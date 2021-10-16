انخفاض سعر ميتسوبيشي ASX موديل 2021 الاقتصادية بنسبة %13، يعتبر طراز ايه اس اكس من ميتسوبيشي من سيارات الـSUV العائلية الاقتصادية المميزة، وهي سيارة عملية تأتي بمحرك دفع أمامي قوي لمساعدتها على مسايرة الطرق الوعرة والصحاري. تقدم ميتسوبيشي الموديل الجديد من سيارة العمر الطويل طراز ASX متعدد الأغراض بمواصفات رائعة وكذلك بسعر مميز، ومع انطلاق تخفيضات ميتسوبيشي في السعودية حظت فئة النص فل من السيارة بتخفيض رائع يتجاوز 13 بالمائة، لذا دعونا نتحدث معكم بشكل أكثر دقة عن مواصفات ميتسوبيشي ايه اس اكس 2021 ونكشف لكم عن سعرها الجديد.

سعر ومواصفات ميتسوبيشي ASX موديل 2021

تتميز فئة النص فل من العملاقة ميتسوبيشي اي اس اكس بمحرك بنزين 4 سلندر سعة 2000 سي سي، القير أوتوماتيك CVT ونظام الدفع أمامي بدون دبل، تتوفر السيارة باللون الفضي، الرمادي، الأبيض والأسود، بالاضافة إلى الأحمر الغامق. انخفض سعر ميتسوبيشي ASX موديل 2021 ليصبح 74 ألف و700 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وذلك بدلاً من 85 ألف و300 ريال وبتخفيض يتجاوز 13 %. تعتبر سيارة ميتسوبيشي ASX 2021 نص فل اقتصادية من الطراز الأول حيث تمكنك من السير مسافة 14.7 كيلو متر، بإستخدام لتر واحد من البنزين فئة 91.

الجدير بالذكر أن ميتسوبيشي قد طرحت أيضاً طراز ايه اس اكس ولكن بمحرك دفع رباعي سوف نتحدث عنها قريباً، ولكن سيارتنا اليوم ذات محرك الـ2×4 تأتي بجنوط مقاس 16 إنش مع أنوار LED بالكامل، نور عالي ومنخفض ليد مع أنوار ليد نهارية وإضاءات خلفية كذلك ليد. تتميز السيارة أيضاً بحساسات خلفية مع كشاف ضباب خلفي وكشافات ضباب ليد أمامية، إمكانية الدخول والتشغيل الذكي مع نظام فرامل بتقنية ABS، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني وحساس كفرات، إلى جانب عدد إثنين إير باج و عدد خمس أحزمة أمان.

ميتسوبيشي ايه اس اكس الاقتصادية

يتميز الموديل الجديد من ميتسوبيشي ASX بداخلية مزيج بين الرمادي والأسود مع مقاعد قماشية، المرايا ذات تحكم كهربي للطي عند الحاجة والمقود مُغطى بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في الساوند سيستم ومثبت السرعة بالإضافة إلى البلوتوث. يوجد عداد رحلات باللعة العربية مع شاشتين أحدهما وسطية يمكنك من خلال متابعة الكاميرا الخلفية المدمجة، والأخرى شاشة معلومات وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو. ميتسوبيشي ايه اس اكس 2021 مزودة بمنافذ عدة للشحن والطاقة مع مكيف أمامي أوتو.