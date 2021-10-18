المدرعة وصلت ...انطلاقة جديدة سيارة هيونداي باليسايد 2022 ومواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الخيالية

سيارة هيونداي باليسايد 2022، تعد سيارة هيونداي بالسايد من فئة الكروس أوفر وهي سيارة تتميز بحجمها المتوسط وتعمل بنظام الدفع الرباعي وقد قامت شركة هيونداي بتغيير بعض التعديلات على التصميم الخارجي للسيارة وزيادة وسائل الأمان والراحة واتساع مساحتها من الداخل لكي تناسب جميع العملاء إلى جانب توافر عدد من الأنظمة المتطورة وتم أطلاق هذه السيارة بطرازين هما SE و SEL مما جعلها في منافسة مستمرة مع سيارات الشركات الأخرى ومنها كيا تيلوريد. سيارة هيونداي باليسايد 2022 سيارة هيونداي باليسايد 2022 سعر سيارة هيونداي باليسايد 2022 يبلغ سعر الفئة الأولى من السيارة داخل المملكة العربية السعودية حوالي 168 ألف ريال سعودي.

بينما يبلغ سعر الفئة الثانية من السيارة بسعر 179 ألف ريال سعودي. مميزات سيارة هيونداي باليسايد 2022 مميزات سيارة هيونداي باليسايد 2022 يوجد مجموعة من المميزات الخاصة بالسيارة من الخارج والداخل وهي : تصميم سيارة هيونداي باليسايد 2022 من الخارج تم تزويد السيارة من الخارج بشبكة أمامية مدمجة من جوانبها بإضاءة في تصميم شبكة السيارة.

زودت السيارة بمصابيح من الأمام ومن الخلف وتحتوي على غطاء محرك من الأمام بالإضافة إلى صادم أمامي وخلفي.

تم تطوير العجلات في السيارة من مقاس 18 بوصة في الطراز الأساسي إلى 20 بوصة.

من مقاس 18 بوصة في الطراز الأساسي إلى 20 بوصة. يوجد في السيارة من الخلف اسم السيارة بأحرف كبير خُتمت على بابها من الخلف. تصميم سيارة هيونداي باليسايد 2022 من الداخل تصميم سيارة هيونداي باليسايد 2022 من الخارجتصميم سيارة هيونداي باليسايد 2022 من الداخل يتميز مقعد السائق بالتحكم في المقعد من خلال ثمان اتجاهات حسب الاتجاه الذي يناسب كل شخص.

تتسع السيارة لثمانية أشخاص مما يجعلها مناسبة لجميع العائلات.

تحتوي السيارة على شاشة تاتش مقاسها 8 بوصة.

تتميز السيارة بالمقاعد الأنيقة والتصميم الرائع من الداخل وذو ألوان فاتحة ويوجد كونسول وسطي فضي اللون.

تحتوي السيارة على العديد من وسائل الأمان مثل الفرملة في حالة الطوارئ أوتوماتيكيًا ويوجد شاشة لرصد النقاط العمياء.

تتميز السيارة بوجود فتحة سقف تعمل بالكهرباء.

تتميز السيارة بالقدرة على الاتصال اللاسلكي باستخدام ابل كار واندرويد وشحن الهاتف اللاسلكي. بعض مواصفات سيارة هيونداي باليسايد تعمل السيارة بمحرك سداسي الأسطوانات من طراز V6 .

يصل معدل استهلاك الوقود إلى 19 لتر بينما يبلغ في الطرق السريعة حوالي 26 لتر.

يعمل ناقل الحركة بنظام أوتوماتيكي له 8 سرعات مختلفة. بعض مواصفات سيارة هيونداي باليسايد الوسوم

سيارة هيونداي باليسايد 2022، تعد سيارة هيونداي بالسايد من فئة الكروس أوفر وهي سيارة تتميز بحجمها المتوسط وتعمل بنظام الدفع الرباعي وقد قامت شركة هيونداي بتغيير بعض التعديلات على التصميم الخارجي للسيارة وزيادة وسائل الأمان والراحة واتساع مساحتها من الداخل لكي تناسب جميع العملاء إلى جانب توافر عدد من الأنظمة المتطورة وتم أطلاق هذه السيارة بطرازين هما SE و SEL مما جعلها في منافسة مستمرة مع سيارات الشركات الأخرى ومنها كيا تيلوريد. سيارة هيونداي باليسايد 2022 سيارة هيونداي باليسايد 2022 سعر سيارة هيونداي باليسايد 2022 يبلغ سعر الفئة الأولى من السيارة داخل المملكة العربية السعودية حوالي 168 ألف ريال سعودي.

بينما يبلغ سعر الفئة الثانية من السيارة بسعر 179 ألف ريال سعودي. مميزات سيارة هيونداي باليسايد 2022 مميزات سيارة هيونداي باليسايد 2022 يوجد مجموعة من المميزات الخاصة بالسيارة من الخارج والداخل وهي : تصميم سيارة هيونداي باليسايد 2022 من الخارج تم تزويد السيارة من الخارج بشبكة أمامية مدمجة من جوانبها بإضاءة في تصميم شبكة السيارة.

زودت السيارة بمصابيح من الأمام ومن الخلف وتحتوي على غطاء محرك من الأمام بالإضافة إلى صادم أمامي وخلفي.

تم تطوير العجلات في السيارة من مقاس 18 بوصة في الطراز الأساسي إلى 20 بوصة.

من مقاس 18 بوصة في الطراز الأساسي إلى 20 بوصة. يوجد في السيارة من الخلف اسم السيارة بأحرف كبير خُتمت على بابها من الخلف. تصميم سيارة هيونداي باليسايد 2022 من الداخل تصميم سيارة هيونداي باليسايد 2022 من الخارجتصميم سيارة هيونداي باليسايد 2022 من الداخل يتميز مقعد السائق بالتحكم في المقعد من خلال ثمان اتجاهات حسب الاتجاه الذي يناسب كل شخص.

تتسع السيارة لثمانية أشخاص مما يجعلها مناسبة لجميع العائلات.

تحتوي السيارة على شاشة تاتش مقاسها 8 بوصة.

تتميز السيارة بالمقاعد الأنيقة والتصميم الرائع من الداخل وذو ألوان فاتحة ويوجد كونسول وسطي فضي اللون.

تحتوي السيارة على العديد من وسائل الأمان مثل الفرملة في حالة الطوارئ أوتوماتيكيًا ويوجد شاشة لرصد النقاط العمياء.

تتميز السيارة بوجود فتحة سقف تعمل بالكهرباء.

تتميز السيارة بالقدرة على الاتصال اللاسلكي باستخدام ابل كار واندرويد وشحن الهاتف اللاسلكي. بعض مواصفات سيارة هيونداي باليسايد تعمل السيارة بمحرك سداسي الأسطوانات من طراز V6 .

يصل معدل استهلاك الوقود إلى 19 لتر بينما يبلغ في الطرق السريعة حوالي 26 لتر.

يعمل ناقل الحركة بنظام أوتوماتيكي له 8 سرعات مختلفة. بعض مواصفات سيارة هيونداي باليسايد

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