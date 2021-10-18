هيونداي وتويوتا 2018 للتقبيل بقسط بسيط وبدون دفع مقابل أو رسوم، ونبدأ تقريرنا اليوم مع سيارة هيونداي النترا موديل 2018 موجودة في الشرقيه، سعة المحرك 2.0 لتر والقير أوتوماتيك وقراءة العداد 280 كيلو متر، السيارة لا تشكو من أي شيء ولم تتعرض لأي حادث وتم عمل صيانة كاملة لها رمضان الماضي. السيارة فئة نص فل تتميز بداخلية مخمل وشاشة وفتحة سقف وحساسات خلفية + كاميرا مدمجة بالاضافة إلى مثبت سرعة. السيارة للتقبيل على بنك الراجحي بدون مقابل وتم دفع نصف مدة التمويل بما يعادل 30 قسط بقيمة 1370 ريال للقسط الواحد، ويتبقى أقساط سنتين ونصف مع دفعة أخيرة تبلغ 18 ألف ريال بينما تبلغ قيمة السداد المبكر حوالي 46 ألف ريال.

هيونداي وتويوتا 2018 للتقبيل بقسط بسيط

وتوفرت في تبوك جيب هيونداي سنتافي دبل موديل 2018 مستعملة بحالة الوكالة للتقبيل بدون رسوم على البنك الأهلي، محرك 6 سلندر سعة 3.3 لتر والقير أوتوماتيكي وقراءة العداد لم تتجاوز 65 ألف كيلو متر، السيارة سبع مقاعد فئة فل كامل وتتميز بفتحة سقف بانوراما وحساسات خلفية وكاميرا محيطية 360 درجة، إلى جانب مقاعد جلد وتحكم دركسون ومكيف منفصل بين السائق والراكب، بالاضافة إلى مكيف خلفي ومثبت سرعة ومقاعد كهرباء ونظام بريك وثبات إلكتروني. السيارة للتنازل بدون مقابل مع العلم أن هناك دفعة أخيرة قيمتها 43 ألف ريال، تم دفع 24 قسط قيمة القسط 2500 ريال ويتبقى أقساط 3 سنوات، مع إمكانية السداد المبكر بمبلغ 110 ألف ريال بدلاً من 130 ألف هي مبلغ التمويل المتبقي.

تتوفر هيونداي ازيرا مستعملة موديل 2018 في ابها للتقبيل على بنك الراجحي، محرك 6 سلندر سعة 3.5 لتر والقير أوتوماتيكي والممشى 85 ألف كيلو متر. تعرضت السيارة لدقة خفيفة في الرفرف الخلفي جهة اليمين وتم صيانتها وعمل رش تجميلي في ورشة الفرسان، مع تركيب بكج كامل حماية من هيونداي وتظليل عازل. السيارة فئة فل كامل وتتميز بجنوط مقاس 18 وشاشة وفتحة سقف بانوراما إلى جانب باقي المواصفات المعروفة لتلك الفئة. تم سداد 33 قسط بقيمة 1657 للقسط الواحد، يتبقي 27 قسط إضافة إلى دفعة أخيرة تبلغ قيمتها 38 ألف يمكنك تقسيطها.

سيارات للتنازل بدون مقابل

وتوفرت للتقبيل بدون رسوم أو مقابل سيارتين تويوتا الأولى طراز افانزا موديل 2018 وتتواجد في القصيم، السيارة للتنازل على شركة اليسر بدون مقابل تم سداد ما يعادل قيمة 32 قسط بقيمة 1197 للقسط الواحد، ويتبقي 28 قسط مع دفعة أخيرة 14300 ريال ليصل إجمالي المبلغ إلى 50 ألف ريال. السيارة الثانية تويوتا طراز راش موديل 2020 مستعملة ومتواجدة في حائل، السيارة ممشاها 63 ألف كيلو متر ويبلغ قسطها الشهري 1317 ريال، مع العلم أنه تم سداد 22 قسط ويتبقى 38 قسط مع عشرة آلاف دفعة أخيرة ليصل إجمالي مبلغ التمويل المتبقي إلى 66 ألف ريال.