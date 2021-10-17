لائحة الفحص الدوري الجديدة، حددت الحالات التي تستبعد فيها المركبات، حيث ألزمت اللائحة قائد المركبة القيام بحجز موعد للفحص الدوري للمركبة الخاصة به، من خلال برنامج الفحص الفني، في أياً من الجهات المرخص لها القيام بعملية الفحص الدوري، حيث يتم حجز موعد عبر هذا البرنامج، ويجب على قائد المركبة التوجه في الموعد المحدد لإجراء عملية الفحص الدوري على أنه يمكن لصاحب المركبة تعديل موعد الحجز قبل الموعد المحدد بنحو 24 ساعة.

لائحة الفحص الدوري الجديدة للمركبات بالسعودية والحالات تستبعد فيها

يمكن لقائد المركبة حجز موعد في لائحة الفحص الدوري الجديدة وذلك من خلال مجموعة من الخطوات الآتية:-

الدخول على موقع الفحص الفني الدوري للمركبات.

يتم حجز موعد الفحص الفني الدوري واختيار المحطة التي يمكن فيها اجراء عملية الفحص الفني الدوري للمركبة.

مطابقة المركبة مع رخصة السير للمركبات المسجلة أو البطاقة الجمركية في حالة ما إذا كانت المركبة غير مسجلة.

يقوم الفني المختص قيادة المركبة ووضعها على المسار الخاص المحدد للفحص الفني للمركبة.

تقوم الجهة بإصدار وثيقة الفحص الفني للمركبة من خلال البرنامج.

يتم تسليم قائد المركبة وثيقة الفحص الفني للمركبة في حالة اجتيازها للفحص الفني بنجاح.

في حالة ما إذا لم تجتاز المركبة اجراءات الفحص الفني يتم إصدار وثيقة لإعادة الفحص الفني ويوضح بها الاجزاء التي فشلت فيها المركبة من اجتيازها في الفحص الفني، والأجهزة العاطلة بالمركبة وعدد مرات الفحص الفني لها.

عدم مطابقة بيانات المركبة مع المدونة في رخص السير.

اكتشاف وجود خليل أو تعديل جوهري بهيكل المركبة.

القيام بتعديل المركبة بتحويلها من فئة إلى فئة أخري بغرض استخدامها بطريقة مختلفة مع الغرض الذي تم على أساسه تصنيع المركبة دون الحصول على موافقة رسمية من إدارات المرور.

إذا كانت لوحة المركبة لاتطابق واقع المركبة.

لايحق لقائد المركبة المخالفة استرجاع المقابل المالي للفحص الفني ولايتم منحه وثيقة الفحص الفني.

وعند توجه قائد المركبة لفحص مركبته فإن الجهة المرخص لها بالقيام بعملية الفحص الفني لها تكون ملزمة بالقيام بالإجراءات التالية:-وهناك مجموعة من الحالات التي يجب علي الجهة المعتمدة للقيام بعملية الفحص الفني، استبعاد المركبة في حالة ما إذا تم رصد أياً من المخالفات الآتية:-