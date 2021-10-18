لكزس 2021 تويوتا عرض تقسيط أقل من 3آلاف شهري في السعودية «الوحش الياباني»

لكزس سيدان 2021 من السيارات الأفضل السيدان التي يتزايد عليها الطلب في المملكة العربية السعودية. وينجذب السائقون إلى عروض تقسيط لكزس 250 es والتي تعطي القيادة عالم آخر من المتعة والجمال والراحة على الطريق. فهي تأتي بالمحرك الجبار الذي تصل قوته إلى 2487 سيسي و 204 حصان. وعلامة لكزس المميزة في السيارات من الأفضل على مستوى العالم. لأنها تنافس أغلب العلامات التجارية الرائعة للسيارات.
لكزس من العلامات الفاخرة اليابانية وهي أحد الأقسام الخاصة بشركة تويوتا اليابانية. والموديل الجديد es 2022 به مجموعة من المميزات الرائعة الجديدة والمستحدثة، منها قوة المحرك هيث يمكن أن تنطلق السيارة من صفر إلى نحو مائة كيلو متر في الساعة في مجرد ثمانية فاصل واحد من عشرة في الثانية.تقسيط لكزس2021 سيدان تويوتا أقل من 3 الاف شهري
ستحصل على التالي الراحة والسهولة: نظام تثبيت سرعة ذكي، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون) ومكيف متعدد المناطق. أما بالنسبة لـ الترفيه والتكنولوجيا: اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، بلوتوث، نظام آمان و10 مكبرات الصوت.
لكزس ES 250 AA 2021 هي سيارة من فئة سيارات سيدان ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 2.5 لتر وعدد الاسطوانات.كاميرا مدمجة: كاميرا خلفية. مقاس العجلات: 17 .نوع الإضاءة: ليد. نوع المحرك: بنزين. السعر للكاش 183540 ريال. ويمكن التقسيط عبر البنك التابع له مثل بنك الراجحي. بأقسام تنخفض عن 3000 ريال سعودي. ويمكنك التعرف على عروض عبد اللطيف جميل لتقسيط السيارات هنا.تقسيط لكزس ES في السعودية هايبرد AH
بداية سعرها كاش 189175 ريال سعودي ويمكنك تقسيطها بكل سهولة من البنك التابع له. لكزس ES 300h هايبرد AH 2021 هي سيارة من فئة سيارات سيدان ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 2.5 لتر وعدد. وستحصل على الراحة والسهولة: نظام تثبيت سرعة ذكي، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون) ومكيف متعدد المناطق الترفيه والتكنولوجيا: اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، بلوتوث، نظام آمان و10 مكبرات الصوت. كاميرا مدمجة: كاميرا خلفية مقاس العجلات: 17. نوع الإضاءة: ليد نوع المحرك: بنزينسعر تويوتا لكزس 2021 ES في السعودية
الأسعار تختلف باختلاف الموديلات الخاصة بالسيارة اليابانية لكزس اي اس 2021 وسنذكر لكم أمثلة:
- سعر لكزس ES 250 AA 2021 يصل لـ 183 ألف و 540 ريال سعودي.
- لكزس ES 300h هايبرد AH 2021 سعرها يصل لـ 189ألف و 175 ريال سعودي.
- لكزس ES هايبرد بلس BH 2021 سعره يصل لـ 226780 ريال سعودي.
- لكزس ES Excellence Plus BD 2021 سعرها يصل لـ 232875 ريال سعودي.
- لكزس ES 350 CC 2021 سعرها يصل لـ 239 و 200 ريال سعودي في السعودية.
- لكزس ES هايبرد Executive HH 2021 سعرها يصل لـ 251 ألف و 505 ريال سعودي.
- لكزس ES 350 Exclusive DD 2021 سعرها يصل لـ 261 ألف و 970 ريال سعودي.
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لكزس سيدان 2021 من السيارات الأفضل السيدان التي يتزايد عليها الطلب في المملكة العربية السعودية. وينجذب السائقون إلى عروض تقسيط لكزس 250 es والتي تعطي القيادة عالم آخر من المتعة والجمال والراحة على الطريق. فهي تأتي بالمحرك الجبار الذي تصل قوته إلى 2487 سيسي و 204 حصان. وعلامة لكزس المميزة في السيارات من الأفضل على مستوى العالم. لأنها تنافس أغلب العلامات التجارية الرائعة للسيارات.
لكزس من العلامات الفاخرة اليابانية وهي أحد الأقسام الخاصة بشركة تويوتا اليابانية. والموديل الجديد es 2022 به مجموعة من المميزات الرائعة الجديدة والمستحدثة، منها قوة المحرك هيث يمكن أن تنطلق السيارة من صفر إلى نحو مائة كيلو متر في الساعة في مجرد ثمانية فاصل واحد من عشرة في الثانية.تقسيط لكزس2021 سيدان تويوتا أقل من 3 الاف شهري
ستحصل على التالي الراحة والسهولة: نظام تثبيت سرعة ذكي، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون) ومكيف متعدد المناطق. أما بالنسبة لـ الترفيه والتكنولوجيا: اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، بلوتوث، نظام آمان و10 مكبرات الصوت.
لكزس ES 250 AA 2021 هي سيارة من فئة سيارات سيدان ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 2.5 لتر وعدد الاسطوانات.كاميرا مدمجة: كاميرا خلفية. مقاس العجلات: 17 .نوع الإضاءة: ليد. نوع المحرك: بنزين. السعر للكاش 183540 ريال. ويمكن التقسيط عبر البنك التابع له مثل بنك الراجحي. بأقسام تنخفض عن 3000 ريال سعودي. ويمكنك التعرف على عروض عبد اللطيف جميل لتقسيط السيارات هنا.تقسيط لكزس ES في السعودية هايبرد AH
بداية سعرها كاش 189175 ريال سعودي ويمكنك تقسيطها بكل سهولة من البنك التابع له. لكزس ES 300h هايبرد AH 2021 هي سيارة من فئة سيارات سيدان ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 2.5 لتر وعدد. وستحصل على الراحة والسهولة: نظام تثبيت سرعة ذكي، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون) ومكيف متعدد المناطق الترفيه والتكنولوجيا: اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، بلوتوث، نظام آمان و10 مكبرات الصوت. كاميرا مدمجة: كاميرا خلفية مقاس العجلات: 17. نوع الإضاءة: ليد نوع المحرك: بنزينسعر تويوتا لكزس 2021 ES في السعودية
الأسعار تختلف باختلاف الموديلات الخاصة بالسيارة اليابانية لكزس اي اس 2021 وسنذكر لكم أمثلة:
- سعر لكزس ES 250 AA 2021 يصل لـ 183 ألف و 540 ريال سعودي.
- لكزس ES 300h هايبرد AH 2021 سعرها يصل لـ 189ألف و 175 ريال سعودي.
- لكزس ES هايبرد بلس BH 2021 سعره يصل لـ 226780 ريال سعودي.
- لكزس ES Excellence Plus BD 2021 سعرها يصل لـ 232875 ريال سعودي.
- لكزس ES 350 CC 2021 سعرها يصل لـ 239 و 200 ريال سعودي في السعودية.
- لكزس ES هايبرد Executive HH 2021 سعرها يصل لـ 251 ألف و 505 ريال سعودي.
- لكزس ES 350 Exclusive DD 2021 سعرها يصل لـ 261 ألف و 970 ريال سعودي.
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