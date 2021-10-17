تمويل عروض الراجحي للسيارات وأفضل تمويل سيارات تويوتا بهامش ربح 0%

يبحث الكثيرون عن شراء سيارة حديثة ومن خلال احدى عروض السيارات التي تقدمها المصارف بالمملكة يشتري المواطن أفضل العروض حيث يقدم مصرف الراجحي أعرق البنوك الرائدة بالمملكة أفضل عروض الراجحي للسيارات، حيث إن مصرف الراجحي منظومة متكاملة في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية لكل من (الأفراد- المنشآت- الشركات)، حيث تقدم خدمات إلكترونية تشتمل على منتجات عديدة سواء في قروض التمويل الشخص، أو التمويل العقاري من عدة منتجات وحلول متاحة، ثم عروض تمويل السيارات الراجحي بدون تحويل راتب أو بتحويله، واليوم اكتب مقالي ومن موقع ثقفني عن أفضل تمويل لسيارة تويوتا لفرصة تأجير على سيارات تويوتا ولكزس جميع الموديلات، وفق شروط سهلة وبسيطة يقدمها المصرف عبر موقعه الإلكتروني، وكذلك التقديم على الحصول على القرض وكافة التفاصيل بموقع الراجحي، والتي تكون بدون سداد دفعة أولى في حال تحويل الراتب، كما يمكنك الحصول على عروض سيارات تويوتا المستوردة بواسطة عبداللطيف جميل.

أفضل تمويل سيارات تويوتا الراجحي 1443أفضل عروض الراجحي للسيارات 1443

يقدم مصرف الراجحي فرصة تأجير السيارات لمن يرغب في الحصول على سيارة تويوتا ولكزس والمتاحة في معارض وصالات الراجحي، ويتضمن تأجير السيارات بتحويل الراتب تلك المزايا:

التقديم دون سداد دفعة أولى وكذلك بدون رسوم إدارية وهامش الربح 0% يتم الحصول على عروض السيارات بقسط شهري منخفض، ومدة القسط تصل إلى 60 شهر الدفعة الأخير تصل ل 40% ويصل معدل النسبة السنوي من 4.76% وحتى 5.07% شاملة التأمين للكورولا

من خلال الدخول على عروض تمويل الراجحي لسيارة تويوتا بموقع المصرف الإلكتروني.

يتم التقديم من الرابط السابق على طلب تأجير سيارات تويوتا.

تعبئة استمارة التقديم التي تحتوي على:

بيانات شخصية ومعلومات العميل المالية ثم تعبئة بيانات الاتصال ثم الضغط على تقديم

استخدام حاسبة التمويل الإيجاري للسيارات بمصرف الراجحي.

يتم الاختيار عن نوع الحساب للعملاء، إذا كانوا عملاء تحويل الراتب إلى مصرف الراجحي، أو بدون تحويل راتب.

ثم استكمال جميع البيانات بهذه الصورة.

خطوات تقديم طلب تأجير سيارة مصرف الراجحيكيفية حاسبة تمويل السيارات بنك الراجحي:سيارات تويوتا المستورة بواسطة عبداللطيف جميل:

ومن الجدير بالذكر حيث يقدم مصرف الراجحي فرصة تأجير سيارات تويوتا المستورة عن طريق معارض عبداللطيف جميل، وفق الشروط المذكورة بموقع المصرف، كما يمكنكم زيارة فرع المصرف أو معارض تويوتا لكزس لمعرفة التفاصيل والاتصال على رقم خدمة عملاء المصرف (8001241222).