العرض الجبار| كيا سيلتوس 2021 ب 1394 ريال شهريًا بالتقسيط من عبداللطيف جميل على 60 شهر

العرض الجبار| كيا سيلتوس 2021 ب 1394 ريال شهريًا بالتقسيط تعد سيارة كيا سيلتوس 2021 من إحدى أفضل أنواع السيارات المتوفرة داخل شركة عبداللطيف جميل والتي تقدم العديد من مزايا الأمان عبر تزويدها بالوسائد الهوائية وأنظمة خاصة بمنع الانزلاق في الطرقات الوعرة إلى جانب العديد من المزايا الترفيهية من شاشة لمس والعديد من مداخل اليو اس بي والكابلات الصوتية هذا مع محرك قوي والتي لا تقتصر على تلك المزايا فقط حيث قامت شركة عبداللطيف مؤخرًا بتقديم أحدث عروضها على هذه السيارة عبر توفير خدمة شرائها باقساط شهرية وهذا من خلال البيانات التي قام الموقع الرسمي بنشرها مؤخرًا.

تقدم شركة عبداللطيف جميل خدمة التقسيط الشهري في إحدى عروضها الجديدة على سيارات كيا سيلتوس والتي يبلغ سعر الشراء لها في المتوسط من 73 الف وحتى 91 الف ريال سعودي في حالة الدفع الكاش باعتبارها الوكيل الرسمي للسيارة داخل المملكة ويشتمل العرض الخاص بالاقساط الاتي:-

تتوفر خدمة الأقساط على ماركة سيارات كيا سيلتوس LX1. 6 من موديل 2021 لمدة أقساط تصل إلى حوالي 60 شهر مع إمكانية دفع أقساط شهرية كحد أدنى 1394 ريال سعودي.

التمتع باستخدام السيارة خلال الشهر الأول دون الحاجة لدفع الأقساط الخاصة بأول شهر من تاريخ شراء السيارة.

يتم إعفاء مستخدمي السيارة والراغبين في شراءها من مختلف الرسوم الإدارية.

تتمتع هذه السيارة لفترات من الضمان والذي يجعلك تستمتع بالاستخدام الأمن لها ولا يقتصر على الشراء او السداد فقط في تواجد عدة انواع أخرى من الماركات التي يسري عليها العرض ذاته.

من أحدث السيارات المقدمة من شركة كيا العالمية وتعتبر من فئات السيارات الرياضية والان سوف نضع لكم ما يميزها:-

تحتوي على عجلات دفع أمامي واربعة اسطوانات.

سرعة السيارة تصل الي 180كم \س.

يتسع خزان الوقوع الخاص بالسيارة 50 لتر.

سرعه السيارة تصل من 0 الى 100 كم خلال 11 ثانية.

يوجد بها مثبت سرعة يمكنك استخدامه من اجل تثبيت السرعة علي الطرق.

يوجد بها فتحات مكيف خلفية.

بلوتوث ومشغل أسطوانات.

أبواب كهربائية ومكبرات صوت مكون من أربعة مكبرات.

تصل حجم الشاشة 7 بوصة تستخدم باللمس.

يوجد بها مكيف اتوماتيك عالي الجودة.

تم تحديد الموعد النهائي للاشتراك والحصول على هذه السيارة وهو في نهاية شهر أكتوبر الموافق 31/10/2021 والذي يمنح للمواطنين الفرصة في شراء السيارة قبل انتهاء هذا العرض والذي لا يقتصر على شراء كيا سيلتوس فقط بل يضم عدة انواع أخرى من السيارات بداخل العرض وهي سونيت lx 2021 وكيا بيجاس وسيراتوس 2021 وسيارة كيا k5 من موديلات العام الحالي 2021.