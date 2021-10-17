عروض بأسعار رخيصة على تويوتا فورتشنر وكامري مستعمل بحالة ممتازة، ونبدأ متابعتنا اليوم من القصيم حيث توفرت للبيع سيارة تويوتا مستعمل طراز كامري موديل 2008، الموتور أوراقه جديدة والسيارة مفحوصة مجددة لونها أبيض وبها ضربة خفيفة لا تذكر بالرفرف يسار الخلفي. السيارة فئة GL ستاندر بمحرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي والجير أوتوماتيكي، الممشى 410 ألف كيلو متر وعليها سوم بخمسة عشر ألف ريال. تتميز السيارة بفرامل ABS مع نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً EBD، بالاضافة إلى نظام الثبات الإلكترونيESP ونظام التحكم بالإنزلاق (TRC) مع إقفال آلي للأبواب وإنذار لمنع السرقة ووسائد هوائية امامية وأحزمة أمان.

عروض بأسعار رخيصة على تويوتا مستعمل

وتوفرت للبيع في المدينة المنورة سيارة تويوتا جيب فورتشنر مستعمل موديل 2015، السيارة فئة VX اللون أبيض لؤلؤي مع داخلية باللون البيج وارد الوكيل عبد اللطيف جميل للسيارت. السيارة بها محرك 6 سلندر وجير أوتوماتيكي مع دبل ودفلوك، وتتميز بحنايا عفش مع شبك أمامي من الكروم وإضاءات وكشافات ضباب بالكامل LED، إلى جانب شاشة امامية ونظام تكييف مركزي وحساسات خلفية بالإضافة إلى كاميرا خلفية ومثبت سرعة من خلال تحكم بالمقود، ممشى السيارة 164 الف كيلو متر وعليها سوم وصل إلى 82 ألف ريال.

وتوفرت للبيع أيضاً المدينة جيب فورتشنر مستعمل بدون دبل موديل 2015 بحالة الوكالة ممشاها فقط 135 ألف كيلو متر، المحرك 4 سلندر والجير أوتوماتيكي والبودي وكالة لم يُرش، السيارة مجددة ومفحوصة وعلى الشرط بالكامل محركات وعضلات من الصدام للصدام حتى أن اسبير الوكالة لم يستخدم، السيارة باللون الأبيض وارد سعودي عبداللطيف جميل معها 3 مفاتيح وبها تظليل عازل لحماية الواجهة، وصل أعلى سوم إلى 59 ألف ريال.

عروض تويوتا مستعمل حديث

تتوفر للبيع لدى الراقي لخدمات السيارات بمدينة جدة سيارة تويوتا برادو TXL موديل 2020، ماكينة بنزين 4 سلندر بقوة 163 حصان والجير أوتوماتيك والممشى الحقيقي على العداد يبلغ 27 ألف كيلو متر فقط، الماكينة والقير وبقية المحركات والعضلات بحالة الوكالة، جميع أغراض الوكالة موجودة ولها مستخدم واحد مع عمل الصيانات اللازمة بشكل كامل في الوكالة وسعر السيارة عند التواصل.

تتميز السيارة بزجاج كهربائي وتحكم في المقود بمثبت سرعة مع نظام موفر للوقود ومانع انزلاق، بالإضافة إلى عتبة جانبية وجناح خلفي وثلاجة مع مراتب داخلية مخمل، تتميز كذلك بوجود نظام التحكم بالتوازن والتماسك ونظام منع السرقة وإضاءات ليد، بالإضافة إلى حساسات خلفية وحساس كفرات ومكيف خلفي و6 سماعات داخلية، إلى جانب شاشة وسطية تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو يمكنك من خلالها رؤية الكاميرا الخلفية وغيرها من المميزات.