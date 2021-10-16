سيارة هيونداي النترا 2022 سعر ومواصفات hyundai Elantra

سيارة هيونداي النترا 2022 تعد من أحدث السيارات التي قامت بإطلاقها شركة جي بي غبورأوتو، حيث تعد من أهم العلامات التجارية العالمية، كما أنها تعد الفئة الأولى من فئات سمارت من تلك العلامة التجارية، حيث تعرف تلك العلامة التجارية برفاهية التصميم، جودة الأداء، قوة التحمل، أمان محكم ، وقد قامت الشركة المصممة بطرح تلك السيارة العملاقة في الأسواق، وقد قامت بتحديد أسعارها في الأسواق، ومن خلال موقعنا المتميز سوف نقوم بعرض كل ما يتعلق بهذا التصميم العملاق الذي قامت الشركة غبور بإطلاقه.

سيارة هيونداي النترا 2022

وبعد طرح شركة غبور الوكيل المعتمد للعلامة التجارية هيونداي للموديل الجديد سيارة هيونداي النترا 2022، ومن خلال السطور القادمة سوف نقوم بتوضيح المواصفات الخاصة بتلك السيارة:

تحتوي على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سيسي ، بقوة 127.5 حصان، عزم 157 للدوران نيوتن/ متر.

بها ناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، مع وضع ثبات حتى 100 كم، في غضون 11.6 ثانية.

طول 4675 مم، عرض 1825مم، ارتفاع 1430 مم.

كما تنتمي السيارة لفئة سيارات السيدان.

بها مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرز تلك التجهيزات جنوط 15 بوصة، ومسند يد، مع شاشة 4,2 بوصة.

تشمل مكيف هواء يدوي ومع مخارج خلفية، زجاج كهربائي، وفرش المقاعد من القماش، مع خاصية التحكم في المقاعد الأمامية.

باور سترينج كهربائي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مع توفر كاميرا خلفية، حساس إضاءة، وسائد هوائية.

اختيار نظام للقيادة، مرايات جانبية مع إمكانية طيها كهربائيا، كما تعمل المصابيح بإضاءة الهالوجين.

تحتوي السيارة على 6 مكبرات صوت، راديو، مدخل USB مع بلوتوث للتشغيل من الهاتف، وشاحن هاتف لاسلكي.

هيونداي النترا 2022 سعر

سيارة هيونداي النترا 2022 تعد من الموديلات الجديدة لهذا العام، وسوف يتم طرح تلك السيارة بفئات سبعة وفيما يلي نوضح تلك الأسعار:

الفئة الأولى: تأتي بسعر 323 ألف جنية.

بينما الثانية: تأتي بسعر 333 ألف جنية.

أما الثالثة: تأتي بسعر 354 ألف جنية.

كذلك الفئة الرابعة: تأتي بسعر 371 ألف جنية.

بينما الخامسة: تأتي بسعر 396 ألف جنية.

والسادسة: تأتي بسعر 433 ألف جنية.

أما الفئة السابعة والأخيرة فتأتي بسعر 493 ألف جنية.

فيديو سيارة hyundai Elantra

النترا 2022 اقساط

تتوافر تلك السيارة بموديلاتها الجديدة نقدا وبالتقسيط، وهذا تسهيلا على العملاء الذين يرغبون في اقتناء هذا الموديل الجبار حيث تتوافر بالتقسيط وبمقدم 97, 500 حيث يكون قسطها الشهري 5,498، أما هيونداي النترا سي ان 7 تتوفر بقسط 100,500 وقسط شهري 5,667، أما أحدث تلك الموديلات وأغلاها ثمنا فتتوافر بمقدم 150,000 ألف جنية وبقسط شهري 8,458.