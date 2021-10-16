مواصفات عربة هوندا هايبرد 2022 الجديدة وشكلها وسعرها المتوقع

مواصفات عربة هوندا هايبرد 2022 ، كشفت شركة هوندا عن مجموعة من الصور الرسمية لسيارة HR-V هايبرد 2022 الجديدة بشكل كلي وذلك قبل التدشين الرسمي لها الذي سيكون في خلال أسابيع، حيث أن في تلك السيارة الأناقة تجتمع مع التأثير بالإضافة إلى القوة التي تميز سيارات هايبرد وفي تلك المقالة سوف نتحدث عن تلك السيارة فتابعونا في الأسطر القادمة.

مواصفات عربة هوندا هايبرد 2022

عربة هوندا 2022 الجديدة تتميز بالكابينة ذات اللمسات الذكية وبالطبع تتميز بالمقاعد الأمامية ذات التدفئة، كما أنها تتمتع بالمحرك الذي يمكن أن يعمل عن بُعد.

هوندا 2022 الجديدة تتميز تلك العربة بالكفاءة اللازمة والمطلوبة في استهلاك الوقود بالإضافة إلى المميزات البديهية لعربات هوندا، وذلك يساعدها إلى الوصول للنصف العلوي من تصنيفات “السيارات الهجينة” والسيارات الكهربائية أيضاً.

كما ان السيارة تتمتع بحزمتين من الانوار LED التي هي LED headlights-low-beam و high-beam-along مع انوار DRL.

ومن مواصفات عربة هوندا هايبرد 2022 أنها تتميز السيارة بالخطوط الانسيابية على جانبيها والعجلات الخاصة بها ذات الطابع الأنيق

هوندا 2022

وتستمد عربة هوندا كروس أوفر الجديدة قوتها من :

تمتلك محرك سعة 1.5 لتر بنزين.

كذلك تمتلك محرك كهربائي بقوة إجمالية 131 حصان.

بالإضافة لعزم دوران 253 نيوتن / متر.

وبإمكان العربة أن تتسارع من السكون إلى 100 كلم\س في 10.6 ثوان.

شركة هوندا هي شركة لصناعة السيارات، كما أنها من أكبر المُصَنِعات للدراجات النارية في العالم وتقع في مدينة طوكيو اليابان.تقوم الشركة بصناعة جزازات العشب ومدافع الثلج أيضاً.

هوندا كروس أوفر

وركزت هوندا كروس أوفر بطريقة خاصة على:

أن تجمع البطاريات بالإضافة إلى المحرك الكهربائي والبنزين وهما في نفس حجرة المحرك.

كما أنها ركزت على الشاسية وذلك لتكبير حجم المساحة الداخلية.

وعملت السيارة الجديدة على راحة الركاب بقدر الإمكان

وذلك كانت النتيجة هي ازدياد المساحة لتحريك الأقدام للركاب الخلفيين.

وبالإضافة لدرجة إمالة المقاعد، وزيادة مساحة تحريك الأكتاف.

تدعم هوندا كروس أوفر عدد واسع من تقنيات الترفية الحديثة وذلك للترفية على الركاب.

عدد واسع من تقنيات الترفية الحديثة وذلك للترفية على الركاب. كما أن السيارة تمتلك أحدث أنظمة للاتصال الإلكتروني وذلك بالأثنان – الجوال والأقمار الصناعية-.

كما ان السيارة بها مجموعة أنظمة سلامة بحساسات Sensing لهوندا.

وتلك الأنظمة تشمل مصابيح أمامية أوتوماتيكية ذات أشعة عالية.

وتتميز أنظمة الأمان في السيارة بإمكانية رصد النقطة العمياء بشكل قياسي.

نظام الأمان في هايبرد 2022سعر هوندا 2022

وفي النهاية يتم تداول وتكهن أن سعر هوندا كروس أوفر قد يصل إلى أو يبدأ في أوروبا من سعر 26,960 يورو أي ما يعادل 117,000 ريال سعودي.

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالتنا عن مواصفات عربة هوندا هايبرد 2022 و هوندا كروس أوفر قد نالت إعابكم وتابعونا لمعرفة كل جديد.