض لشراء السيارة. سيارة كيا K8 2022 الجديدة مواصفاتها سيارة كيا K8 2022 الجديدة مواصفاتها مميزات سيارة كيا K8 2022 يوحد العديد من المميزات الخاصة بسيارة كيا k8 ومن تلك المميزات ما يلي:

تتميز السيارة بصناعة المقاعد من الجلد المزود بنظام التدفئة والتبريد حسب المناخ.

تتميز السيارة باحتوائها على نظام تحكم إلكتروني للمقاعد.

تحتوي السيارة على شاشة ترفيهية مقاسها 12.3 بوصة.

يتوفر في السيارة نظام أبل كار بلاي والاندرويد.

يمكن التحكم في نظام السيارة من الداخل من خلال المقود.

تحتوي السيارة على نظام صوت يتكون من 14 مكبر. أسعار فئات سيارة كيا K8 2022 يوجد فئات عدة لسيارة كيا وتتمثل أسعار تلك الفئات ما يلي:

الفئة الأولى كيا K8 LX 2022 يبلغ سعرها داخل المملكة العربية السعودية حوالي 139.148 ألف ريال سعودي.

الثانية كيا K8 EX mid 2022 ويبلغ سعرها 170.198 ألف ريال سعودي.

الفئة الثالثة كيا K8 EX full 2022 ويصل سعرها داخل المملكة حوالي 193.773 ألف ريال سعودي. مواصفات سيارة كيا K8 2022 أسعار فئات سيارة كيا K8 2022مواصفات سيارة كيا K8 2022 سوف نتعرف على مواصفات سيارة كيا للفئات الثلاث وهي: الفئة الأولى من مواصفات سيارة كيا K8 2022 تم صناعة المقاعد من الجلد.

تعمل السيارة بمحرك تصل قوته إلى 6 سلندر ويعمل بسعة 3500 سي سي.

تحتوي هذه الفئة على حساسات من الأمام.

تحتوي السيارة على كاميرا من الخلف لمنع التصادم.

يمكن التحكم في الأبواب من خلال البصمة. الفئة الثانية مواصفات سيارة كيا K8 2022 تحتوي السيارة على ردار من الأمام.

السيارة تحتوي على نظام التبريد والتدفئة للمقاعد.

تحتوي السيارة على نظام في المقاعد لعمل مساج للركاب.

تتوفر السيارة بثلاث ألوان مختلفة من الداخل. الفئة الثالثة مواصفات سيارة كيا K8 2022 يمكن التحكم إلكترونيًا في المقاعد.

يمكن التحكم في نظام المسار.

صنعت المقاعد من الجلد الطبيعي.

يمكن التحكم في السيارة بنظام القيادة الآلية للسيارة.

تحتوي السيارة على نظام تحذير من الأمام ومن الخلف. الفئة الأولى من مواصفات سيارة كيا K8 2022الفئة الثانية مواصفات سيارة كيا K8 2022الفئة الثالثة مواصفات سيارة كيا K8 2022 الوسوم

سيارة كيا K8 2022 الجديدة مواصفاته، قامت شركة كيا بإطلاق سيارة كيا K8 2022 وعملت شركة كيا على تطوير تصميم السيارة من الخارج لكي تميزها عن باقي أنواع السيارات الموجودة وهي أول سيارة أطلقتها الشركة تحمل العلامة التجارية الجديدة لها والتي تتميز بخطوطها الديناميكية ويسعى الكثير لامتلاك السيارة بغرض العمل أو الترفيه والبحث عن عروض التقسيط المقدمة من البنوك والمعارض لشراء السيارة. سيارة كيا K8 2022 الجديدة مواصفاتها سيارة كيا K8 2022 الجديدة مواصفاتها مميزات سيارة كيا K8 2022 يوحد العديد من المميزات الخاصة بسيارة كيا k8 ومن تلك المميزات ما يلي:

تتميز السيارة بصناعة المقاعد من الجلد المزود بنظام التدفئة والتبريد حسب المناخ.

تتميز السيارة باحتوائها على نظام تحكم إلكتروني للمقاعد.

تحتوي السيارة على شاشة ترفيهية مقاسها 12.3 بوصة.

يتوفر في السيارة نظام أبل كار بلاي والاندرويد.

يمكن التحكم في نظام السيارة من الداخل من خلال المقود.

تحتوي السيارة على نظام صوت يتكون من 14 مكبر. أسعار فئات سيارة كيا K8 2022 يوجد فئات عدة لسيارة كيا وتتمثل أسعار تلك الفئات ما يلي:

الفئة الأولى كيا K8 LX 2022 يبلغ سعرها داخل المملكة العربية السعودية حوالي 139.148 ألف ريال سعودي.

الثانية كيا K8 EX mid 2022 ويبلغ سعرها 170.198 ألف ريال سعودي.

الفئة الثالثة كيا K8 EX full 2022 ويصل سعرها داخل المملكة حوالي 193.773 ألف ريال سعودي. مواصفات سيارة كيا K8 2022 أسعار فئات سيارة كيا K8 2022مواصفات سيارة كيا K8 2022 سوف نتعرف على مواصفات سيارة كيا للفئات الثلاث وهي: الفئة الأولى من مواصفات سيارة كيا K8 2022 تم صناعة المقاعد من الجلد.

تعمل السيارة بمحرك تصل قوته إلى 6 سلندر ويعمل بسعة 3500 سي سي.

تحتوي هذه الفئة على حساسات من الأمام.

تحتوي السيارة على كاميرا من الخلف لمنع التصادم.

يمكن التحكم في الأبواب من خلال البصمة. الفئة الثانية مواصفات سيارة كيا K8 2022 تحتوي السيارة على ردار من الأمام.

السيارة تحتوي على نظام التبريد والتدفئة للمقاعد.

تحتوي السيارة على نظام في المقاعد لعمل مساج للركاب.

تتوفر السيارة بثلاث ألوان مختلفة من الداخل. الفئة الثالثة مواصفات سيارة كيا K8 2022 يمكن التحكم إلكترونيًا في المقاعد.

يمكن التحكم في نظام المسار.

صنعت المقاعد من الجلد الطبيعي.

يمكن التحكم في السيارة بنظام القيادة الآلية للسيارة.

تحتوي السيارة على نظام تحذير من الأمام ومن الخلف. الفئة الأولى من مواصفات سيارة كيا K8 2022الفئة الثانية مواصفات سيارة كيا K8 2022الفئة الثالثة مواصفات سيارة كيا K8 2022

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وأخيرا وصلت السعودية…سيارة كيا K8 2022 الجديدة مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الجبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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