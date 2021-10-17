إيقاف الخِدْمَات في المملكة العربية السُّعُودية هو عمل قانوني تابع لقوانين الحكومة بالمملكة بالإضافة إلي أنه أمر إلزامي يتم من قبل المحكمة لينال المواطن أول مؤسسة ما تستحق من حقوق وعدم وقوع المواطن في ضرر وهذه الخدمة ليس لها أضرار على المواطنين الموقوفين للخدمات حيث إن الإيقاف لا يشمل التعليم والعمل والعلاج وباقي الخدمات الأساسية وفي هذا التقرير نجيب عن تساؤل تجديد رخصة القيادة حال توقف الخِدْمَات هل يمكن أم لا؟

تجديد رخصة القيادة حال توقف الخِدْمَات هل يمكن أم لا؟

وأوضحت إدارة المرور بالمملكة السعودية أنه لا يمكن تجديد رخصة القيادة في حال توقف الخدمات يتم تجديد رخصة القيادة لك بدفع رسوم المخالفات حيث إن المخالفات لا تسمح بنقل ملكية المركبة من شخص إلى آخر ونقل الملكية تتطلب تجديد الرخصة ويمكن التجديد عبر منصة ابشر.

شروط ومعايير توقف الخِدْمَات في المملكة

لكي يصدر قرار بتوقف الخِدْمَات يجب توافر عدد من الشروط وهي:

يتم إصدار قرار الإيقاف من قبل المحكمة في المملكة السُّعُودية ويستثنى من إيقاف الخِدْمَات، الخِدْمَات العلاجية و خِدْمَات التعليم والعمل استخراج الأوراق.

في حالة تطبيق إيقاف الخدمة على المرأة الحامل لأنه لا يمكن تطبيقه إلا بعد مرور سنتين على ولادتها.

إيقاف الخِدْمَات الحكومية تفرض على الشخص المخالف فقط دون إيقاف خِدْمَات للتابعين له.

الشخص المخالف يحصل على كل الحقوق الخاصة ببرنامج حقوق المواطن بدل غلاء المعيشة.

قرار أيقاق الخدمة لا يشمل حجز شقه أو السيارة مخالفة أو احد من عائلته.

انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل منصة ناجز. اكتب البيانات المطلوبة وهي رَقَم البطاقة أو الإقامة. اكتب تاريخ الميلاد بالهجري والميلادي. ادخل الرمز المرئي في المربع المخصص له. ثم انقر على زر التالي. اضغط على خدمه إيقاف الخِدْمَات. سيتم عرض جميع البيانات الخاصة بإيقاف الخِدْمَات.

معايير تجديد رخصة القيادة

يشترط أن تكون الرخصة التي تريد أن يتم تجديدها سارية حتى 180 يوم.

إذا كان يوجد مخالفات أو غرامات على السيارة فيجب تسديد الرسوم كاملة.

بإمكان صاحب لسيارة دفع الرسوم بشكل إلكتروني أو عن طريق الرخصة الجديدة عند استلامها.

طريقة الاستعلام عن إيقاف الخِدْمَات