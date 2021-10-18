عنوان الفخامة| سيارة لكزس LX 600 الجديدة كليًا 2022 رباعية الدفع بمواصفاتها الجبارة

عنوان الفخامة| سيارة لكزس LX 600 الجديدة كليًا 2022 بعد عروض شركة لكزس الترويجية للسيارة الجديدة والبدء فى أطلقها داخل عدة دول دعمت المملكة السعودية هذه السيارة من خلال إضافتها للوكلاء السيارة داخل المملكة وعمل إحدى الحفلات الافتتاحية والتي أعربت الجهات المختصة عن إمكانيات السيارة ومزاياها المتطورة وجاء هذا الحدث متضمنا لعدة تفاصيل تخص تصميم المحرك وأجزاء السيارة الداخلية والخارجية التي تجعلها تنافس الأنواع الأخرى وتستحق القيمة المادية لشرائها حيث نوضح جميع جوانب سيارة لكزس الجديدة كليا في هذه الأجزاء التالية. مواصفات سيارة لكزس LX 600 الجديدة كليًا 2022 تم العمل على تقليل وتخفيف أوزان السيارة. بالمقارنة مع الاصدارات القديمة لهذه السيارة.

والتي قلت بمعدل 200 كيلو جرام عن السابق.

تتميز السيارة ب تواجدها بثلاث فئات تتناسب مع مختلف عاشقي السيارات.

من الاختيار بين سيارة لكزس فئة اوربن المدن أو فئة vip وسيارة اف سبورت.

تختلف كل فئة عن الآخرة والتي يعملوها فئة vip التي صممت من حيث الشكل الداخلي لتبدو أقرب للعصر العثماني.

من خلال تصميم المقاعد الخاصة بها.

توفر أيضا للمستخدم الراحة عبر إضافة المساج او خاصية التدليك لجعل الظهر والرقبة.

أكثر صحه أثناء القيادة والاسترخاء.

محرك لكزس LX600

محرك لكزس LX600 صمم المحرك الخاص بالسيارة ليكون بتقنية عالية في إطار التنافس بين الشركات المختلفة.

وهذا من خلال وضع إحدى محركات التربو والبالغ سعتها بنحو 3.5 لتر كاقصي سعة تخزينية مع حوالي 6 سلندر.

واعلى معدلات القوي للسيارة والبالغة 405 احصنة ومعدل دوران قوي يبلغ في أقصى معدلاته 650 دورة لكل متر.

تزود سيارة لكزس أل أكس 600 الجديدة بناقل للحركة.

والذي يعمل بطريقة اوتوماتيك تصل معدلات التحكم في السرعة إلى 10 سرعات.

تستطيع السيارة تحقيق أعلى معدلات السرعة في إطار التنافس.

والذي يجعلها قادرة على القيادة الرياضية عبر الطرق الوعرة وهذا لتاهل السيارة بمختلف مزايا الأمان ومزايا المحرك القوي. التصميم الداخلي للمقصورة تحتوي في الجزء الداخلي على إحدى الشاشات اللمسية والتي تعمل بأحدث الانظمة المتطورة.

تختص الشاشة المتواجدة بأجزاء السيارة العلوية بمنح المستخدم القدرة على التحكم في الملاحة.

وإعدادات الصوت إلى جانب تفاصيل الطرق وتضاريسها الوعرة.

تتمكن شاشة السيارة المتواجدة ب الأجزاء السفلي في السيارة للتحكم في معدلات الحرارة. الوسوم

عنوان الفخامة| سيارة لكزس LX 600 الجديدة كليًا 2022 بعد عروض شركة لكزس الترويجية للسيارة الجديدة والبدء فى أطلقها داخل عدة دول دعمت المملكة السعودية هذه السيارة من خلال إضافتها للوكلاء السيارة داخل المملكة وعمل إحدى الحفلات الافتتاحية والتي أعربت الجهات المختصة عن إمكانيات السيارة ومزاياها المتطورة وجاء هذا الحدث متضمنا لعدة تفاصيل تخص تصميم المحرك وأجزاء السيارة الداخلية والخارجية التي تجعلها تنافس الأنواع الأخرى وتستحق القيمة المادية لشرائها حيث نوضح جميع جوانب سيارة لكزس الجديدة كليا في هذه الأجزاء التالية. مواصفات سيارة لكزس LX 600 الجديدة كليًا 2022 تم العمل على تقليل وتخفيف أوزان السيارة. بالمقارنة مع الاصدارات القديمة لهذه السيارة.

والتي قلت بمعدل 200 كيلو جرام عن السابق.

تتميز السيارة ب تواجدها بثلاث فئات تتناسب مع مختلف عاشقي السيارات.

من الاختيار بين سيارة لكزس فئة اوربن المدن أو فئة vip وسيارة اف سبورت.

تختلف كل فئة عن الآخرة والتي يعملوها فئة vip التي صممت من حيث الشكل الداخلي لتبدو أقرب للعصر العثماني.

من خلال تصميم المقاعد الخاصة بها.

توفر أيضا للمستخدم الراحة عبر إضافة المساج او خاصية التدليك لجعل الظهر والرقبة.

أكثر صحه أثناء القيادة والاسترخاء.

محرك لكزس LX600

محرك لكزس LX600 صمم المحرك الخاص بالسيارة ليكون بتقنية عالية في إطار التنافس بين الشركات المختلفة.

وهذا من خلال وضع إحدى محركات التربو والبالغ سعتها بنحو 3.5 لتر كاقصي سعة تخزينية مع حوالي 6 سلندر.

واعلى معدلات القوي للسيارة والبالغة 405 احصنة ومعدل دوران قوي يبلغ في أقصى معدلاته 650 دورة لكل متر.

تزود سيارة لكزس أل أكس 600 الجديدة بناقل للحركة.

والذي يعمل بطريقة اوتوماتيك تصل معدلات التحكم في السرعة إلى 10 سرعات.

تستطيع السيارة تحقيق أعلى معدلات السرعة في إطار التنافس.

والذي يجعلها قادرة على القيادة الرياضية عبر الطرق الوعرة وهذا لتاهل السيارة بمختلف مزايا الأمان ومزايا المحرك القوي. التصميم الداخلي للمقصورة تحتوي في الجزء الداخلي على إحدى الشاشات اللمسية والتي تعمل بأحدث الانظمة المتطورة.

تختص الشاشة المتواجدة بأجزاء السيارة العلوية بمنح المستخدم القدرة على التحكم في الملاحة.

وإعدادات الصوت إلى جانب تفاصيل الطرق وتضاريسها الوعرة.

تتمكن شاشة السيارة المتواجدة ب الأجزاء السفلي في السيارة للتحكم في معدلات الحرارة.

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