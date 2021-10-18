لكزس 2021 تويوتا عرض تقسيط أقل من 3آلاف شهري في السعودية «الوحش الياباني»

لكزس سيدان 2021 من السيارات الأفضل السيدان التي يتزايد عليها الطلب في المملكة العربية السعودية. وينجذب السائقون إلى عروض تقسيط لكزس 250 es والتي تعطي القيادة عالم آخر من المتعة والجمال والراحة على الطريق. فهي تأتي بالمحرك الجبار الذي تصل قوته إلى 2487 سيسي و 204 حصان. وعلامة لكزس المميزة في السيارات من الأفضل على مستوى العالم. لأنها تنافس أغلب العلامات التجارية الرائعة للسيارات.

لكزس من العلامات الفاخرة اليابانية وهي أحد الأقسام الخاصة بشركة تويوتا اليابانية. والموديل الجديد es 2022 به مجموعة من المميزات الرائعة الجديدة والمستحدثة، منها قوة المحرك هيث يمكن أن تنطلق السيارة من صفر إلى نحو مائة كيلو متر في الساعة في مجرد ثمانية فاصل واحد من عشرة في الثانية.

تقسيط لكزس2021 سيدان تويوتا أقل من 3 الاف شهري

ستحصل على التالي الراحة والسهولة: نظام تثبيت سرعة ذكي، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون) ومكيف متعدد المناطق. أما بالنسبة لـ الترفيه والتكنولوجيا: اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، بلوتوث، نظام آمان و10 مكبرات الصوت.