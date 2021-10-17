السيارة الجبارة في السعودية سيارة كيا سيراتو 2021 أحدث مواصفات ومميزات السيارة وأسعارها

السيارة الجبارة في السعودية سيارة كيا سيراتو2021، قامت شركة كيا بالإعلان عن إطلاق سيارة كيا سيراتو 2021 وهي مقسمة إلى عدة فئات مختلفة من حيث السعر والمواصفات و المحركات الخاصة بكل سيارة وهي في منافسة كبيرة مع أكبر الشركات الأخرى مثل هيونداي النترا وغيرها وتعد كيا سيراتو من السيارات التي يسعى الكثير لامتلاكها لتوافرها بعدد من الفئات بمختلف الأسعار وتناسب جميع العملاء وإليكم التفاصيل. السيارة الجبارة في السعودية سيارة كيا سيراتو2021 سوف نقدم لكم أسعار ومواصفات سيارة كيا سيراتو2021 في السعودية أسعار سيارة كيا سيراتو 2021 في المملكة العربية السعودية قد يوجد أكثر من فئة ونوع سيارة كيا سيراتو 2021 وبالتالي سوف نقدم لكم أسعار جميع الفئات .

2021 وبالتالي سوف نقدم لكم أسعار جميع الفئات . فئة 1.6 L S 128: جاءت بسعر 69 الف ريال سعودي.

كما أن فئة 1.6 L: جاءت بسعر 75.500 ألف ريال سعودي.

وفئة 1.6L’LX: أصدرت بسعر 76.500 ألف ريال سعودي.

فئة 1.6L’LX D 249: جاءت بسعر 78.500 ألف ريال سعودي.

كما أن 2.0 L SX: أطلقت بسعر 97 ألف ريال سعودي. أسعار سيارة كيا سيراتو 2021 في المملكة العربية السعودية محركات سيارة كيا سيراتو 2021 محركات سيارة كيا سيراتو 2021 قد يوجد نوعين محرك من سيارة كيا سيراتو 2021 واليكم وصفات كل محرك منهم ومميزاته . المحرك الأول ل سيارة كيا سيراتو 2021 هو محرك رباعي الأسطوانات يعمل بسعة 1.6 لتر.

تصل قوته إلى 126 حصان وأقصى عزم دوران له هو 154 نيوتن لكل متر.

يعمل المحرك بصندوق أتوماتيكي له 6 سرعات مختلفة.

له نظام جر أمامي للعجلات.

تصل سرعة سيارة كيا سيراتو إلى 100 كيلومتر في الساعة في زمن 12 ثانية فقط.

إلى 100 كيلومتر في الساعة في زمن 12 ثانية فقط. تستهلك سيارة كيا سيراتو 2021 متوسط 6.9 لتر من الوقود في كل 100 كيلو متر.

2021 متوسط 6.9 لتر من الوقود في كل 100 كيلو متر. تصل سرعة المحرك القصوى إلى 190 كيلومتر لكل ساعة. المحرك الأول ل سيارة كيا سيراتو 2021 المحرك الثاني سيارة كيا سيراتو 2021 محرك رباعي الاسطوانات يعمل بسعة 0.2 لتر.

يعمل المحرك بقوة 150 حصان وأقصى عزم دوران له 192 نيوتن لكل متر.

يعمل بواسطة صندوق أوتوماتيكي له 6 سرعات.

دفع أمامي لعجلات السيارة.

يمكن أن تسير السيارة مسافة 100 كيلومتر في زمن 10.5 ثانية فقط.

مسافة 100 كيلومتر في زمن 10.5 ثانية فقط. أقصى سرعة للمحرك تصل إلى 210 كيلومتر.

تستهلك السيارة حوالي 7.7 لتر لكل 100 كيلومتر. المحرك الثاني سيارة كيا سيراتو 2021 مميزات سيارة كيا سيراتو 2021 تحتوي السيارة على مكيف هواء.

يوجد داخل السيارة شاشة قياسها 8 بوصة.

يمكن التحكم في السيارة باستخدام نظام الدخول الذكي.

تتميز السيارة بوجود مصابيح من الأمام والخلف تستخدم في وجود الضباب. مميزات سيارة كيا سيراتو 2021 الوسوم

السيارة الجبارة في السعودية سيارة كيا سيراتو2021، قامت شركة كيا بالإعلان عن إطلاق سيارة كيا سيراتو 2021 وهي مقسمة إلى عدة فئات مختلفة من حيث السعر والمواصفات و المحركات الخاصة بكل سيارة وهي في منافسة كبيرة مع أكبر الشركات الأخرى مثل هيونداي النترا وغيرها وتعد كيا سيراتو من السيارات التي يسعى الكثير لامتلاكها لتوافرها بعدد من الفئات بمختلف الأسعار وتناسب جميع العملاء وإليكم التفاصيل. السيارة الجبارة في السعودية سيارة كيا سيراتو2021 سوف نقدم لكم أسعار ومواصفات سيارة كيا سيراتو2021 في السعودية أسعار سيارة كيا سيراتو 2021 في المملكة العربية السعودية قد يوجد أكثر من فئة ونوع سيارة كيا سيراتو 2021 وبالتالي سوف نقدم لكم أسعار جميع الفئات .

2021 وبالتالي سوف نقدم لكم أسعار جميع الفئات . فئة 1.6 L S 128: جاءت بسعر 69 الف ريال سعودي.

كما أن فئة 1.6 L: جاءت بسعر 75.500 ألف ريال سعودي.

وفئة 1.6L’LX: أصدرت بسعر 76.500 ألف ريال سعودي.

فئة 1.6L’LX D 249: جاءت بسعر 78.500 ألف ريال سعودي.

كما أن 2.0 L SX: أطلقت بسعر 97 ألف ريال سعودي. أسعار سيارة كيا سيراتو 2021 في المملكة العربية السعودية محركات سيارة كيا سيراتو 2021 محركات سيارة كيا سيراتو 2021 قد يوجد نوعين محرك من سيارة كيا سيراتو 2021 واليكم وصفات كل محرك منهم ومميزاته . المحرك الأول ل سيارة كيا سيراتو 2021 هو محرك رباعي الأسطوانات يعمل بسعة 1.6 لتر.

تصل قوته إلى 126 حصان وأقصى عزم دوران له هو 154 نيوتن لكل متر.

يعمل المحرك بصندوق أتوماتيكي له 6 سرعات مختلفة.

له نظام جر أمامي للعجلات.

تصل سرعة سيارة كيا سيراتو إلى 100 كيلومتر في الساعة في زمن 12 ثانية فقط.

إلى 100 كيلومتر في الساعة في زمن 12 ثانية فقط. تستهلك سيارة كيا سيراتو 2021 متوسط 6.9 لتر من الوقود في كل 100 كيلو متر.

2021 متوسط 6.9 لتر من الوقود في كل 100 كيلو متر. تصل سرعة المحرك القصوى إلى 190 كيلومتر لكل ساعة. المحرك الأول ل سيارة كيا سيراتو 2021 المحرك الثاني سيارة كيا سيراتو 2021 محرك رباعي الاسطوانات يعمل بسعة 0.2 لتر.

يعمل المحرك بقوة 150 حصان وأقصى عزم دوران له 192 نيوتن لكل متر.

يعمل بواسطة صندوق أوتوماتيكي له 6 سرعات.

دفع أمامي لعجلات السيارة.

يمكن أن تسير السيارة مسافة 100 كيلومتر في زمن 10.5 ثانية فقط.

مسافة 100 كيلومتر في زمن 10.5 ثانية فقط. أقصى سرعة للمحرك تصل إلى 210 كيلومتر.

تستهلك السيارة حوالي 7.7 لتر لكل 100 كيلومتر. المحرك الثاني سيارة كيا سيراتو 2021 مميزات سيارة كيا سيراتو 2021 تحتوي السيارة على مكيف هواء.

يوجد داخل السيارة شاشة قياسها 8 بوصة.

يمكن التحكم في السيارة باستخدام نظام الدخول الذكي.

تتميز السيارة بوجود مصابيح من الأمام والخلف تستخدم في وجود الضباب. مميزات سيارة كيا سيراتو 2021

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